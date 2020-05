Wieder ins Kino und zu Festivals: Das ist der Corona-Plan für Kultureinrichtungen in Brandenburg

Potsdam

Es gibt Licht am Ende des Tunnels: Bei den immer weitreichenderen Lockerungen der Corona-Beschränkungen gibt es nun einen Stufenplan für Kultureinrichtungen. Schon ab dem 6. Juni, dem Samstag kommender Woche sind demnach wieder Theaterstücke, Filmvorführungen in Kinos oder Opern möglich.

Allerdings gelten noch strenge Regeln: „Kulturveranstaltungen können mit bis zu 150 Besucher*innen unter freiem Himmel unter Beachtung der allgemeinen Hygienemaßnahmen und unter Vorlage eines schriftlichen Infektionsschutzkonzepts in enger Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden durchgeführt werden“, heißt es in dem Stufenplan den Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) am Dienstag in Potsdam bekanntgab. Für Kinos und andere Kulturveranstaltungen, die drinnen stattfinden, gilt eine Obergrenze von 75 Teilnehmern.

Anzeige

„ Brandenburg ist Festivalland“ – nächster Schritt im August

„Unsere Kulturlandschaft ist in besonderem Maße durch eine Vielzahl kleinerer, sehr ambitionierter und erstklassiger Veranstaltungen geprägt. Brandenburg ist Festivalland – gerade im Sommer“, sagte Schüle.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

In einem zweiten Schritt ab dem 1. August soll demnach die Obergrenze für die maximale Teilnehmerzahl erhöht werden. Dann sind im Freien bis zu 500 und in geschlossenen Räumen bis zu 150 Besucher erlaubt. Weiterhin sollen besondere Hygienestandards gelten. Auch Amateurchöre und -orchester sollen den Betrieb ab August wieder aufnehmen können.

Großveranstaltungen wieder im September

Etwas überraschend gibt es auch schon eine Ankündigung, wann Großveranstaltungen wieder möglich sein könnten. In der nächsten Stufe ab September sollen demnach Events mit bis zu 1000 Teilnehmern wieder erlaubt werden, heißt es in dem Konzept. Allerdings gilt dies nur unter der Bedingung, dass sich das Infektionsgeschehen bis dahin nicht verschlechtert hat. Auch der Vorherige Schritt im August steht unter diesem Vorbehalt.

Schüle betonte, dass der Plan mit den Kultureinrichtungen und den Kommunen abgestimmt sei. Zudem werde die Kultur auch finanziell unterstützt: „Mit bis zu 35 Millionen Euro federn wir die gravierendsten Einnahmeausfälle von Kultureinrichtungen ab. Und wir stellen 4 Millionen Euro als Mikrostipendien für Kulturschaffende bereit, um sie zu entlasten und ihnen die weitere künstlerische Betätigung ermöglichen“, sagte Schüle.

Lesen Sie auch

Von Ansgar Nehls