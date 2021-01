Wie die brandenburgischen Gedenkstätten nach der Wende umgebaut wurden

Potsdam

In Sachen Erinnerungskultur taugte Westdeutschland wahrlich nicht als Vorbild. In der Bonner Republik hatte es bis in die 80er-Jahre gedauert bis die Kapitulation von 1945 erstmals offiziell als Befreiung bezeichnet wurde. Viele der baulichen Hinterlassenschaften des NS-Terrors wurden erst spät zu Gedenkstätten – und erst durch den zivilgesellschaftlichen Druck von Opferverbänden und Geschichtswerkstätten.

Als das Land Brandenburg am 1. Januar 1993 als erstes Bundesland eine selbstständige öffentlich-rechtliche Gedenkstättenstiftung gründete, in der die bisherigen Mahn- und Gedenkstätten Brandenburg/Havel, Ravensbrück und Sachsenhausen zusammengeschlossen wurden, musste notgedrungen geschichtspolitisches Neuland betreten werden, wollte man die ideologische Überformung der NS-Tatorte im Geiste des DDR-Antifaschismus nicht fortschreiben. Mehr oder weniger übernommen wurde allerdings das Verständnis der Gedenkstätten als zeithistorische Museen, denen eine besondere humanitäre und bildungspolitische Aufgabe zukommt.

In der Gedenkstättentradition der DDR

Insofern folgten die KZ-Gedenkstätten in Ostdeutschland „weniger der Gedenkstättentradition der BRD als der DDR“, schreibt der ehemalige Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch in dem im Metropol- Verlag erschienenen Dokumentationsband „Gestaltete Erinnerung“ zur Geschichte des architektonischen Umbaus dieser Orte in Brandenburg.

Blick auf die Anlage des ehemaligen Konzentrationslagers, der heutigen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen. Rechts am Rand der Lagermauer der weiße Quader an der Stelle, wo sich die Vernichtungsanlage der ehemaligen Station Z befand. Quelle: euroluftbild.de/zb Zentralbild GmbH

Insgesamt 60 Bauvorhaben hat die Stiftung seit ihrer Gründung gestemmt. 73 Millionen Euro wurden verbaut. Mit dem Erfolg, dass Sachsenhausen heute hinter Auschwitz und Dachau die meistbesuchte KZ-Gedenkstätte ist. Ein Indiz, dass das ästhetische und didaktische Konzept der Stiftung durchaus aufgegangen ist.

Der mehr als 450 Seiten dicke und reich bebilderte Band dokumentiert detailliert die einzelnen Sanierungs- und Umgestaltungsprojekte an den jeweiligen Standorten – von der Neukonzeption der Vernichtungsanlagen der sogenannten Station Z in Sachsenhausen bis zur Neuerrichtung eines Gedenkplatzes am Ort des ehemaligen KZ-Außenlagers Lieberose in Jamlitz ( Dahme-Spreewald), wo im Februar 1945 von der SS 1342 Lagerinsassen ermordet wurden.

Streit um den richtigen Umgang mit dem antifaschistischen Erbe

Günter Morsch/Horst Seferens (Hg.): Gestaltete Erinnerung. 25 Jahre Bauen in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 1993-2018. Quelle: Verlag

In einem Überblickstext beschreibt Morsch die hin und wieder mühsame Kompromisssuche zwischen den verschiedenen Interessengruppen, die Verhandlungen zwischen Zeitzeugen, Opferverbänden, Denkmalschützern, Architekten, Archäologen, Historikern und Politikern, wenn es um eine angemessene Aufbereitung und Darstellung des Unvorstellbaren geht. Zu größeren Konflikten führte etwa die Frage, wie mit den DDR-Hinterlassenschaften an der besagten Station Z umgegangen werden sollte.

Weil ein Teil des Geländes von der NVA genutzt wurde, war die Lagermauer dort teilweise abgerissen, zugleich aber eine neue nachgebildet worden, um die Gedenkstätte vom Militäralltag abzutrennen. Es dauerte mehr als zehn Jahre, bis 2011 mit der Umsetzung des bewusst abstrakt gehaltenen Entwurfs des Architekturbüros HG Merz begonnen werden konnte. Die alte Mauer wurde andeutungsweise durch Faserbetontafeln mit offenen Fugen ergänzt, die neue wieder abgetragen.

Ein weißer Quader über der Station Z

Der einige Zentimeter über dem Boden schwebende weiße Quader an der Station Z ist prototypisch für das Verständnis heutiger Gedenkstättenarbeit, die versucht, den DDR-Antifaschismus historisch nicht zu vernachlässigen, die Gedenkstätten aber so zu konzipieren, dass sie den Besuchern keine Interpretation der Vergangenheit vorschreibt. Didaktisches Ziel ist es, den Besuchern Raum lässt, um das Grauen, das an dem jeweiligen Ort stattgefunden hat, individuell zu verarbeiten. Es ist die Verschiebung vom „Ort der Sieger“ zu einem „Ort der Trauer“, wie es in dem Band an einer Stelle heißt.

Günter Morsch, Horst Seferens (Hg.): Gestaltete Erinnerung – 25 Jahre Bauen in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 1993 – 2018. Eine Dokumentation. Metropol, 463 Seiten, 39 Euro.

Von Mathias Richter