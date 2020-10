Berlin

Kostenlose Corona-Tests für Berliner, die in den Herbstferien innerhalb Deutschlands verreisen wollen, sind nicht in Sicht. Dazu sei „bisher nichts geplant“, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit. Es gilt also: Wer verreisen will, muss zahlen. Nordrhein-Westfalen kommt seinen Bürgern hier entgegen und übernimmt die Testkosten.

Was bedeutet das Übernachtungsverbot?

In den meisten Bundesländern dürfen Urlauber aus Gebieten mit Neuinfektionszahlen über der Grenze von 50 pro 100.000 Einwohner pro Woche nur beherbergt werden, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können.

In Berlin liegt der Wert mit 61,3 deutlich darüber. Inzwischen überschreiten aber fast alle deutsche Großstädte bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz den Grenzwert 50. Reisende aus Brandenburg, wo der Inzidenzwert knapp über 15 liegt, können – noch – innerdeutsch reisen, ohne sich über einen Test Gedanken machen zu müssen.

Wo bekomme ich als Reisender einen Test?

Am besten wenden sich Urlauber frühzeitig an ihren Hausarzt oder eine spezielle Praxis für Reisemedizin. Die Gesundheitsämter oder die Kassenärztlichen Vereinigung sind nicht zuständig. „Auf keinen Fall sollte man unmittelbar vor Reiseantritt zum Flughafen fahren in der Hoffnung, dass dort ein Abstrich gemacht wird, dessen Ergebnis in wenigen Minuten vorliegt“, warnt Andreas Bobrowski vom Berufsverband Deutscher Laborärzte. Ein PCR-Test dauere immer noch rund vier Stunden – zuzüglich der Zeit für Probenvorbereitung, den Transport ins Labor sowie die Übermittlung des Ergebnisses.

Wie viel kostet der Corona-Test?

Wer einen Corona-Test allein nur zu Urlaubszwecken braucht, ist in der Regel ohne Krankheitssymptome. In diesem Fall wird der Test von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. Der Test kostet für Privatpatienten laut Gebührenverordnung rund 120 Euro, sagt Bobrowski. Das Centrum für Reisemedizin in Berlin zum Beispiel nimmt 123 Euro inklusive Zertifikat. Für eine Familie mit zwei Kindern summieren sich die Tests also auf fast 500 Euro.

Wie lange dauert es, bis ich das Ergebnis habe?

Laut Rechtsverordnung des Gesundheitsministeriums soll das Ergebnis nach dem Abstrich beim Arzt und der Analyse im Labor innerhalb von 24 Stunden vorliegen, erläutert Bobrowski. Diese Zeitspanne sieht auch das RKI vor.

In der Praxis kann aber zu Verzögerungen im Labor kommen, wodurch das Ergebnis frühestens nach 48 Stunden vorliegt. „Wir hatten schon die Situation, dass jemand seinen Flug verschieben musste, weil das Testergebnis nicht schnell genug vorlag“, erzählt Tomas Jelinek vom Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin (BCRT).

Wahrscheinlich sei das aber nicht. In 99 Prozent der Fälle liege das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden vor, so Jelinek. Kompliziert wird es, wenn die Anreise Montagfrüh geplant ist, das Testergebnis aber nicht älter als 48 Stunden zurückliegen darf. Am besten kommen Reisende dann Freitagnachmittag, Samstagnachmittag liegt dann das Ergebnis aus dem Labor vor - und bei Einreise sind in diesem Fall dann meist noch keine 48 Stunden vergangen.

Die 48-Stunden-Frist läuft ab dem Moment, in dem die Maschine im Labor den Befund ausspuckt, also nicht schon zum Zeitpunkt des Abstrichs.

Bekomme ich das Testergebnis direkt vom Labor?

Das klingt nach dem schnellsten Weg, ist aber nicht einfach möglich. „Wir als Labore dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Befunde über das Internet schicken“, erklärt Bobrowski. Das heißt, der Befund geht zuerst ins EDV-System des Arztes, dies allerdings ohne Verzögerung. Der Arzt stellt dann den Nachweis aus.

Wie geht es in der Zukunft weiter?

Schnelltests wie jener des Pharmaunternehmens Roche könnten künftig viel schnellere Ergebnisse liefern. Solche Antigen-Tests würden derzeit aber von vielen Ländern noch nicht akzeptiert, sagt der Reisemediziner Tomas Jelinek. Seiner Ansicht nach wäre es hilfreich, wenn sich das ändern würde. Dann kämen Reisende unkomplizierter zu ihrem Negativ-Nachweis.

Kann ich im Inland jetzt kostenfrei stornieren?

Das ist umstritten. Nach Angaben des Hotelverbands Deutschland (IHA) müssen Reisende die Stornokosten selber tragen. IHA-Juristin Nina Arndt sagt dazu: „Nach unserer Auffassung liegt, anders als bei der Untersagung von touristischen Übernachtungen im Frühjahr, hier gerade kein Fall der rechtlichen Unmöglichkeit vor. Eine kostenfreie Stornierung ist nicht möglich.“

Der Reiserechtler Paul Degott sieht das etwas anders. „Man kann niemanden verpflichten, einen Test zu machen“, argumentiert er. In der Regel wusste der Urlauber bei Buchung noch nicht, dass ein solcher Test auf eigene Kosten nötig sein würde. Im Zweifel müssten die Gerichte entscheiden - sofern keine kulante Übereinkunft mit dem Gastgeber gefunden werden kann.

Der Deutsche Ferienhausverband weist darauf hin, dass es zu dieser Frage noch keine Gerichtsurteile gibt. Er empfiehlt, sich gütlich mit dem Gastgeber zu einigen - etwa den Aufenthalt gebührenfrei zu verschieben.

Von Philipp Laage