Potsdam

Beim Berliner Streit um die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat Brandenburg weitgehend die Rolle eines Zuschauers – auch wenn der Name Preußen anderes vermuten lässt. Anders als die Schlösserstiftung, deren Objekte meist im Märkischen liegen, geht es bei der geplanten Filetierung der Kulturstiftung um die Museumsinsel, Dahlem und andere Berliner Standorte. Ein Lehrstück in Politik ist dieses Spektakel.

Ein Betonkasten, der zu füllen ist

Das teils föderal getragene Konglomerat unterschiedlicher Einrichtungen – vom Kupferstichkabinett bis zur Großbibliothek – hatte man in den 1950er-Jahren zusammengebacken, um West-Berlin etwas Gutes zu tun. Nach der Wende kämpfte die Institution mit Doppelstrukturen und einem gigantischen Sanierungsstau, der bis heute etwa die Entwicklung der Museumsinsel behindert. Dann kam der politische Beschluss, in Berlins Mitte das Stadtschloss zu rekonstruieren –ein Kasten, von dem niemand wusste, wie er genutzt werden sollte. So plünderte man die Dahlemer Sammlungen und riss dort ein Loch.

Für all das konnte die Stiftung eigentlich herzlich wenig. Nun soll eine Auflösung der Dachorganisation den Museen Besucherzahlen wie dem Pariser Louvre bescheren – und dem Bund Einfluss auf die prestigeträchtige Hauptstadt-Hochkultur sichern. Wieder ein politisches Projekt.

Von Ulrich Wangemann