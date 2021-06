Angermünde

Die Radieschen sehen für ungeübte Augen etwas welk aus. „Die sind nicht welk. Sie sind nur etwas gerupft“, sagt Katrin Rust. Die kleinen Pflänzchen haben gerade eine Qualitätskontrolle durchlaufen, sie wurden von einem Beet in ein anderes gesetzt. Aber nur die Exemplare, die den Ansprüchen an die Sorte Purple Plum genügen. „Nur die Harten kommen in den Garten“, sagt Katrin Rust und lacht. „An dem Spruch ist schon was dran.“

Dieser Garten erstreckt sich auf 4000 Quadratmeter, ein sonniger Südhang in Greiffenberg bei Angermünde in der Uckermark. Hier, wo zu DDR-Zeiten schon eine Gärtnerei stand, hat der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen, kurz VERN, sein Refugium.

Pflanzen ziehen aus seltenem Saatgut

Um den Verlust der Vielfalt auf Äckern und in Gärten zu stoppen, hatten sich vor 25 Jahren Pflanzenenthusiasten, darunter Landwirte wie Kleingärtner, zusammengeschlossen und den Verein gegründet. Sie gewinnen Pflanzen aus seltenem Saatgut und vermehren sie. Im Greiffenberger Schaugarten schauen inzwischen Hobbygärtner aus ganz Deutschland vorbei, um sich im Frühjahr mit seltenen Jungpflanzen einzudecken. Auch der Versand von Saatgut hat zugenommen.

Zur Galerie Der Verein VERN baut in Greiffenberg in der Uckermark seltene Nutzpflanzen an, um die einstige Sortenvielfalt wieder zu erwecken. Hobbygärtner aus ganz Deutschland interessieren sich für die Pflanzen mit klingenden Namen wie Berliner Aal oder Mieze Schindler.

Katrin Rust engagiert sich seit 2012 in dem Verein. Einer ihrer Jobs ist die Selektion, also die Auswahl der Pflanzen, die den überlieferten Sortenbeschreibungen entsprechen. Das ist ein mühsames Geschäft, wie man an den Radieschen sieht, um die sie sich gerade gekümmert hat.

Mehr als 200 Tomatensorten

Die Knollen werden vorsichtig aus der Erde gehoben und begutachtet. Stimmt die Farbe mit der Beschreibung des Bundessortenamts überein? Ist die Knolle eher zapfenförmig oder rund? Außerdem schneidet Katrin Rust aus jedem Knöllchen einen kleinen Keil heraus. „Wir wollen ja wissen, ob sie auch gut schmecken“, erklärt die Gärtnerin, die sich zum Schutz gegen die kräftige Junisonne einen Strohhut aufgesetzt hat. Wenn es lecker ist, darf das Radieschen weiter wachsen, blühen und Samen bilden. „Es ist uns ganz wichtig, dass wir alle probieren. Das ist zwar ein hoher Aufwand, aber es macht Sinn“, sagt Katrin Rust.

Rund 200 Tomatensorten hat der Verein rekultiviert. Quelle: Torsten Gellner

Inzwischen ist der Bestand an Nutz- und Zierpflanzen der Greiffenberger Pflanzenretter auf etwa 2000 Sorten angewachsen. Allein die Tomatenvielfalt schätzt Katrin Rust auf über 200 Sorten.

Berliner Aal wuchs früher im Oderbruch

Es sind Pflanzen, die vielfach in Vergessenheit geraten sind, und klingende Namen tragen. Englischer Säbel – eine Zuckererbse. Mieze Schindler – eine Erdbeere, die der Gartenbaulehrer Otto Schindler seiner Frau widmete. Schnellfruchtende aus Wirowsk – eine Tomate russischen Ursprungs, die frühen Ertrag verheißt. Oder der Berliner Aal – eine Gurke, die vor hundert Jahren im Spreewald, dem Oderbruch oder in den Nuthe-Niederungen angebaut wurde.

Ihr Schicksal ist in gewisser Weise typisch für den Verlust der Sortenvielfalt. Mitte der 1930er-Jahre begann der Stern dieser regionalen Spezialität zu sinken; der Berliner Aal wurde von ertragreicheren Züchtungen verdrängt. Durch einen glücklichen Umstand gelangte in den 1950er-Jahren eine Samenprobe aus einer Erfurter Gärtnerei in das „Institut für Kulturpflanzenforschung“ im sachsen-anhaltinischen Gatersleben.

