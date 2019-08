Berlin

Olaf Zeuschner passiert mit seinem Fahrrad ein paar Blaufichten mit schief wachsenden Ästen. Die Schadstoffe im Boden machen dem Baum zu schaffen. Es fehlt vieles, vor allem eine ansehnliche Spitze, die den Baum krönt. Der Förster spricht schon eine Weile über dieses Elend. Jetzt steigt er vom Sattel und stiefelt in großen Schritten auf den Beweis zu, dass sein Wald dennoch ein Erfolgsprojekt ist. Der 60-Jährige lugt von oben in runde Wuchshüllen aus Kunststoff. „Wunderbar!“, sagt er und blickt hinab auf ein wacker gen Himmel wachsendes Mehlbeerbäumchen.

Zeuschner ist ein zupackender Typ mit festem Händedruck und grauweißen Haaren, die er meistens lang wachsen lässt. Er redet geradeaus, gern auch mal salopp und verzichtet auf formalen Sprachschnickschnack. Wobei sich sein Norddeutsch bestens für eine neue Flensburger-Werbung eignen würde. Zeuschner stammt aus Oldenburg, lebt und arbeitet aber seit 1992 in der Revierförsterei Berlin-Buch in der Hobrechtsfelder Chaussee.

Abwässer und Abfälle wurden hier gelagert

Er betreut den sich drumherum erstreckenden Hobrechtswald. Es ist das vielleicht ungewöhnlichste Waldgebiet der Hauptstadt, geprägt von einem ebenso ungewöhnlichen Förster. Zwischen 1905 und 1984 wurden hier Abwässer aus der ganzen Stadt und damit etliche Schadstoffe der Industrie entsorgt.

Zeuschner wollte den Boden entgiften und neue möglichst vielfältige Baumarten anpflanzen. Er und seine Kollegen ließen mehr als 60 000 Lastwagen mit Lehm ankarren. Bei einer Radfahrt rund um die Hobrechtsfelder Chausee erscheint die Natur an manchen Stellen zwar noch immer verwundet, insgesamt aber wie ein kleines waldgewordenes Wunder.

Hobrechtsfelder Chaussee Der Ort Hobrechtsfelde gehört zur Gemeinde Panketal und dem Ortsteil Zepernick ( Barnim). Das ehemalige Stadtgut wurde 1908 nach dem Stadtplaner James Hobrecht benannt und ursprünglich zur Bewirtschaftung der Rieselfelder Berlins errichtet. Heute wohnen rund 150 Menschen dort. Der Hobrechtswald liegt sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Einst zur Entsorgung der Abwässer genutzt, dient er heute als Erholungswald. Auf großen umzäunten Weideflächen sind, wenn sie sich nicht gerade verstecken, verschiedene Robustrinderrassen und Pferderassen zu sehen, die hier ganzjährig im Freien leben. Ein Markenzeichen des Waldes ist das Projekt „Steine ohne Grenzen“. Dazu gehören etwa 120 Skulpturen, die in Gedenken an den von den Nazis ermordeten Künstler Otto Freundlich als Zeichen für Völkerverständigung stehen. In unserer Serie

porträtieren wir Berliner Straßen, die den Namen märkischer Orte tragen, ihre Geschichte und die Menschen, die dort leben.

Zugleich beweist die Rundfahrt, dass der Horizont des Försters nicht beim Wipfel der nächsten Tanne endet. Zeuschner pflegt Flora und Fauna, bewahrt aber auch die Gedenkkultur in einem Gebiet, das nicht nur mit Blick auf die Natur vergiftet wurde. Von der Hobrechtsfelder Chaussee und der anliegenden ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt aus deportierten die Nationalsozialisten psychisch kranke und geistig behinderte Menschen in den sicheren Tod.

Granitblock erinnert an 2900 „Euthanasie“-Opfer

In einer offiziellen Datenbank steht, dass zwischen 1939 und 1945 mehr als 2900 Frauen, Männer und Kinder aus Berlin-Buch ihr Leben verloren. An einer ehemaligen Busschleife zeigt Zeuschner einen zerteilten Granitblock. Die Skulptur erinnert an die Opfer, der Förster engagierte sich für das Denkmal. „Oder soll ich den ganzen Tag Kiefern pflanzen und mich sonst für nichts interessieren?“, fragt er. „Ich verwalte diesen Raum für die Gesellschaft, nicht für mich – und den Kampf gegen das Vergessen zähle ich dazu.“

Ein Denkmal erinnert an die Opfer der von den Nationalsozialisten als „Euthanasie“ bezeichneten Krankenmorde. Quelle: Felix Weiss

Ein paar hundert Meter weiter blickt Zeuschner von einem Wall auf sein eigentliches Schlachtfeld: ein vom hineingepumpten Klärschlamm noch immer belastetes Rieselbecken. Der Boden wirkt trotz des Starkregens der vergangenen Tage trocken und leblos, nur ein paar Kiefern haben es geschafft, den Schwermetallen und sonstigem Gift im Boden zu trotzen. „Im Klärschlamm waren alle Schadstoffe, die die Welt so kennt.“

Anderorts zeigen sich die Erfolge des Försters und seiner Kollegen deutlicher. Bei einem Abstecher weg von der Chaussee hin zu einem geheimen Lieblingsort mitten im Wald zeigt Zeuschner auf Feldahorne und über 20 Meter hohe Pappeln. Der Lehm hat die Schadstoffe gebunden und den Wasserhaushalt verbessert. „Dass die Bäume so gedeihen – und das auf einer Mülldeponie – darauf bin ich stolz.“

Pankows wildeste Ecke

Der letzte Halt liegt in gefühlter Wildnis, nichts mehr erinnert daran, dass dieses Fleckchen hier nicht zur Uckermark oder Prignitz, sondern zu Pankow, dem einwohnerstärksten Bezirk Berlins, gehört. Gereinigtes Wasser plätschert durch Gräben, Frösche quaken, ein Kuckuck ist zu hören. Auch Spuren vom Biber hat Zeuschner schon gesichtet.

Die Rückführung von sauberem Wasser aus dem Klärwerk tut der Natur gut. Quelle: Felix Weiss

Plötzlich ist von oben Flugzeuglärm zu hören, das Gespräch dreht sich um Touristen, die gerade in den Süden fliegen, um dort die Natur zu erleben – und um den Klimawandel. Was lässt sich dagegen tun? „Überall müssten Bäume gepflanzt werden.“ Dass dies auch unter den miesesten Bedingungen funktionieren kann, beweist der Förster Tag für Tag.

Lesen Sie noch mehr Geschichten von Brandenburger Straßennamen:

Von Maurice Wojach