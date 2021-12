Potsdam

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) macht mobil gegen Massentierhaltung. Der Bund-Landesverband Brandenburg unterstützt aktiv einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung, mit der der Bau solcher Anlagen erschwert werden soll. Der Clou: Die von den Kritikern „Tierfabriken“ genannten Großanlagen sollen mittels einer Änderung des Baurechts wieder in die Zuständigkeit der Kommunen fallen, was eine Errichtung in den meisten Fällen wohl unmöglich machen würde.

Im Kern geht es dabei um die Änderung des Paragrafen 35, Absatz 1 des Baugesetzbuches. Demnach gilt Tierhaltung als Landwirtschaft – unabhängig von der Größe der Anlage. Der Bund möchte das ändern. Stallanlagen mit mehr als 40 000 Tierplätzen für Geflügel, 2000 Plätzen für Mastschweine oder Ställe für mehr als 750 Zuchtsauen zur Ferkelerzeugung und 6000 Plätzen für die Ferkelaufzucht sollen gemäß einer EU-Richtlinie als Anlagen einer „industriellen Tätigkeit“ gelten. Für diese müssten die Gemeinden eigene Bebauungspläne und Genehmigungen erteilen.

Betriebe sollen Futteranbau belegen

Ein zweiter Ansatzpunkt der Gesetzesänderung ist die in diesem Paragrafen festgehaltene Bestimmung, dass diese landwirtschaftlichen Betriebe das Tierfutter überwiegend selbst erzeugen müssen. Bisher müssen sie das nur durch vorhandene Flächen belegen. Der Bund fordert, dass zukünftig 75 Prozent des Futters, inklusive Eiweißfutters, tatsächlich auf den ausgewiesenen Flächen des Betriebes angebaut werden müssen.

Der Bund will seine Vorschläge demnächst dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zuleiten. Richard Mergner, der Vorsitzende des Landesverbandes der Umweltschutzorganisation in Bayern, von dem die Initiative zu der Gesetzesänderung ausging, ist zuversichtlich, dass der Vorschlag eine eigene Dynamik entfaltet. Unter günstigen Umständen könne der Bundestag vielleicht schon in einem halben Jahr über eine entsprechende Änderung entscheiden. „Es sind relativ einfache Änderungen, die aber eine durchschlagende Wirkung für den Schutz der bäuerlichen Tierhaltung hätten“, so Mergner.

„Für uns ist es wichtig, dass diese Änderung kommt“, sagt der Bund-Landesvorsitzende Carsten Preuß. Er erinnert an sieben laufende Klageverfahren des Verbands gegen Geflügelställe in Brandenburg. Gäbe es eine solche Gesetzesänderung könnten die Betreiber Umweltverträglichkeit nicht mehr durch Tricks umgehen. In der Gemeinde Nordwestuckermark (Uckermark) versuche das ein Betreiber, indem er 39 990 Hühner einfach in zwei Anlagen unterbringe. Zwei Einzelanträge mit geringerer Tierzahl würden eine Umweltverträglichkeitsprüfung umgehen.

Aufsplittung von Anlagen soll verhindert werden

„Wenn das Landwirtschaftsprivileg, wie von uns vorgeschlagen, neu definiert und die Aufsplittung der Anlagen verhindert wird, könnte die Gemeinde selber entscheiden, ob sie mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes die baurechtlichen Voraussetzungen für die Anlage schaffen möchte“, sagt Preuß. Ähnlich sei die Situation in der Gemeinde Am Mellensee (Teltow-Fläming). Das Landesumweltamt habe der Saalower Mast GmbH eine Erhöhung der auf jetzt 5280 Tierplätze genehmigt. Die Gemeinde hatte kein Mitspracherecht. Mit der vom Bund geforderten Gesetzesänderung hätte die Gemeinde erst einen Bebauungsplan aufstellen müssen – oder sich gegen den Bau entscheiden können.

Den Präsidenten des Landesbauernverbands Brandenburg (LBV), Henrik Wendorff, macht der Bund-Vorstoß wütend. „Das würde für fast alle Tieranlagen den Dolchstoß bedeuten“, sagt er. Würden im kleinteiligen Brandenburg jeweils die Kommunen selbst über solche Anlagen entscheiden, würden sie fast überall unmöglich gemacht. Das wäre auch kontraproduktiv im Sinne des Tierwohls: „Dann holen wir uns unsere Lebensmittel aus dem Ausland und verschaffen uns einen Heiligenschein“, so Wendorff.

Bauern weisen auf bestehende Beschränkungen hin

Bisher hätten die Naturschützer keinen vernünftigen Grund für eine Obergrenze des Tierbestandes auf einer bestimmten Fläche genannt. Ihr Vorstoß würde Landwirte bestrafen, die in die Modernisierung ihrer Anlagen investieren wollten. „Wenn ich supermoderne Ställe habe, ist es eigentlich egal, wie viel Tiere ich in eine bestimmte Anlage stelle“, sagt Wendorff. Viel logischer als das Konzept des Bund sei die bestehende Beschränkung der brandenburgischen Landwirte. Die erlaubt zwei sogenannte Großtiereinheiten pro Hektar Fläche. „Das heißt, wenn ich 500 Hektar zur Verfügung habe, kann ich einen Stallkomplex für 1000 Kühe bauen.“

Einer solchen flächengebundenen Tierhaltung steht auch das brandenburgische Landwirtschaftsministerium nahe. „Minister Axel Vogel (Grüne) liegt eine verbesserte Mitbestimmung der Kommunen sehr am Herzen“, bestätigt Frauke Zelt auf MAZ-Anfrage. Allerdings liege Brandenburg mit 0,4 Großvieheinheiten pro Hektar deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. „Die Forderung muss sich so besonders an die Intensivtierhaltungsländer im Westen richten“, schlussfolgert Zelt.

Von Rüdiger Braun