„Wir mulchen jetzt mit Schafswolle“

Heute sitzt hier das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung und damit eine der größten Saatgutbanken der Welt. In Kühlräumen lagern mehr als 150.000 Muster aus fast 3000 Arten. Vereine wie VERN erwecken die Sammlung zum Leben, in dem sie dort Saatgutmuster bestellen und Pflanzen kultivieren – teils mit ungewöhnlichen Methoden.

Katrin Rust vom Verein VERN . Hier wird auch mit Schafswolle gemulcht. Quelle: Torsten Gellner

„Wir mulchen jetzt mit Schafswolle“, sagt Katrin Rust beim Rundgang über das Pflanzenparadies. Kleine Tomaten, Gurken und Paprika lugen aus einer fluffigen Wollschicht, die das Austrocknen des Bodens verhindern und gleichzeitig Nährstoffe abgeben soll. „An den Geruch muss man sich gewöhnen. Inzwischen riecht es aber nicht mehr so streng“, erklärt Katrin Rust.

Fliegen übernehmen beim Rosenkohl das Bestäuben

Am anderen Ende des Gartens brummt es unter einem Insektenschutznetz. In dem eingenetzten Tunnel tanzen hunderte Fliegen um gelb blühenden Rosenkohl. Sie übernehmen die Bestäubung der Pflanzen. Die Fliegen haben die Saatgutretter selbst gezüchtet – aus Fleischmaden für den Anglerbedarf. „Wir packen sie in einen Eimer, ziehen eine Strumpfhose drüber und warten, bis die Fliegen schlüpfen“, erklärt Katrin Rust. Dann werden die Insekten im Rosenkohl-Tunnel entlassen und übernehmen dort die Bestäuberarbeit. „Das ist ihr großes Fastenbrechen“, sagt Katrin Rust.

Der Rosenkohl steht unter einem Fliegennetz und wird von Fliegen bestäubt. Quelle: Torsten Gellner

Der Aufwand dient der Sortenreinheit. Der Rosenkohl vom Typ Wilhelmsburger soll sich nicht mit dem ebenfalls im Garten gedeihenden Wirsingsorten kreuzen. Daher blüht er unterm Netz, geschützt vor anderen Insekten.

Eine Philosophie des guten Geschmacks

Die Saatgutgewinnung beim Rosenkohl ist ohnehin aufwändig. Die Pflanze blüht erst im zweiten Jahr, nachdem der Kohl geerntet wurde. „Wir mussten die Pflanzen durch den Winter bringen“, sagt Rust. Außentemperaturen von minus 17 Grad trotzten die Pflanzen gut eingepackt im gasbeheizten Zelt.

„Wir hatten früher in Deutschland unglaublich viele Sorten. Jeder Bauernhof hat damals ja sein eigenes Saatgut gewonnen“, sagt sie. Die junge Frau mit dem Sonnenhut hat in Eberswalde Ökolandbau, Vermarktung und Öko-Agrarmanagement studiert. Zu VERN kam sie über ein Praxissemester. Die Philosophie des Vereins habe sie überzeugt, sagt sie.

Es ist auch eine Philosophie des guten Geschmacks. Jeder kennt das, jeder hat eine vage Erinnerung an die Kirschen, die früher aromatischer, an Radieschen, die schärfer, an Tomaten, die fruchtiger waren.

Die Harzfeuer-Tomate schmeckt nicht mehr wie früher

Ältere Gärtner hoffen darauf, den Geschmack ihrer Kindheit in der Greiffenberger Gärtnerei wieder zu finden. Harzfeuer sei so ein Fall, sagt Katrin Rust. Die zu DDR-Zeiten äußerst beliebte Stabtomate hat nach Überzeugung vieler an Geschmack eingebüßt. Wie zur Bestätigung erscheint an diesem Junitag ein Ehepaar aus Boitzenburg, das auf der Suche nach dem Harzfeuer ist, wie es geschmacklich früher einmal gelodert hat. Er habe schon mehrere Saatgutanbieter ausprobiert, sei bis nach Polen dafür gefahren, sagt der Mann. Aber alles kein Vergleich zu früher.

Nutzpflanzen würden eben optimiert, mein Katrin Rust. Sie werden auf Lagerfähigkeit, Größe, Farbe, Resistenz gepolt, der Geschmack spiele dabei oft eine untergeordnete Rolle. Die Tomate sieht dann vielleicht noch so aus wie früher, schmeckt aber nicht mehr so intensiv.

Harzfeuer gibt es im VERN-Garten nicht. Katrin Rust rät zur älteren Sorte Money Maker, aus der Harzfeuer gezüchtet wurde. „Vielleicht schmeckt die ja wie früher“, sagt Katrin Rust. „Lecker ist sie jedenfalls.“

Von Torsten Gellner