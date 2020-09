Potsdam

Am Anfang und lange bevor die Afrikanische Schweinepest Brandenburg erreichte, steht eine falsche Diagnose: Am 18. Mai 2007 meldete der Veterinärdienst in Georgien am Schwarzen Meer fünf Ausbrüche einer bedrohlichen, aber bekannten Schweinekrankheit. Dass die erkrankten Tiere, die reihenweise an hohem Fieber starben, von der Afrikanischen Schweinepest befallen sein könnten, schlossen die Tierärzte damals aus.

Ein fataler Irrtum. Erst einen Monat später stellten Experten der Weltorganisation für Tiergesundheit im britischen Pirbright den Fehler fest. Zu spät, um den so hartnäckigen Erreger einzudämmen, berichten Autoren des Friedrich Loeffler-Instituts für Tiergesundheit in einem Aufsatz in der Fachzeitschrift „Tierärztliche Umschau“.

Anzeige

Auch Hilfsmissionen aus den USA konnten nicht mehr helfen

Auch Hilfsmissionen der EU aus der Schweiz und aus den USA konnten Georgien damals nicht mehr helfen. Schon nach wenigen Wochen hatte die Krankheit die autonome Region Abchasien im Norden erreicht und breitete sich von dort weit über den Kaukasus hinaus nach Russland, in die Ukraine und bis nach Europa aus. In dieser Woche und damit rund 13 Jahre nach dem georgischen Ausbruch erreichte die afrikanische Variante der Schweinepest nun erstmals Deutschland. Auf einem Brandenburger Maisfeld im Kreis Spree-Neiße wurde ein bereits stark verwestes Wildschwein gefunden. Deutschland gilt nun nicht mehr als seuchenfrei.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Fragen und Antworten zur Seuche: Das macht die Afrikanische Schweinepest so bedrohlich

Wie der Erreger nach Georgien kam, haben Experten erst im Nachhinein rekonstruiert. Sehr wahrscheinlich hat ein Frachtschiff aus Afrika im georgischen Schwarzmeerhafen Poti seinen Müll auf der örtlichen Deponie abgeladen. Das Problem: Der ASP-Erreger ist zwar auch in Schweinefleisch für Menschen ungefährlich, hält sich dort aber für eine extrem lange Zeit. In gesalzenem Schinken überlebt er 140 Tage, in Parma-Schinken sogar rund 400 Tage.

Die Geschwindigkeit der Seuche : Mit 350 Kilometern pro Jahr durch Europa

Die abgeladenen Speisereste wurden wohl von freilaufenden Schweinen gefressen und so in rasender Geschwindigkeit verbreitet. Seitdem zieht die Viruskrankheit immer weiter – 350 Kilometer schafft sie im Jahr. Immer wieder aber springt die Krankheit über große Distanzen – wenn Menschen infizierte Speisereste achtlos wegwerfen oder Spuren infizierten Schweinekots im Schuhprofil weitertragen. So schaffte es die Seuche im vergangenen Jahr sogar bis nach Belgien – obwohl alle Nachbarländer damals seuchenfrei geblieben waren.

Dabei ist die Seuche nicht neu. Die ähnliche aber nicht verwandte Klassische oder Europäische Schweinepest bricht immer mal wieder aus. Und auch die Afrikanische Variante, die südlich der Sahara endemisch ist, schaffte es schon im letzten Jahrhundert nach Europa. Bis Ende der 1990er Jahre gab es immer wieder Fälle der ASP in Spanien und Portugal, sogar vereinzelt in Frankreich (1974), Belgien (1985) oder auf Malta (1978). Immer aber konnte die Seuche bekämpft werden. Nur in Sardinien hat sie sich langfristig festgesetzt. Und auch in Deutschland ist die Angst groß, dass der Fall im Ortsteil Sembten der Gemeinde Schenkendöbern nicht der letzte sein könnte.

Das gilt in der Gefahrenzone Rund um den Fundort auf der Grenze zwischen den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree wurde eine Gefahrenzone (Radius 15 Kilometer) und eine Kernzone (3 Kilometer) eingerichtet. Laut einer Mitteilung des Verbraucherschutzministeriums gilt in der Gefahrenzone künftig ein striktes Jagdverbot für alle Tierarten – um das Schwarzwild nicht aufzuscheuchen. Außerdem wird eine Kadaversammelstelle eingerichtet und die Sicherheitsmaßnahmen aller schweinehaltenden Betriebe werden überprüft. Auf den Maisfeldern darf außerdem nicht mehr geerntet werden – ebenfalls um das Schwarzwild nicht aufzuscheuchen. Außerdem werden alle Jäger informiert und im Landeslabor Berlin-Brandenburg wird das gefundene Tier weiter analysiert, um die genaue Herkunft näher zu bestimmen.

Von Ansgar Nehls