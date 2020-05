Wie das erste digitale Semester Brandenburgs läuft

Potsdam

Die Studentin und zweifache Mutter Henriette M. Babl ist inzwischen so weit, „eine ihrer Nieren zu verkaufen, um auch in Ruhe studieren zu können“. Ein Foto zeigt ihren Heimstudienplatz in einem Dachzimmer: Einen Rechner auf einem einfachen schwarzen Tisch, daneben ein weißer Spieltisch mit Kinderbüchern, an dem sonst die sechsjährige Tochter sitzt.

Wer einen Eindruck vom digitalen Sommersemester erhalten will, kann sich die Bilder des von der Uni Potsdam ausgerufenen Fotowettbewerbs „Studieren im Homeoffice“ anschauen. Man sieht neben ihren Kindern lernende Mütter, idyllische Arbeitsplätze im Garten aber auch Gags über fehlendes Internet.

Anzeige

So viele Probleme wie es Studierende gibt

„Die Vielfalt der Probleme ist so groß wie die Vielfalt der Studierenden“, sagt Dozentin Ulrike Lucke. Manche kommen gut klar, manche haben ohne die Struktur des Campus Schwierigkeiten, sich zum Lernen aufzuraffen. Dabei sei das rein Technische eigentlich kein Problem, meint Lucke. Die Professorin für komplexe multimediale Anwendungsarchitekturen kümmert sich auch um die digitalen Fähigkeiten der Hochschule. „Wir waren gut vorbereitet“, sagt sie. Eigens für das digitale Sommersemester habe die Uni Potsdam Serverkapazitäten hinzugekauft.

Weitere MAZ+ Artikel

Zwei Wochen vor Semesterbeginn habe man den Lehrplan durchgesehen und geprüft, was jetzt noch gehe und was nicht. Statt einer Vorlesung mit Übung im Seminarsaal am Institut für Informatik müssen die Studierenden jetzt eben für sich zu Hause eine Aufgabe durcharbeiten – und der Dozent muss sie jetzt alle einzeln durchgehen, was natürlich Mehraufwand ist.

„Meine Wahrnehmung ist aber, dass die Studierenden jetzt eher Dienst nach Vorschrift machen“, sagt Lucke. Statt wie sonst im Präsenzstudium auch mal Seminare zu besuchen, die nicht in den engeren Pflichtbereich gehören, scheint man beim Online-Studium nur das zu machen, was unbedingt notwendig ist. Ein Indiz für Lucke: Bei den von ihr angebotenen Wahlpflichtveranstaltungen finden sich dieses Semester nur acht Teilnehmer. Sonst hat sie zehn bis fünfzehn.

91 Prozent des Pensums jetzt online

Andreas Musil, Vizepräsident für Studium und Lehre in Potsdam, ist dennoch zufrieden. Am Anfang sei er selbst skeptisch gewesen, nun nehme er wahr, dass 91 Prozent des sonstigen Pensums von den Kollegen online angeboten werden könne. Auch auf Seiten der Studierenden scheint es zu klappen. „Wir haben von 40 Veranstaltungen Rückmeldungen“, sagt er. Überwiegend falle das Urteil positiv aus.

Mit Präsenzveranstaltungen hält sich die Universität zurück. Die dürfen seit dem 20. April zwar angeboten werden, Musil rechnet aber mit nur wenigen Dutzend. In den Labors ist wegen der Abstandsregelung nur etwa ein Viertel der sonst üblichen Arbeit möglich. Zum Teil arbeite man im Schichtbetrieb. „Das bedeutet auch eine Mehrbelastung für das Lehrpersonal.“ Unter Umständen müssten Semesterferien für eine Verlängerung genutzt werden.

„Die Universität lebt von der Anwesenheit“, sagt Musil. Begeisterung für ein Fach könne ein Dozent nur in der direkten Interaktion mit seinen Studierenden erzeugen. Die Vermittlungstiefe eines normalen Semesters erreiche das digitale Sommersemester sicher nicht.

„Das weitgehend digitale Sommersemester 2020 funktioniert dank des großen Einsatzes aller Beteiligten sehr gut“, sagt die Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau ( Dahme-Spreewald), Ulrike Tippe. Für den für Onlinekommunikation zuständigen Mitarbeiter, den Wirtschaftswissenschaftler Mike Lange, ist das kein Zufall. „Wir hatten vorher schon ein Konzept fürs E-Learning.“ Das Konzept wurde erst vor Kurzem ausgezeichnet. In der Pandemie habe man noch einmal draufgesattelt und zusätzliche Programme für Konferenzen aktiviert.

Laborarbeit muss vor Ort stattfinden

Jetzt liefen die Vorlesungen alle online. Anstrengend sei das Format gleichwohl. „Als Dozent vier Stunden in einen Computer reinzureden ist schon schwierig“, meint Lange. Und Laborarbeit sei digital ohnehin nicht zu machen. Etwa 30 Prozent der Veranstaltungen finden deshalb auf dem Wildauer Campus statt. Mit kleineren Gruppen, Mundschutz, akribischer Einteilung und ständiger Desinfektion.

Lange sieht den Ausnahmezustand aber auch als Experimentierfeld für digitalen Unterricht und ist sicher, dass die Hochschule daraus lernt. Auch Präsidentin Tippe meint, dass „die in diesen Wochen und Monaten gewonnenen Erfahrungen in der Onlinelehre sich auch in Zukunft positiv auf unsere Arbeit auswirken werden“.

Die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde ( Barnim) hat bei ihren rund 2100 Studierenden eine Umfrage zum digitalen Semester gemacht und ein sehr gutes Echo erzielt, wie Sprecherin Annika Bischof mitteilt. Ohne Exkursionen kommt aber Brandenburgs „grüne Hochschule“ praktisch nicht aus. Die versuche man aber auf wenigere Teilnehmer und auf Ziele in der Umgebung zu reduzieren. Dann komme man auch mit dem Fahrrad dorthin. Einige Praxisprojekte müsse man auf später verschieben, aber gewaltige Lücken in den Lehrplan reiße das digitale Semester bislang nicht.

Mediziner drängen auf Präsenz

Ziemlich ungelegen kommt die Pandemie der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) Theodor Fontane mit ihrem hohen Praxisanteil. „Klar, es ist schon etwas anderes“, sagt Sprecher Eric A. Hoffmann. Aber es sei toll, wie sich die Professoren auf die Situation eingestellt hätten. So gibt es jetzt sogar Videos mit Anatomievorführungen. „Aber der Anatomieprofessor freut sich doch auf den Moment, wenn es vom zweidimensionalen Format wieder ins dreidimensionale Studium zurückgeht.“

Manche Studierende der MHB machen schon jetzt ihre Praxisanteile – mit den notwendigen Hygienemaßnahmen und auch nur, wenn die beteiligten Kliniken einverstanden sind. In manchen Kursen kommt die MHB dadurch auf eine Beteiligung von bis zu 75 Prozent der Studierenden.

Laut den Pandemieplänen des Landes bleiben die Hochschulen weiter geschlossen. Geöffnet sind lediglich die Bibliotheken. Bis zur neuen Eindämmungsverordnung gegen Ende Juni wird sich daran nichts ändern.

Von Rüdiger Braun