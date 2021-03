Potsdam/Berlin

Es wird wieder wärmer: In den kommenden Tagen vor Ostern können sich Berliner und Brandenburger auf sehr milde Temperaturen, teils über der 20-Grad-Marke sowie viel Sonne freuen. Bereits am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Zudem soll es heiter und trocken werden. Noch wärmer kann es am Mittwoch werden - dann soll das Thermometer laut Wetterexperten sogar bis zu 24 Grad anzeigen. Mit Regen wird nicht gerechnet, dafür mit viel Sonnenschein und nur ein paar dünnen Schleierwolken.

Meteorologen erwarten Temperatursturz

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gründonnerstag wird es nicht mehr ganz so warm wie an den Vortagen - der DWD erwartet maximal 14 bis 19 Grad. Hinzu kommt ein Mix aus Sonne und vielen Wolken.

Von RND/dpa