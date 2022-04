Groß Kreutz

Drei Photovoltaikflächen mit einer Höchstleistung von 140 Kilowatt, ein kleines Windrad, drei Ladesäulen für Autos und ein gewaltiger Lithium-Ionen-Speicher mit einer Kapazität von 640 Kilowatt. Dazu eine digitale Trainingseinheit in einem Großraum, in dem man sämtliche Energieflüsse auf mächtigen Monitoren überwachen und durch Eingriffe verändern kann. Das sind noch nicht einmal sämtliche Bestandteile der Anlage rund um das Thema dezentrale regenerative Energien, die sich der Bildungs- und Innovationscampus Handwerk (BIH) in Götz (Potsdam-Mittelmark) zugelegt hat. „Kompetenzzentrum für Energiespeicherung und Energiesystemmanagement“ ist der etwas sperrige Name der Einheit, die am Donnerstag offiziell eröffnet wurde. Dort sollen Fachkräfte ausgebildet werden, die die Energiewende in Deutschland voranbringen.

Neun Jahre Vorbereitung, zweieinhalb Jahre Bauzeit und 2,7 Millionen Euro vom Bund und vom Land Brandenburg nahm das Kompetenzzentrum in Anspruch. Handwerker, Studierende, Unternehmer sollen jetzt in Götz lernen, wie verschiedene Einheiten in einem Privathaus oder in einem großen Betrieb effizient verbunden werden müssen, um eine dezentrale Versorgung aus regenerativen Energien zu ermöglichen. „Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sind überall ein Teil der Grundausbildung“, sagt die BIH Bildungsreferentin Anika Lieberenz. Aber dass Kursteilnehmer nun das Zusammenspiel eines so groß dimensionierten Systems in Echtzeit im Trainingsraum verfolgen, beeinflussen und erlernen können, das sei deutschlandweit einzigartig.

Lernen wie auf dem Deck eines Raumschiffes

Herr über die Monitore im Trainingszentrum ist der gelernte Elektroinstallateur und BIH-Dozent Christian Leest. Drei Lebensjahre und viel Nerven habe ihn die Projektleitung und der Aufbau der Anlage gekostet, gibt er vor Besuchern bei ersten Rundgängen zu. Die Traingseinheit mit ihren sechs Großmonitoren etwa für den Batteriespeicher, die Photovoltaikanlagen und den Überblick über die aktuellen Energieflüsse wirkt ein wenig wie ein Raumschiffdeck aus einem Science-Fiction-Film. Und doch können Azubis und Studenten mit knallharten Echtzeitdaten der Außenanlage experimentieren.

In seinen Kursen lernten die Teilnehmer wie das Zusammenspiel von Energieanlage, Verbrauch und Speicherung funktioniere und wie die Komponenten miteinander verbunden werden müssten, um effizient zu sein. „Wir können hier Sachen einstellen, die Sie bei der Installation im Privathaus nicht einstellen können“, sagt Leest. Dazu gehörten auch bewusst unsinnige Einstellungen, um zu erleben, was bei einer fehlerhaften Planung und Installation passieren könne. „Die Regelung für ein gesamtes Haus ist eine typische Übung, die Sie können sollten“, so Leest.

Zusammenschluss vieler Komponenten ist schwer

Das sei beim Zusammenschluss der in Götz installierten Komponenten keineswegs einfach. Auch wenn sie technisch vermeintlich zusammengehen, sind sie zum Teil anders programmiert und nicht aufeinander abgestimmt. Typische Fehler, die die Mitarbeiter bei der Installation des Systems selbst erleben mussten. Glücklich sei er, so Leest, wenn seine Schüler eine Idee davon verinnerlicht hätten, wie das Zusammenspiel von Energieerzeugung, -verbrauch und -speicherung in einer großen Einheit funktioniere. In Götz hätten sie damit eine einmalige Lernmöglichkeit mit Daten in Echtzeit. Das wird auch vom Installateur der Trainingsanlage, Alexander Aumer, vom Unternehmen Lucas-Nülle bestätigt. „Anlagen in dieser Größe finden Sie sonst nur an Universitäten“, sagt er.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hätten schon um die 100 Teilnehmer Kurse in dem neuen Götzer Zentrum durchlaufen, sagt Lieberenz. Das Kurssystem in Götz ist wird ganz unterschiedlichen Ansprüchen gerecht. Es gibt Fünftage-Kurse, die Teilnehmer als Berater für nachhaltige Energielösungen abschließen und es gibt die Fortbildung mit knapp 200 Unterrichtseinheiten, die entsprechend vorgebildete Handwerker als Fachkraft für dezentrale regenerative Energieanlagen verlassen.

In diesen Fachkräften sieht die Politik auch die Grundlage für die Energiewende in Deutschland, wie aus Grußworten anlässlich der Eröffnung in Götz hervorging. Andreas Klepper Referent für Handwerk und Gewerbeförderung im Bundeswirtschaftsministerium sagte, bei der Energiewende käme dem Mittelstand eine entscheidende Rolle zu. Axel Steffen, der Leiter der Geschäftsstelle Umweltpartnerschaft im brandenburgischen Wirtschaftsministerium, wies auf den „Riesenaufwand“ hin, den die Energiewende in der Fläche bedeute. „Wir brauchen ganz viele Handwerksbetriebe, die das umsetzen.“