Potsdam

Janek Simon hat den Aal halb aufgeschlitzt. Nun spreizt er das geteilte Tier und schaut genauer hin. Gefragt, was genau er da mache, antwortet Simon: „Wir untersuchen das Geschlecht.“ Wenn man sich wundert, dass das Geschlecht bei einem relativ jungen Fisch schon zu erkennen ist, bestätigt der promovierte Fischereiwissenschaftler den Sinn seiner Anatomiesitzung. Auch kaum 50 Zentimeter lange Aale haben eindeutige Geschlechtsmerkmale. „Das ist hier ein Weibchen“, sagt Simon schließlich. Und diese Entdeckung sei für das Aufzuchtprogramm des Landes gar nicht schlecht. „Die Weibchen sind das, was wir haben wollen.“

Was Simon hier tut, ist Alltag im Institut für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow. Die idyllisch im Waldgebiet am Sacrower See liegende Einrichtung erforscht alles, was für die Binnenfischerei und die Teichwirtschaft in Deutschland von Bedeutung sein könnte. Die Abteilung Seen- und Flussfischerei schaut sich zum Beispiel regelmäßig die Bestände in Seen und Flüssen an, Mitarbeiter der Abteilung Fisch- und Gewässerökologie prüfen, wie menschliche Einflüsse auf die Fauna in den Gewässern abgemildert werden könnten, im Bereich Aquakultur geht es um Fischhaltung und die Abteilung Fischzucht und Produktkunde versucht, die Vermehrung bedeutender Fischarten zu unterstützen.

Als Brücke zwischen biologischer Forschung und der Binnenfischerei in ganz Deutschland versteht sich die 1992 als Verein gegründete Einrichtung. Jungaale wurden zum Beispiel gerade Anfang März dieses Jahres an der Potsdamer Langen Brücke unter dem Auge von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) medienwirksam in der Havel ausgesetzt, um der schwächelnden Art zu helfen. Jetzt stellt sich aber heraus, dass mit dem Aufbauprogramm für die Erholung der Bestände Nebenwirkungen verbunden sein könnten.

Krank durch neuen Fischbesatz?

Durch das Aussetzen der kleinen Glasaale könnten auch Krankheiten der Fische verbreitet werden. „Das ist nur eine Hypothese“, betont Institutschef Uwe Brämick, „unseren bisherigen Untersuchungsergebnisse geben keinen Hinweis darauf“. Die Wissenschaft wisse noch viel zu wenig über den Aal. „Wir wissen nicht einmal genau, wo er sich vermehrt.“ Weitere Forschung sei nötig. Janek Simons Untersuchung soll zum Beispiel helfen, das optimale Mischungsverhältnis der Geschlechter bei diesen Fischen hinzubekommen.

Von der breit angelegten Arbeit der 31 Forscher, Techniker und Hilfskräfte kann man sich schon bei einem Rundgang über das großzügige Gelände ein gutes Bild machen. Auf dem Dach eines Häuschens mitten im Wasser flechten Handwerker frisches Reet ein. Fischer nutzten den in Gewässern wachsenden Rohstoff früher gerne. Das Institut muss ihn von weither importieren. Das Haus selbst dient als Station zur Freilandhaltung von Fischen.

Ein neues Dach für die Fischhalte-Hütte am Sacrower See. Quelle: Rüdiger Braun

Institutschef Uwe Brämick weist darauf hin, dass die eigentlich schwimmende Hütte wegen langer Dürrezeiten schon halb auf dem Ufer liegt. Der Klimawandel ist eine große Herausforderung für die Binnenfischerei und auch für das Institut. Die Teichwirtschaft leidet nicht nur unter fischfressenden Vögeln, sondern auch unter Wassermangel. In freier Natur haben es wandernde Fische wie die Forelle in Brandenburg schwer Viele vermeintliche Fließgewässer sind mangels Wasser im Sommer oft stehende Gewässer – sofern sie überhaupt Wasser führen.

100 Jahre Fisch-Forschung 1922 entstand als Vorläufer in einem Jägerhof am Sacrower See das Lehr- und Versuchsgut der Preußischen Landesanstalt für Fischerei in Berlin-Friedrichshagen Ab 1952 fungierte das Haus als Zweigstelle des Instituts für Fischerei der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften ( ADL) der DDR. Damals baute das Institut seine Expertise über die Fauna in deutschen Gewässern über Jahrzehnte auf. Dabei konnte es auf eine beständige Forschungsförderung zurückgreifen. Das Institut für Binnenfischerei e. V. arbeitet heute praktisch wie ein Unternehmen. Deutschlandweit wirbt er einzelne Projekte ein, für die es dann Geld gibt. Von den Landwirtschaftsministerien seiner vier Trägerländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen erhält der Verein nur 30 Prozent seiner Mittel.

Am Ufer des Sacrower Sees lernt derweil ein junger Mann im freiwilligen ökologischen Jahr von einem Angestellten des Instituts das fachmännische Flicken eines aufgespannten Netzes. Für die Gewinnung von Proben aus kleinen Gewässern ist die sogenannte Elektrofischerei viel wichtiger. Die Tiere werden beim Aufbau eines sie anlockenden elektrischen Spannungsfeldes nicht getötet.

In der großen Zuchtstation des Geländes schließlich wacht unter anderem Zuchtexperte Andreas Müller-Belecke über die Kunststofftanks. Er weiß nach 20 Jahren, dass man den als Speisefisch beliebten Havelzander eben doch in diesen Behältern züchten kann. Zum Beleg holt er fünf der Fische, die er „unsere Sensibelchen“ nennt, in eine kleine mit Wasser gefüllte Box, wo sie friedlich auf der Stelle verharren. Die Aufzucht sei schwierig. Recht warmes Wasser, die ständige Zufuhr von Sauerstoff und das Füttern der Tiere mit teurem Fischmehl sind nötig.

Das Institut plant für 2022 einen Neubau, eine bestens ausgerüstete Forschungshalle. „Wir können feinskaliert die Temperatur von acht bis 30 Grad verändern“, erklärt Mitarbeiter Erik Fladung. Dazu könne man ein eigenes Lichtregime einführen und schauen, welche Faktoren die Fischhaltung optimierten. „Die eierlegende Wollmilchsau“ nennt Fladung das Projekt. Kostenpunkt: 4,5 Millionen Euro. 80 Prozent zahlt die EU, 20 Prozent das Land.

Von Rüdiger Braun