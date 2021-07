Potsdam

Das Leben in den Brandenburgischen Pflegeheimen hat sich nach der schweren Corona-Krise im vergangenen Frühjahr und Winter wieder weitgehend normalisiert – zumindest während der aktuell niedrigen Inzidenzen. In den Pflegeheimen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Regionalverbandes Ostbrandenburg sind nach Angaben der Sprecherin Cindy Schönknecht 95 Prozent der Bewohner geimpft und nicht weniger als 80 Prozent der Mitarbeiter. Damit wäre das aktualisierte Impfziel des Robert-Koch-Instituts (RKI) unter den Heimbewohnern erfüllt. Laut RKI müssten 90 Prozent der über 60-Jährigen gegen das Virus geimpft sein, um die Verbreitung der ansteckenden Delta-Variante zu stoppen.

Ähnlich sind die Verhältnisse in Brandenburg an der Havel, wo mindestens 90 Prozent der Bewohner geimpft seien. Auch in den Häusern der Lafim Diakonie liege die Impfquote auf hohem Niveau, sagt deren Sprecherin Sandra Vendam. Bei den Pflegekräften liege sie bei gut 70 Prozent.

Fast alle Bewohner sind geimpft

Das ist auch die Wahrnehmung im Gesundheitsministerium. „Aus den Informationen der Mobilen Impfteams, die ab Ende Dezember 2020 die Corona-Schutzimpfungen in den Pflegeheimen vorgenommen haben, wissen wir, dass ein überragender Anteil der Bewohner sich für eine Impfung entschieden hat“, sagt Sprecher Dominik Lenz.

Der hohe Anteil doppelt geimpfter Senioren habe die Lage in den Einrichtungen deutlich beruhigt. „Wir haben schon seit mehreren Woche keine Corona-Ausbrüche in den Einrichtungen mehr“, sagt Lenz. Das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner habe sich weitgehend normalisiert.

Auch wenn es noch keine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) gibt, laufen beim ASB bereits Vorbereitungen für eine mögliche Auffrischungsimpfung. Dazu ist der Samariterbund mit Ärztehäusern und Amtsärzten im Gespräch.

Manche Heime denken an Impfauffrischung

„Wir haben die Erstimpfungen für unsere Bewohner und Mitarbeiter in den stationären Einrichtungen bereits dieses Jahr im Januar begonnen und im Februar abgeschlossen“, erklärt Schönknecht. Deshalb denke man bereits an eine Impfauffrischung, die nach einem Jahr sinnvoll sein könnte.

Bei der Lafim-Diakonie ist man zurückhaltender. „Solange keine verbindlichen Vorgaben des RKI oder der Stiko vorliegen, handelt es sich nur um Spekulationen“, sagte die Sprecherin.

Das Gesundheitsministerium erwartet in den nächsten Wochen eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Es sei nicht unwahrscheinlich, dass für ältere Menschen eine baldige Auffrischungsimpfung empfohlen werde“, schätzt Sprecher Dominik Lenz. Sorge hat das Land allerdings, dass in einer neuen Welle nicht geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen könnten und dass in Einrichtungen mit einer eher geringen Impfquote in der Belegschaft die Versorgung gefährdet werden könnte. „Solche Situationen haben wir zum letzten Jahreswechsel erlebt und brauchen das wirklich kein zweites Mal“, so Lenz.

Häuser für Besuche wieder offen

Die hohe Impfquote unter den Heimbewohnern sorgt dafür, dass die Bewohner die Einrichtungen wieder wie früher verlassen können. „Bei Besuchen in den Familien klären wir die Bewohner und Familien auf und bitten auf Einhaltung aller Regeln“, sagt ASB-Sprecherin Schönknecht. Allerdings gab es bei ungeimpften Bewohnern, die sich wegen Urlaubs etwa bei ihren Familien längere Zeit außerhalb des Hauses aufhielten im Anschluss eine kurze Quarantänezeit in der Einrichtung selbst.

Auch Besuche in den Heimen werden nicht mehr limitiert, lediglich Kontaktformulare müssen ausgefüllt werden. In Brandenburg an der Havel kommen auch schon lange wieder Freunde und Bekannte zu Besuch. „Der große Besucherstrom blieb aus, da wir schon lange die Einrichtungen geöffnet haben und Testungen, sowie FFP2 -Masken zur Verfügung stellen“, erläutert Schönknecht. Die Besucher müssen auch nicht geimpft sein. Entweder werden sie in den Einrichtungen selbst getestet oder sie bringen einen aktuellen Negativ-Attest mit. Selbsttests gelten allerdings nicht.

Etwas vorsichtiger ist man bei der Lafim Diakonie. Beliebig viele Besucher dürfen kommen, wenn sie nur aus zwei Haushalten stammen. Erwartet eine Bewohnerin oder ein Bewohner aber Besucher aus mehreren Haushalten, dürfen höchstens zehn Personen auf einmal kommen. Dabei werden allerdings Personen mit Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie Kinder bis zum 14. Lebensjahr nicht gezählt.

Von Rüdiger Braun