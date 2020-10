Wie eine Potsdamer Öko-AG die Agrarwende finanzieren will

Potsdam

Eine Mosterei braucht neue Kelteranlagen, ein Bio-Bauer muss ein neues Kartoffellager bauen, ein Jung-Landwirt will einen Betrieb übernehmen, hat aber nicht genug Geld: Finanzielle Engpässe kleiner Betriebe behindern die Entwicklung des Öko-Landbaus in Brandenburg seit Jahren. Obwohl die Nachfrage in der Region groß ist, werden nur rund 13 Prozent der Ackerfläche in Brandenburg ökologisch bewirtschaftet.

Dem wollen jetzt Brandenburger Öko-Pioniere mithilfe einer Finanzierungs-AG begegnen. Die „Regionalwert AG Berlin-Brandenburg“ mit Sitz in Potsdam hat am Donnerstag ihren Expansionsplan vorgestellt: Bis Ende des Jahres will das Unternehmen 725.000 Euro von Anlegern einsammeln, um seine Aktivitäten im Land zu verstärken. Seit dem Start im Jahr 2018 hat die Aktiengesellschaft 985.500 Euro in Betriebe investiert, die lokale Landwirtschaftsprodukte herstellen und verarbeiten.

Die Bio Company ist unter den Aktionären

Was aufhorchen lässt: Unter den Aktionären sind wichtige Partner wie die Supermarktkette Bio Company sowie der Bio-Großhändler Terra, der nach Angaben von Regionalwert-Vorstand Jochen Fritz immerhin 170.000 Euro in das junge Netzwerk-Unternehmen gesteckt hat. Das sind Schwergewichte in der grünen Branche.

„Wir wollen die Agrarwende selber machen“, sagt Fritz, der selbst bei Werder/ Havel ( Potsdam-Mittelmark) im Nebenerwerb Wasserbüffel und Hühner hält. Vorbild für die AG sind ähnliche Unternehmen in Freiburg im Breisgau, Hamburg und im Rheinland. „Es fehlt in der Region definitiv an Verarbeitungskapazitäten für Bioprodukte“, sagt Fritz. Schlachtbetriebe, Bäckereien, Mühlen – davon gebe es einfach zu wenige, sagt der Diplomingenieur für Agrarwissenschaften. Ziel der Firma sei es, „alle Glieder der Wertschöpfungskette – vom Acker bis zum Teller“ zu stärken. Nur wenn es genügend Abnehmer gibt, so Fritz, würden die Bauern ihr Obst, Getreide oder Gemüse auch los. Diesen Absatz müsse man durch gezielte Investitionen stärken.

Hafertrunk und Dorfladen – vielfältige Invest-Objekte

Geld hat die Gesellschaft bislang in acht Brandenburger Betriebe gesteckt. Für die Mostmanufaktur Havelland in Ketzür, nördlich von Brandenburg/Havel, beteiligte sich die Gesellschaft am Kauf neuer Produktionsanlagen. Dort stellt außerdem die Firma Havelmi*** einen Hafer-Trunk her – auch sie profitiert also von der Investition. Beim Betriebsübergang des Beerfelder Hofs ( Oder-Spree) half die Regionalwert AG einem jungen Bio-Landwirt mit 100.000 Euro, damit er den 745-Hektar-Betrieb übernehmen konnte. Eine auf Saatgut-Vermehrung spezialisierte Biologin unterstützt Regionalwert in Altglobsow ( Oberhavel). Einen Dorfladen in Reichenberg ( Märkisch-Oderland) finanzierte die Firma mit.

Für Landankauf stellt die AG Mittel zur Verfügung, sie beteiligt sich an einer Dorfbrauerei, baut eine Demeter-Imkerei auf, und investiert in den veganen Suppenhersteller „WDM – wünsch Dir Mahl“, der bei DM und Rewe gelistet ist.

Junge Unternehmen haben Finanzierungsprobleme

Wie wichtig Finanzierungswege jenseits der üblichen Bankkredite gerade für junge Unternehmen sind, erläutert Achim Fießinger, Vorstand beim Hafermilch-Produzenten Havelmi***. „In den ersten Jahren zahlen junge Unternehmen bei Banken drei Prozent Zinsaufschlag. Viele nehmen Risikokapital auf, das wollten wir nicht tun“, so Fießinger. Investieren aber müssen die Betriebe, um die Nachfrage auf dem Markt befriedigen zu können. Der Hafermilch-Hersteller etwa könnte nach eigenen Angaben mindestens das Dreifache der jetzigen Menge von 1000 Flaschen pro Woche absetzen. Dazu aber muss er expandieren und braucht Geld.

Vorstand dämpft Erwartungen auf schnelle Dividende

Vom Erfolg regionaler Produkte profitieren auch andere Orte im Land. Das Salz in dem Hafer-Drink etwa stammt aus Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark), wo es in 800 Metern Tiefe als Salz-Sole gefördert wird. Den Hafer verarbeitet die Schälmühle in Vetschau ( Oberspreewald-Lausitz).

Schnelle finanzielle Gewinne sind erklärtermaßen nicht das Ziel dieser ungewöhnlichen Aktiengesellschaft. Es werde noch Jahre dauern, bis die Regionalwert AG in die schwarzen Zahlen kommt, prognostiziert Vorstands-Chef Fritz. „Wer bei uns investiert, tut das langfristig“, so Fritz. Teil der Dividende sei auch die Gewissheit, etwas zu einer „enkelgerechten Landwirtschaft“ beizutragen.

Berlin sei einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Öko-Nahrungsmittel in Europa, heißt es in dem Anlageprospekt. Über Unternehmens- und Gewinnbeteiligung will die AG langfristig die Anleger glücklich machen. Vorstand Fritz rechnet mit der Erreichen der Gewinnzone jedoch erst in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Zunächst werde alles Geld in den Ausbau des Unternehmens gesteckt.

Wer aber auf eine rasche und hohe Rendite setzt, dem hält Vorstand Fritz entgegen: „Es soll keiner Geld in die Hand nehmen, der es nicht über hat.“

