Wie viel Prignitz steckt in Juli Zehs Roman „Über Menschen“?

Bracken? Nie gehört? Kein Wunder. Bracken gibt es nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Aber irgendwie doch, als ein fiktives Dorf in Prignitz. Erfunden wurde Bracken von Juli Zeh als Ort der Handlung in ihrem neuen Roman „Über Menschen“. „Bracken ein Wohnplatz der Gemeinde Geiwitz nahe der Stadt Plausitz im Landkreis Prignitz des Landes Brandenburg“, heißt es dort. Bracken ist eine Fiktion, genauso wie Geiwitz und Plausitz, ein Fantasiename, „eine Mischung aus Brachen und Baracken“, also nicht unbedingt eine Idylle, sondern eben ein ganz normales, graues, kleines Straßendorf in Brandenburg.

Bracken liegt etwa zwölf Kilometer nördlich von Unterleuten. Dem Ort der Handlung eines anderen Romans von Juli Zeh, indem sie aus den unterschiedlichen Perspektiven der neuzugezogenen und alteingesessenen Dorfbewohner den Konflikt um eine geplante Windkraftanlage schildert. Am Ende ist alles nicht mehr wie es einmal war und der Boss des größten Agrarbetriebes am Ort ertränkt sich in der Wasserversorgungsanlage.

Juli Zeh hat mit „Über Menschen“ ihren zweiten Brandenburg-Roman geschrieben. Quelle: Peter Hartenfelser

„Unterleuten“ gibt es auch nicht. Die Geschichte spielt vor etwa zehn Jahren in einem erfundenen Dorf im Havelland. „Über Menschen“ handelt von der Gegenwart, mitten in der Corona-Pandemie. „Seitdem hat sich erschreckend viel verändert“, sagte Juli Zeh kürzlich in einem Interview. In der Tat. Um die Windkraft streitet man sich in Brandenburg zwar noch immer und mittlerweile auch um Standorte von Solaranlagen, aber vor allem gab es seitdem den Syrienkrieg, Flüchtlinge, Pegida und die AfD. Und jetzt auch noch Corona und die Verschwörungsgeschichten drumherum – dass diese Pandemie nur eine Erfindung von Bill Gates sei, der uns allen einen Chip unter die Haut schieben will usw.

Es ist dieses veränderte politische Klima, in dem Dora, die Protagonistin des neuen Romans, in Bracken ankommt. Genervt von ihrem Freund, der sie in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg mit der Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln terrorisiert. Angewidert von der superfreundlichen Oberflächlichkeit der großstädtischen Öko-Spießer in ihrem Kiez und erschöpft vom unterschwelligen Konkurrenzkampf in der Werbeagentur, in der sie Spots für nachhaltige Produkte entwickelt. Dora ist auf der Flucht vor sich selbst und ihrem bisherigen Leben. In Bracken hat sie eine Bruchbude gekauft. Der Nachbar hinter der hohen Mauer begrüßt sie mit den Worten „Ich bin hier der Dorf-Nazi“. Herzlich Willkommen in Brandenburg!

Gute Romane zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Wirklichkeit nicht einfach nacherzählen, sondern dass sie das Wesentliche auf den Punkt bringen. Sie sind kein Abbild, sondern ein Sinnbild der Realität. Und daran sollte man auch „Über Menschen“ messen. Trotzdem lohnt ein kurzer Blick auf die Fakten in dem Roman. Zunächst ganz banal: Das Dorf, das Juli Zeh sich als Vorlage genommen hat, liegt wohl nicht in der Prignitz, sondern eher im Havelland. Etwas nördlich von „Unterleuten“ eben und wie Juli Zeh kürzlich erläuterte, in der Nähe eines Naturschutzgebietes, in dem es noch Kampfläufer gibt. Sprich: im Naturpark Westhavelland.

Macht nichts. Auch über kleine Unstimmigkeiten, wie dass man aus der Prignitz mit der Regionalbahn kommend nicht am Berliner Hauptbahnhof aussteigt, um nach Charlottenburg zu fahren, sondern schon am Zoo, kann man hinwegsehen. Interessanter ist, wie Juli Zeh die Lebenswelt der Prignitzer entwirft.

Infrastruktur

Durch „entvölkerte Landschaften“ fährt Dora zum Einkaufen. „Strommasten, Windräder, die flachen Hallen stillgelegter Agrarbetriebe. Dann Spargelfelder, schier endlos.“ Spargelfelder in der Westprignitz? Sicher, in der Nähe von Perleberg gibt es noch ein paar Spargelhöfe. Aber schier endlos? Menschenleere Landschaften schon eher. Das macht die Gegend ja so reizvoll.

Ansonsten sind die Schilderungen weitgehend zutreffend. Zum nächsten größeren Supermarkt oder Baumarkt muss man schon mal fünfzehn Kilometer und mehr fahren. Mit dem Bus zum Teil ein eher aussichtsloses Unterfangen, weil in den kleinen Dörfern häufig lediglich Schulbusse verkehren, die also nur zweimal am Tag vorbei kommen. Neidisch werden manche Prignitzer werden, wenn sie lesen, dass Dora in ihrer Bruchbude offenbar gut verkabelt ist und von Anfang an im Homeoffice arbeiten kann. Schnelle Internetanschlüsse gibt es noch immer nicht in jedem Nest und bis eine LTE-Funkverbindung installiert ist, das kann dauern. Dora muss ziemlich Glück gehabt haben.

