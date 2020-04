Wie die Corona-Krise bei der BER-Eröffnung hilft

Potsdam

Noch im März hatte es nach einer weitern typischen Wendung in der Flughafen-Seifenoper ausgesehen. Der Tüv musste wegen eines Corona-Verdachts seine Mitarbeiter aus dem Terminal abziehen. Doch es war keine Hiobsbotschaft. Die Sachverständigen konnten ihre Arbeit doch noch erledigen. Jetzt liegt der Ball beim Bauordnungsamt, das die Unterlagen prüfen muss.

Die Corona-Krise setzt der Flughafengesellschaft einerseits stark zu, denn Tegel und Schönefeld stehen momentan vor allem teuer und nutzlos in der Landschaft herum. Die Beschäftigten sind in Kurzarbeit, auf der Baustelle für das Terminal T2 fehlen die Anpacker aus Osteuropa.

Anzeige

Lesen Sie auch: Tüv trotz Corona: BER soll im Herbst öffnen

Weitere MAZ+ Artikel

Aber ironischerweise hilft der Virusausbruch auch dabei, den BER ans Netz zu bringen. Denn selbst wenn im Sommer der Flugverkehr langsam wieder anrollen sollte, wird das Verkehrsaufkommen in Schönefeld im Herbst nur bei einem Bruchteil dessen liegen, was normal wäre. Der BER wird nicht von Anfang an unter Volllast stehen. Das minimiert potenzielle Fehlerquellen und Risiken.

Wenn der Tüv jetzt seine Arbeit erledigt hat, dann ist das in der Tat ein Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung im Herbst. So weit war man bei den verschiedenen Versuchen, das Bauprojekt zu retten, noch nicht gekommen. In trockenen Tüchern ist die Eröffnung damit nicht, aber mindestens in halbtrockenen.

Von Torsten Gellner