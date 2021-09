In der Staatskanzlei herrschte Alarmstimmung: „Wir schauten völlig fassungslos auf die Bilder in New York“, erinnert sich Albrecht Gerber, damals Büroleiter von Ministerpräsident Stolpe. Derweil rief das Innenministerium „Polizeialarm“ aus. Sogar Polizeischüler wurden aus den Hörsälen geholt.

Terroranschläge in den USA - Wie der 11. September vor 20 Jahren in Brandenburgs Regierungszentrale ablief

