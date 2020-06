Dresden

Ein Geschichtslehrer, der Geschichte schreibt – das hat die fast heitere Zwangsläufigkeit eines Heinz-Erhardt-Scherzes. Doch tatsächlich hat Jürgen Schwarz im Alter von 52 Jahren sein Lehrerleben unterbrochen, um etwas historisch Bedeutsames zu tun. Er tat es, als die DDR in den Untergang taumelte. Und es trug dazu bei, dass die pseudodemokratische Republik schneller unterging, als mancher hoffte.

Denn Jürgen Schwarz war es, der vor 30 Jahren, am 17. Juni 1990, in der Volkskammer als erster den Antrag auf sofortigen Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes stellte. Hinter diese Forderung konnte niemand mehr zurück.

Vom politischen Beobachter zum politischen Akteur

„Achtung, sie kommen in ein Museum“, warnte Jürgen Schwarz am Telefon, als er im Frühjahr 2020 in sein Zuhause ins sächsische Friedewald lud. Das Haus steht in einem grünen Refugium mit seltenen Büschen und Bäumen. Der drahtige Mann, der schließlich die Tür öffnete, hatte nicht zu viel versprochen. Möbel, Bilder, Schmuckstücke, alte Bücher – Jürgen Schwarz hat sich in der Zeit des Dresdner Biedermeier eingerichtet. Ein wenig Sammlerstolz blitzt durch, als er auf ausgewählte Stücke eingeht, doch nein: Es geht nicht nur ums Sammeln. Es geht um Geschichte.

Und genau die teilt das Leben von Jürgen Schwarz in zwei Teile. In einen ersten, in dem ihm Parteien suspekt waren und in dem er bis zum Herbst 1989 Geschichts- und Geografielehrer an der POS „ Lilo Herrmann“ in Boxdorf war. Und in den zweiten, der ihn mit der Wendezeit-Partei DSU ( Deutsche Soziale Union) für kurze Zeit ins Rampenlicht des Umbruchs schob. Er machte aus dem politischen Beobachter einen politischen Akteur.

Wie es dazu kam, dass ein gestandener Lehrer aus Sachsen mit dem Ticket einer sehr konservativen Partei in der Volkskammer die Geschichte vorantrieb? Da hilft der Blick zurück.

Als Umsiedler in Bayer wenig zu lachen

Teil eins des Lebens von Jürgen Schwarz begann am 1. September 1937 in Forst in der brandenburgischen Lausitz. Die Eltern sehr katholisch, die drei Schwestern deutlich älter, das Haus herrlich groß, die Bücherei darin riesig, die Gegend waldreich: Die Kindheit als Nesthäkchen hätte schön sein können. Aber schon bald war Krieg. Vater, Biolehrer, Jahrgang 1891, musste an die Ostfront, Mutter die Familie über Wasser halten.

1945, als die Russen anrückten, wurde Forst evakuiert. Mit Sonderzügen ging es ab Cottbus raus aus der Kampfzone. „Wir sollten nach Freistatt in Bayern“, erzählt Jürgen Schwarz. „Beim Umsteigen in Leipzig heulten die Sirenen. Bombenalarm. Mit Mann und Maus und Koffern rannten wir in die Unterführungen am Ende der Bahnsteige. Dicht an dicht haben wir dort ausgeharrt, bis alles vorüber war. Dann ging es weiter Richtung Hof. Die Züge voll mit Menschen in Angst.“

Als Umsiedler hatten sie in Bayern wenig zu lachen. Wie überall im Land lösten Zwangseinquartierungen auch in Freistatt keine Freude aus. Außerdem war im Kriegsverlierer-Deutschland alles knapp. Doch Familie Schwarz biss sich durch, lebte sich ein. So sehr, dass – als Vater Richard 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft kam, um sie alle zurück nach Forst zu holen – die inzwischen erwachsenen Schwestern in Bayern bleiben wollten.

