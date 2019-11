Wie eine Westberliner Fotografin die Glücksmomente nach der Maueröffnung festhielt

Berlin

Die Mauer zwischen Ost und West ist 1989 gefallen. Die Bilder davon sind geblieben. Wenn Ursula Eckertz-Popp ihren Ordner mit den Schwarz-Weiß-Abzügen 30 Jahre später hervorholt, dann strahlt sie vor Freude über das ganze Gesicht. „Es war Wahnsinn. Wir konnten es gar nicht glauben, dass Löcher in der Mauer sind“, sprudelt es aus der 71-jährigen Westberliner Fotografin heraus. Sie lebte damals in Berlin-Hermsdorf in der Nähe des Todesstreifens und erfuhr über eine Telefonkette von der Grenzöffnung am Abend des 9. November. Sofort sei sie mit der S-Bahn bis zum Anhalter Bahnhof durchgefahren. Aussteigen in einem der damaligen geschlossenen „Geisterbahnhöfe“ unter Ost-Berlin ging noch nicht.

Der Grenzübergang Berliner Straße von Hermsdorf aus gesehen nach Glienicke am Tag der Öffnung des Grenzübergangs 3. März 1990. Quelle: Ursula Eckertz-Popp

In der Eile vergaß sie ihre Kamera. „Es war so voll, ich hätte sie gar nicht zücken können“, erinnert sie sich an den Trubel, „wir haben uns dann in den Bus reingequetscht und sind zum Checkpoint Charlie.“ An dem amerikanischen Kontrollpunkt in Kreuzberg sei aber kein Durchkommen ins Zentrum von Ost-Berlin gewesen: „Es war eine freudige, chaotische Situation.“ In den Wochen darauf ist sie mehrmals zurückgekehrt und hat fotografiert, etwa zwischen Brandenburger Tor und Reichstag oder als Maler die „Mauergalerie“ hinter der Oberbaumbrücke schufen. „Es war immer voll und es war eine Euphorie da“, schwärmt sie, „wir waren happy.“

Zwei Jahrzehnte an der Grenze

20 Jahre lang wohnte die gebürtige Bambergerin bereits an der Grenze zu Glienicke/Nordbahn: „Da war Schluss. Für mich war es unvorstellbar, dass es durchlässig wird“, sagt die Fotografin. Es war die Stelle zur östlichen Siedlung „Sandkrug“, die als der bekannte „Entenschnabel“ nach Hermsdorf hineinragte. Sie wohnte dort an der Berliner Straße, die heute wieder die B96 ist, aber damals in eine Sackgasse führte. Ihren persönlichen Mauerfall erlebte sie am 3. März 1990, als Segmente der Betonsperre für einen Übergang herausgehievt wurden. Plötzlich war es mit der Ruhe für Ursula Eckertz-Popp und ihren Mann vorbei. In Autoschlangen schoben sich die jahrzehntelang eingemauerten Menschen ins Umland.

Dieses Bild ist zur Wendezeit am Reichstagsgebäude entstanden. Quelle: Ursula Eckertz-Popp

Auch für die zierliche Fotografin öffnete sich ein Sehnsuchtsort – die Welt Theodor Fontanes. Mit seinen „Wanderungen“ in der Tasche radelte sie los und wurde von der Mark nicht enttäuscht: „Die Leute waren so freundlich und man kam mit ihnen sofort ins Gespräch. Das war so spannend.“ In Ost und West waren gleich 1990 ihre Impressionen gefragt, die sie in mehreren Galerien und Bibliotheken ausstellte. „ Fontane war überall“, fasst sie die Begeisterung zusammen.

Manchmal wird die Fotografin wehmütig

Wenn sie ihre Bilder von damals heute in von ihr mitgestalteten Büchern und Katalogen sieht, wird sie aber manchmal wehmütig: „Jetzt ist alles so schön ,clean‘ geworden. Ich konnte gar nicht so schnell fotografieren, wie alles verschwunden ist. Es ist schade, dass ich nicht mehr Zeit hatte.“ Mehrmals blättert sie, die inzwischen selbst nach Glienicke/Nordbahn umgezogen ist, zu einem Bild zurück, das den rasanten Wandel und ihre Gefühle zusammenfasst. Es zeigt auf einer Brache übereinander geschichtete Mauersegmente, die nun nutzlos geworden sind. „Das ist mein Mauerfriedhof“, sagt sie glücklich.

Von Matthias Busse