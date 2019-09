Wie das Parité-Gesetz das Wahlergebnis vom 1.9. verändert hätte

Potsdam

Die nackten Zahlen sind ernüchternd: Der Frauenanteil im neuen Brandenburger Landtag ist im Vergleich zur vorigen Legislaturperiode deutlich gesunken: Seinerzeit waren 35 von 88 Abgeordneten weiblich, aktuell sind es nur noch 26 – also deutlich weniger als ein Drittel.

Wie verteilen sich die Frauen auf die sechs Fraktionen?

Die SPD schickt sieben Frauen in den neuen Landtag, die AfD fünf, die CDU vier, Grüne und Linke jeweils fünf und BVB/Freie Wähler zwei. Eine Frauenquote von 50 Prozent in ihrer Fraktion erreichen nur Grüne und Linke. Beide Parteien stellen ihre Landesliste nach dem Reißverschlussverfahren auf, das heißt immer alternierend eine Frau und einen Mann (mit den Frauen auf den ungeraden Listenplätzen 1, 3 und so weiter).

Wann wird dieses Verfahren für Alle verpflichtend?

Brandenburg hat im Januar 2019 als erstes Bundesland ein Parité-Gesetz verabschiedet. Dafür gestimmt hatten die Regierungsparteien SPD und Linke sowie die Grünen, dagegen CDU und AfD.

Das Gesetz tritt am 30. Juni 2020 in Kraft und verpflichtet alle Parteien, jeweils gleich viele Männer und Frauen auf den Landeslisten aufzustellen. Erstmals zur Anwendung kommt es bei der Landtagswahl 2024. Gegen das Gesetz sind diverse Verfassungsklagen anhängig.

Wie hätte sich eine Quote bei dieser Wahl ausgewirkt?

Bei der SPD hätte es keine Auswirkungen gehabt, weil die Sozialdemokraten ihre 25 Sitze ausschließlich direkt gewonnen haben – und das Parité-Gesetz nicht für die Wahlkreiskandidaten gilt. Auch bei Grünen und Linken ergibt sich keine Veränderung, weil beide Parteien bereits jetzt ihre Listen paritätisch aufstellen. Auch bei den Freien Wählern hätte sich nichts geändert. Zwei der vier über die Landesliste gewählten Abgeordneten sind weiblich. Dazu kommt ein Direktmandat.

Die AfD schickt neben 15 Direktkandidaten acht Politiker*innen über die Landesliste ins Parlament – sechs Männer und zwei Frauen. Gemäß dem Parité-Gesetz müssten es jeweils vier Männer und Frauen sein.

Auch bei der CDU hätte sich der Frauenanteil durch das Parité-Gesetz erhöht. Die Rechnung geht wie folgt. Die CDU hat zwei ihrer 15 Mandate direkt gewonnen. Über die Landesliste hätten demnach mindestens sechs Frauen in den Landtag einziehen müssen statt drei.

Fazit:Mit einem Parité-Gesetz hätte der Wahlausgang vom 1. September fünf zusätzlichen Frauen (zweimal CDU, dreimal AfD) in den Landtag verholfen. Mit 33 von 88 Abgeordneten wäre das Parlament aber immer noch weit von einer ausgewogenen Männer-Frauen-Relation entfernt.