Die Familie in zwei deutschen Staaten und eine dicke Stasiakte

Ein harmonisches Familienleben war damit passé, denn Freistatt und Forst lagen mit Gründung der DDR 1949 in verschiedenen deutschen Staaten. Zwischen denen wurde der Ton immer rauer – 1961 stand die Mauer. Wenn man seine Schwestern heimlich in Tschechien treffen muss, wird man kein Fan seines Landes. Kein Wunder, dass das an der Einstellung des Bruders zur Deutschen Demokratischen Republik nagte und ihm eine ansehnliche Stasiakte bescherte. Die war einer von vielen Gründen, warum er später bis 2017 im Beirat der Stasiunterlagen-Behörde von Roland Jahn aktiv war.

Ausgerechnet Geschichtslehrer!

Doch Mitte der 1950er Jahre wurde er trotz der nervenden Umstände Geschichtslehrer. Ausgerechnet! Jura hatte er noch auf dem Zettel, aber dafür das falsche Elternhaus. Also studierte er von 1955 bis 1958 am Pädagogischen Institut in Dresden Geschichte und Geografie. „Die dialektische Entwicklung der Gesellschaftsformen – damals klang das in sich schlüssig“, sagt er heute. „Nur war das eben eingezwängt in die Doktrin von der Arbeiterklasse und der führenden Rolle ihrer Partei“, fügt er für Kenner der SED-Slogans etwas süffisant an.

„Parteien waren mir immer suspekt“

Nun, mit Parteien hatte er es nicht so. „Partei, das war mir immer suspekt“, sagt Jürgen Schwarz. Als engagierter Christ und Leiter eines kleinen Kirchenchors hatte er Ruhe vor den Genossen. Als Tischtennis-Crack hatte er sich sogar ein paar Privilegien erspielt. Er brachte es bis zum DDR-Tischtennis-Meister der Hochschulen und durfte sich nach dem Studium mit einem Empfehlungsschreiben des DTSB (Deutscher Turn- und Sportbund) für den Dresdner Oberligaverein Aufbau Mitte seine Schule aussuchen. „Ich wollte in Dresden bleiben“, sagt er.

Und so kam es, dass er sein Berufsleben vom ersten Arbeitstag an – also vom 1. September 1958 – bis zum letzten im Sommer 2002 in der Schule in Boxdorf verbrachte. Selbst als Volkskammerabgeordneter stand er jede Woche einmal vor seinen Schülern.

Sein privates Leben führt er übrigens seit mehr als 50 Jahren an der Seite seiner Frau Annelies – einer ehemaligen Schülerin. Doch das ist eine andere Geschichte.

Umweht vom „leisen Atem der Geschichte“

Diese hier kommt nun zu jenem Teil des Lebens von Jürgen Schwarz, in dem die DDR verglühte und ihn politisch herausforderte. Und in dem ihn bald darauf „ein kleiner leiser Atem der Geschichte umwehte“, wie er es mit einem anrührenden Schuss Sentimentalität formuliert.

Da musst du mitmachen

„Ich war ja politisch sehr interessiert, was den Westen betraf“, berichtet er. Dem Mann mit der geteilten Familie lag viel an einem geeinten Deutschland. Als 1989 die CSU ihre Fühler nach Sachsen ausstreckte, sprach ihn der spätere DSU-Landesvorsitzende von Sachsen, Norbert Koch an: „Da musst du mitmachen“. Jürgen Schwarz sah die Möglichkeiten, pfiff auf die Parteienabstinenz und machte mit.

Auch wenn der Deutschen Sozialen Union ( DSU) zuweilen scharfe Ausfallschritte nach Rechtsaußen vorgeworfen werden können: Im Rückblick zeigt sich, dass der Katholik mit seinen Zielen dort gut aufgehoben war. Denn die DSU gilt bis heute als die Partei, die in der Wendezeit am radikalsten den Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland gefordert hat.

Rechtsaußen: „Im Gegensatz zu anderen höre ich sie an“

Pauschalurteile, die DSU vereine nichts als rechte Hardliner, lässt Jürgen Schwarz denn auch an sich abtropfen: „Ich habe nie geliebäugelt mit Rechtsaußen-Parteien. Aber im Gegensatz zu anderen höre ich sie an“. Schließlich habe Pegida gezeigt, welche Gräben undifferenzierte Bewertungen aufreißen.

Brillanter Debattenredner oder notorischer Provokateur?

