Wer hätte es gedacht? Die Betriebe in Brandenburg stehen bei der Digitalisierung nur mittelprächtig da. Das hat die Universität Potsdam in einer Umfrage herausgefunden. Meist werden nur die Finanzen und das Personal mit dem Rechner verwaltet – dann fangen die Lücken auch schon an. Automatisierte, intelligente Lieferketten dank digitalem Informationsfluss? Davon wagen die meisten brandenburgischen Firmen nicht einmal zu träumen. Dass die Betriebe hinterherhinken, hat Gründe. Brandenburg hat zum Beispiel eine im Schnitt recht alte Bevölkerung und auch in den Betrieben viel Personal über 50. Da hält sich die Begeisterung für Modernisierungen oder gar radikale Umbrüche in Grenzen.

Brandenburgs Wirtschaft ist kleinteilig

Aber vor allem strukturelle Gründe bremsen aus. Brandenburgs Wirtschaft ist kleinteilig. Welches Interesse soll ein Handwerksbetrieb mit fünf Köpfen schon an einer automatisierten Produktionsplanung haben? Trotzdem sind viele Unternehmer zuversichtlich. Brandenburg hat mit seinen Hochschulen – die Softwareschmiede HPI lässt grüßen – wichtige Innovationsquellen und Ausbildungsstätten, es gibt die anregende Nähe zu Berlin und eine alles in allem großzügige Förderlandschaft. Der Corona-Lockdown hat gezeigt, dass unter Druck einiges geht. Nun hoffen viele auf den Druck des Marktes.

Von Rüdiger Braun