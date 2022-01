Wie hart wird uns Omikron treffen, Generalmajor Breuer?

Potsdam

Bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg hat sich der neue Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, zuversichtlich gezeigt, dass sich die Omikron-Welle „beherrschen“ lasse. Breuer sagt, die Welle sei bereits da, wie die aktuellen Zahlen zeigten. Der Generalmajor, der seit sechs Wochen im Amt ist, geht davon aus, dass die Omikron-Welle „uns für zwei bis fünf Wochen treffen wird“.

Das genaue Ausmaß lasse sich noch nicht prognostizieren, sagte Breuer nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Potsdamer Staatskanzlei am Freitagabend. „Wir kennen die Wucht nicht“, ergänzte Breuer. Erfahrungen aus anderen Ländern könnten nur bedingt Aufschluss geben, da die Rahmenbedingungen in Deutschland andere seien.

Impfen als Bollwerk gegen neue Wellen

Auch wenn die Omikron-Welle bereits zu einer „Wand“ angeschwollen sei, bleibe Impfen extrem wichtig, sagte Breuer. „Das Bollwerk, das wir errichten, muss kontinuierlich weiter ausgebaut werden“, so der hohe Militär.

Es gehe jetzt darum, mit Kontaktvermeidungen und weiterem Impfen die Welle zu verzögern und zu dämpfen – man müsse „aus einem Berg einen Hügel machen“, so Breuer. Nur so lasse sich eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Nur wenn nicht ein Großteil der Menschen gleichzeitig erkranke, lasse sich vermeiden, dass es zu Problemen in Krankenhäusern, Kraftwerken und bei Lieferketten für den Handel komme.

Ministerpräsident Woidke sagte, man habe sich darauf vorbereitet, mit notfalls „10, 20 oder 30 Prozent Ausfall von Personal“ die kritische Infrastruktur weiter am Laufen zu halten. Er sei froh über das „Backup der Bundesregierung“, also die Verstärkung in Form des Krisenstabs und in Person des Generals.

General verkneift sich Kritik an Brandenburg wegen Impfkampagne

Kritik an Brandenburg, das in der Impfkampagne zu den Schlusslichtern in Deutschland gehört, ließ sich Zwei-Sterne-General Breuer nicht entlocken. Er „begrüße ausdrücklich die Anstrengungen, die in Brandenburg gemacht worden sind“, sagte Breuer. Das Zusammenwirken im Krisenstab habe zum Ziel, „dass der Austausch immer noch besser wird“ zwischen den Ländern und dem Bund. Man profitiere von den unterschiedlichen Herangehensweisen der Länder im föderalen System.

Der Krisenstabsleiter appellierte an alle Brandenburger: „Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern – es hilft, es schützt Sie selbst, aber auch die, die Sie gern haben – tun Sie etwas für sich und für Ihre Mitmenschen!“

Wie viel Novavax bekommt Brandenburg?

Breuer und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) haben auch über die Verteilung des sogenannten Totimpfstoffs Novavax gesprochen – der soll ab Anfang Februar verimpft werden. Er beruht auf einem anderen, traditionellerem Verfahren als die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech und weckt deshalb bei Leuten, die sich vor der Spritze fürchten, teils hohe Erwartungen. Der Impfstoff werde über den Königsteiner Schlüssel – also nach Bevölkerungsstärke – auf die Bundesländer verteilt, sagte Breuer. Über „Priorisierungen und Liefermengen“ werde man noch reden.

Von Ulrich Wangemann