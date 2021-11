Potsdam

„Ich freue mich wahnsinnig“, sagt die Potsdamer Masterstudentin Stefanie Peter. „Für mich ist die Zuwendung für das kommende Jahr entscheidend.“ Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder fühlte sich vergangenes Jahr mit Job, Studium und vor allem Erziehung ziemlich gestresst. Dann bekam sie den Brief von der Universität Potsdam, dass es eine neue Unterstützung für Studierende in finanziellen Engpässen gebe. In ihrer Antwort schrieb sie, dass Zeit und Geld bei ihr ein rares Gut seien und sie schon jetzt beim Studieren einschränke. Für ihre Hausarbeiten im Fach Kulturwissenschaften und Kultursemiologie brauchte sie viel länger als vorgesehen, weil sie zum Beispiel ihrem Sohn oft beim Lernen helfen musste.

Peters Antrag wurde genehmigt. Insgesamt 3600 Euro kann sie nun verteilt über ein Jahr von dem Potsdamer Universitätsstipendium und der Spendenaktion „Bildung statt Blumen“ erwarten. Schon jetzt kann sie Förderunterricht für ihren Sohn bezahlen. Für ihre Tochter denkt sie an musikalische Früherziehung. „Dadurch fällt für mich ein langer Schreibnachmittag ab.“ Stefanie Peter erwartet, ihr Studium jetzt viel besser und effektiver abschließen zu können.

Schon zehn Studierende haben das Stipendium

Stefanie Peter ist eine von inzwischen schon zehn Stipendiatinnen und Stipendiaten, die von der Kampagne „Bildung statt Blumen“ profitieren. Die Hälfte des ausgereichten Geldes stammt aus dem Deutschlandstipendium des Bundes, die andere von privaten Spendern aus Potsdam, für deren Unterstützung Studierende wie Peter besonders dankbar sind. 30 dieser besonderen Stipendien sollen es bis Ende dieses Jahres noch werden – passend zum 30-jährigen Jubiläum der Universität Potsdam.

Es ist ungewöhnlich, dass eine Universität ihren Studierenden eine große Summe Geld gibt. Eigentlich werden Studierende eher selbst zur Kasse gebeten, zum Beispiel vor jedem Semester mit der Rückmeldegebühr. Aber die bislang für das Stipendienprogramm der Hochschule zuständige Mitarbeiterin Juliane Seip war seit Beginn der Pandemie immer wieder von jungen Leuten angesprochen worden, ob es nicht finanzielle Hilfe in besonderen Notlagen für sie gebe. „Sie haben zum Beispiel aufgrund von Corona den Job verloren und sich gefragt, ob das jetzt das Aus für ihr Studium ist“, sagt Seip.

Zusammen mit ihrer für Fundraising zuständigen Kollegin Karina Jung entwickelte sie die Idee der Kampagne für Studierende in Not. Die Universität selbst habe zwar hier und da Möglichkeiten, notleidende Studierende zu unterstützen, „aber eine flächendeckende Unterstützung ist schwierig“. Mehr Stipendien wären stattdessen möglich, wenn man auf das Deutschlandstipendium zurückgriffe und zusätzlich private Sponsoren aus der Bürgerschaft fände. Genau so eine Kampagne unter Freunden der Hochschule haben Seip und Jung organisiert. „Wir dachten, es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, wenn wir der Universität Bildung statt Blumen schicken“, sagt Seip. Schließlich sei ja die Bildung der Studierenden neben der Forschung die eigentliche Aufgabe der Hochschule.

Die Anwärter müssen in ihrer Bewerbung etwas über ihre persönliche Lage schreiben. „Es gibt da ganz unterschiedliche Gründe“, sagt Seip. Manche schreiben wie Stefanie Peter, dass sie Kinder haben oder dass sie Angehörige pflegen müssen und dann kaum noch Jobs nebenher machen können. „Wenn dann auch der familiäre Rückhalt fehlt, wird es schwierig“, sagt Seip. Seien solchen Studierenden aber plötzlich 300 Euro im Monat sicher, könnte sie ihr Studium unbeschwerter fortsetzen.

Sponsoren aus ganz Potsdam

22 Sponsoren aus Potsdam und anderswo konnten die Organisatoren bislang für die Aktion gewinnen. Sobald 1800 Euro durch Spenden zusammen kommen, kann ein Stipendium an eine oder einen aus den insgesamt gut 450 Bewerbern vergeben werden. Die privaten Beiträge seien sehr unterschiedlich, sagt Seip. Manche spendeten 50 Euro, eine Ärztin habe mit 1800 Euro gleich ein ganzes Stipendium finanziert. „Die Stipendiatin hat sich unglaublich gefreut“, sagt Seip.

Vom Stipendium hätten auch die Sponsoren etwas. Die Organisatoren von „Bildung statt Blumen“ bringen die Spender auch mit den Stipendiaten zusammen. „Uns geht es darum, die Verbindung zwischen Studierenden, Bürgern und Universität zu stärken“, sagt Seip. „Bei einigen gibt es inzwischen regelmäßigen Kontakt, das geht weit über das Finanzielle hinaus.“ So gebe eine der Spenderinnen der Stipendiatin aus dem Ausland jetzt regelmäßig Deutschunterricht.

Seip und Jung hoffen, dass sie bis Weihnachten noch einige Sponsoren anwerben können, um die 30 Stipendien bis zum Ende des Jahres zustande zu bringen. „Das wäre ja auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für die Studierenden.“

Informationen für mögliche Sponsoren unter https://www.uni-potsdam.de/de/universitaetsstipendium/bildung-statt-blumen

Von Rüdiger Braun