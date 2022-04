Wieder mehr Krankenhauspatienten mit Covid-19 in Brandenburg

Potsdam

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 in Brandenburg ist wieder im roten Bereich der Warnampel des Landes. Der Wert neuer Patienten pro 100 000 Einwohner in einer Woche stieg auf knapp 6,6, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern nahm zuletzt mit Stand vom Donnerstag leicht ab, die Warnampel zeigt dabei Grün. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche ging erneut zurück und lag am Freitag bei 1125. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1425. Brandenburg liegt deutlich unter dem Bundesschnitt von 1586.

An den Schulen hat sich die Corona-Lage erneut etwas entspannt: 5493 Schülerinnen und Schüler hatten in dieser Woche zum Stichtag Donnerstag einen positiven Test, das war ein Anteil von 1,8 Prozent. Das teilte das Bildungsministerium mit. In der Woche davor waren noch 7470 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, das war ein Anteil von 2,5 Prozent. Unter den Lehrkräften hatten 819 einen positiven Corona-Test, das sind 3,3 Prozent. In der Woche davor waren 958 Lehrkräfte positiv getestet, das entspricht 3,9 Prozent.

Von RND/dpa