Arbeitsbedingungen

Sadie heißt die Dorfbewohnerin, die eines morgens plötzlich vor Doras Tür steht und ihr bei einer Tasse Kaffee ihre Geschichte erzählt. Zwei Kinder, alleinerziehend, arbeitet sie die Nachtschicht in einer Gießerei in der Nähe von Berlin. Ja, so etwas gibt es. Arbeiten in der Hauptstadt, mit dem Zug mehr als eine Stunde hin und genausolang zurück. Und das jeden Tag.

Die Jobs sind rar in agrarischen Randregionen wie der Prignitz. Und diejenigen, die es gibt, sind häufig nicht gut bezahlt. Dass die AfD-wählenden Hippies in Juli Zehs Geschichte angeblich ihre ausländischen Erntehelfer ausbeuten ist freilich ein Klischee, das in die Geschichte passt. Aber Tatsache ist, dass gerade die kleinen Öko-Betriebe, aber nicht nur die, häufig nicht in der Lage sind, ordentliche Löhne zu bezahlen. Jeder muss schauen, wie er finanziell über die Runden kommt. Wo die Erträge bescheiden sind, gibt es auch nicht viel zu verteilen.

Dorfgemeinschaft

Sadie bringt Saatkartoffeln, weil sich im Dorf rumgesprochen hat, dass Dora im Gartencenter keine mehr gekriegt hat. Man hilft sich eben gegenseitig auf dem Land. Auch so ein Klischee. Wenn der Nazi von nebenan ungefragt Möbel für seine Nachbarin baut, wird dieses Klischee von Juli Zeh zwar bewusst überzeichnet, aber dass die Nachbarschaft beim Streichen hilft, man sich gegenseitig im Wagen zum Einkaufen mitnimmt, das ist nahe an der ländlichen Lebenswelt geschrieben. Ein Anruf und es kommen ein paar Leute und helfen Möbeltragen. So ist das auf dem Dorf.

Und beim Dorffest begrüßen sich alle per Handschlag, Biere werden immer gleich zehn auf einmal und für jeden der zugreift geholt, dazwischen noch eine Runde kleiner Feigling (Kopfschmerzen am nächsten Morgen müssen sein), jeder redet mit jedem und wenn es nichts mehr zu sagen gibt wird auch mal geschwiegen. Auch hier ist der Roman nahe an der Realität.

Nazis

Und dann sind da eben die Nazis. Juli Zeh lässt sie hinter der Mauer des Nachbarn das Horst-Wessel-Lied grölen. So stellt man sich das vor. Aber ist es auch so? Ja und nein. Offene Nazis tauchen in der Prignitz auch nicht häufiger als anderswo auf. Gleichwohl gibt es ein Dorf, in dem ein jugendlicher Bewohner eine Zeit lang hinter einer Mauer regelmäßig die Anlage aufdrehte und das Dorf mit Nazi-Rock beschallte. Die flügeltreue Brandenburger AfD erreichte bei der vergangenen Landtagswahl immerhin fast 23 Prozent.

Beunruhigender sind derzeit aber rechte Verschwörungserzähler, die in die Prignitz ziehen und leerstehende Häuser aufkaufen. In Grabow, nördlich von Pritzwalk hat sich die völkische Anastasia-Bewegung niedergelassen und ist dabei, die Dorfgemeinschaft zu unterwandern.

Im Süden der Prignitz hat vor wenigen Monaten ein Paar ein altes Bauernhaus gekauft. Kurz danach organisierten die beiden eine Demo gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes im G5-Standard in der Region. Als Redner hatte sie einen bekannten Impfgegner und Verschwörungserzähler aus dem Nachbardorf mitgebracht. Der könnte auch bei Juli Zeh mitspielen. Dort ist es Krisse aus dem Nachbardorf, das heimliche Mastermind im Cord-Jacket, der die prolligen Nazis dirigiert. Gekommen ist zu der Demo übrigens niemand. Auch das ist die Lebensrealität in der Prignitz.

Juli Zeh Juli Zeh, Jahrgang 1974, ist studierte Juristin. Gleich ihr erster Roman „Adler und Engel“ (2001) wurde ein Welterfolg. 2016 erschien ihr Brandenburg-Roman „Unterleuten“, mit dem sie über ein Jahr auf der „Spiegel“-Bestsellerliste stand. Seit 2018 ist sie ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Die Autorin lebt in Barnewitz, einem kleinen Dorf im Havelland.

Juli Zehs arbeitet mit Überzeichnungen und Klischees, die mit dem Fortgang der Geschichte erschüttert und infrage gestellt werden. Das macht den Roman realistisch, auch wenn nicht jedes Detail auf die Prignitz passt. Sinnbild des Wirklichen eben und nicht Abbild, das macht die Qualität eines Romans aus.

Trotz politischer Differenzen und zunehmendem Unbehagen: Dora freundet sich mit ihrem Nazi-Nachbarn sogar irgendwie an. Als sich herausstellt, dass er unter einem Hirntumor leidet, kümmert sie sich um ihn. Das ist menschlich. Als er gegen einen Baum rast und stirbt trauert das Dorf und ist doch politisch erleichtert. Soweit die Fiktion.

Juli Zeh: Über Menschen. Luchterhand, 416 Seiten, 32 Euro.

