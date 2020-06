Potsdam

In der brandenburgischen Lausitz gab es am Freitag erneut Proteste von Umweltaktivisten. Sie waren in den Braunkohle-Tagebau Jänschwalde eingedrungen und haben stundenlang einen Bagger besetzt. Sie forderten einen sofortigen Kohleausstieg.

Etwa ein Dutzend Teilnehmer kletterten auf den Kran des Baggers. Nach elf Stunden beendeten die Besetzer die Aktion in etwa 40 Metern Höhe wegen Gewitterregens, aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Auch auf dem Gelände des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen protestierten am Freitag Umweltaktivisten. Der Kohleausstieg soll nach den Plänen der Bundesregierung bis spätestens 2038 erfolgen. Den Klimaaktivisten ist das zu spät.

Leag: Versorgung des Kraftwerks war nicht gefährdet

Während der Besetzung sei aus Sicherheitsgründen kein Abraum gefördert worden, sagte der Sprecher des Tagebaubetreibers Leag, Thoralf Schirmer. Die Förderbrücke sei abgestellt worden. Bereits freigelegte und vom Abraum befreite Kohle unter der Förderbrücke konnte aber über ein separates Förderband geborgen und abtransportiert werden, hieß es. Die Versorgung des Kraftwerkes Jänschwalde mit Kohle sei nicht beeinträchtigt“, sagte Schirmer.

Gegen 5.00 Uhr habe eine Gruppe einen Bagger besetzt, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Etwa 30 Aktivisten seien zunächst auf dem Tagebaugelände gewesen, teilte Ende Gelände mit. Etwa ein Dutzend sei dann auf den Kran geklettert. Die Umweltaktivisten seien aufgefordert worden, den etwa 40 Meter hohen Kran auf dem Bagger zu verlassen, sagte der Sprecher des Tagebau-Betreibers, Schirmer.

Mit der Aktion wollte das Anti-Kohle-Bündnis Ende Gelände nach Angaben einer Sprecherin gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung protestieren. Auf einem Video, das das Bündnis auf Twitter teilte, ist zu sehen, wie auf einem Bagger ein großes Spruchband mit der Aufschrift „Wenn Gesetze versagen, ist Zeit für Blockaden“ befestigt wird.

Debatte über neue Strukturgesellschaft

Derweil hält die Debatte über den notwendigen Strukturwandel in der Lausitz an. Die Linke im Landtag forderte am Freitag eine Beteiligung des Landes Brandenburg an der geplanten Strukturentwicklungsgesellschaft. Das ist bisher nicht geplant. Das Land müsse mehr Verantwortung übernehmen als bisher, erklärten die Fraktionschefs Sebastian Walter und Kathrin Dannenberg. Dass der Strukturwandel gelinge, sei entscheidend für ganz Brandenburg. Die Linke schlägt außerdem die Bildung von Ausschüssen zur Strukturentwicklung in der Lausitz in den Landtagen von Brandenburg und Sachsen vor.

Die Pläne der rot-schwarz-grünen Landesregierung zur Gründung der Gesellschaft werden insgesamt von den Linken begrüßt. Nötig sei es, viele Lausitzer Bürger in den Strukturwandel einzubeziehen und eine bessere Mitwirkung zu organisieren. „Das muss die Leitlinie auch für die Erarbeitung der Entwicklungsstrategie Lausitz 2050 sein“, so die Fraktionschefs der Linken im Landtag.

Kabinett übertragt der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH die Verantwortung

Das Kabinett hatte am Dienstag den Weg für die lange angekündigte Gesellschaft frei gemacht. Sie soll künftig den Strukturwandel managen und trägt die Verantwortung für die millionenschweren Kohle-Finanzhilfen des Bundes.

Geplant ist zunächst die Gründung eines Aufbaustabs unter dem Dach der bestehenden Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL). Ihr gehören derzeit sechs Lausitzer Kreise (vier aus Brandenburg, zwei aus Sachsen) und die Städte Cottbus sowie Görlitz und Bautzen an. Es wird davon ausgegangen, dass die sächsischen Kreise und Städte 2021 die Gesellschaft verlassen und dem Pendant in Sachsen beitreten.

Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte von einem „klaren Signal“ an die Menschen in der Region gesprochen. „Wir werden alles tun, damit das Geld aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen bei uns zielgerichtet und passgenau in die richtigen Bahnen gelenkt wird“, sagte Woidke.

3,6 Milliarden Euro gehen nach Brandenburg

Die neue Gesellschaft soll Projekte koordinieren, wie den Aufbau wirtschaftsnaher Infrastruktur, Forschung und Wissenschaft und die Verbesserung der sozialen Infrastruktur sowie Projekte des Klima- und Umweltschutzes.

Konkret handelt es sich um 3,6 Milliarden Euro, um die sich die neue Gesellschaft kümmern muss. Das Geld stammt aus dem Paket des Bundes für den Strukturwandel in den Kohle-Ländern in Höhe von 40 Milliarden Euro bis zum Jahr 2038. Nach Angaben der Landesregierung wird der Bund davon 26 Milliarden Euro in seiner Zuständigkeit investieren, wie in die Ansiedlung von Wissenschaftseinrichtungen. Die verbleibenden 14 Milliarden Euro teilen sich die vier Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.