Wie diplomatisch und differenziert er in der ersten frei gewählten Volkskammer agierte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die einen feierten ihn als brillanten Debattenredner, die anderen als notorischen Provokateur. „Mein Credo war: Wenn man gehört werden will, muss man schon etwas Markantes äußern“, erzählt er heute mit einem amüsierten Lachen über jene Zeit im Scheinwerferlicht der Geschichte. Die vielen Ordner, die er auf dem Wohnzimmertisch ausbreitet, enthalten ein mediales Archiv jener spannenden Monate, in dem das letzte DDR-Parlament sich selber und sein Land abschaffte. Vieles, von dem, was dort zu lesen ist, hat er live und in Farbe miterlebt.

Das Ost-Ziehkind der CSU

Die DSU hatte es als Ost-Ziehkind der bayerischen CSU in die Volkskammer geschafft. Im Wahlbündnis „Allianz für Deutschland“ gewann sie am 18. März 1990 gemeinsam mit der CDU und dem Demokratischen Aufbruch (DA) die ersten freien Wahlen in der DDR. Der Fraktion standen mit 6,3 Prozent der Stimmen (in Sachsen hatte sie über 13 Prozent geholt) 25 Sitze zu.

Jürgen Schwarz wurde nicht nur Fraktionssprecher, sondern auch Vorsitzender des Medienausschusses. „Ein mächtiger Ausschuss, in dem ich unter anderen mit Wolfgang Thierse ( SPD) und Konrad Weiß (Bd. 90/Grüne) zusammengearbeitet hab. Es ging um so spannende Fragen wie: Soll aus dem DDR-Staatsfernsehen eine Ostländer-Anstalt werden? Da witterte der große WDR Konkurrenz und intervenierte. Was wird aus den Parteizeitungen? Und, und und...“

„Die wollten gar keine schnelle Einheit mehr“

Sein großer Augenblick nahm in den ersten Tagen des Juni 1990 seinen Anfang. Parallel zu den Zwei-plus-Vier-Gesprächen zwischen den zwei deutschen Staaten und den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges liefen nach der Währungsunion vom Mai 1990 die politischen Beitrittsgespräche zur BRD.

„Der damalige CDU-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann trat an mich heran und meinte, wir seien auf einem guten Weg. In zwei, drei Jahren könne die Volkskammer ihre Arbeit mit gutem Gewissen beenden. Da wusste ich: Die hatten inzwischen Spaß am Regieren! Die wollten gar keine schnelle Einheit mehr! Dabei verließen immer mehr Menschen das Land, ostdeutsche Produkte wurden Ladenhüter, alles lief auf Verschleiß, die Straße drängte auf eine Entscheidung!“

„Da war plötzlich eine unglaubliche Stille im Raum“

Jürgen Schwarz beschloss zu handeln. Am 17. Juni, das wusste er, wollte erstmals Helmut Kohl bei einer Sondersitzung der Volkskammer dabei sein. Nach kurzer Information der eigenen Fraktion am Morgen wurde der DSU-Mann seinem Ruf als Querulant zu 100 Prozent gerecht: Als erster Politiker beantragte er öffentlich den sofortigen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. „Da war plötzlich eine unglaubliche Stille im Raum“, erinnert sich Schwarz. „Mir war klar, die CDU konnte das unmöglich ablehnen. Der Antrag scheiterte zwar, wurde aber in die Ausschüsse verwiesen“, erzählt er mit funkelnden Augen. Das Thema Beitritt war in der Welt – „keine Chance, das noch Jahre aufzuschieben“.

Das Ende von Volkskammer und DDR ist bekannt. Am 23. August wurde in einer Marathon-Debatte beschlossen, den Beitritt am 3. Oktober 1990 zu vollziehen.

Biedenkopf „Die DSU muss weg“

Für Jürgen Schwarz endete das Berliner Kapitel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn zwar war die Einheit da, doch die DSU, in deren Bundesvorstand er seit Juni saß, hatte viele ihrer führenden Köpfe an die CDU verloren.

Und Kurt Biedenkopf, der sich als Ministerpräsident für Sachsen warmlief, hatte schmerzhafte Treffer versenkt. Unter dem Slogan „Die DSU muss weg“ hatte er hartnäckig gegen die Pläne der CSU interveniert, sich mit ihrem Zögling DSU über Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt als bundesweite Partei zu etablieren. In einem vertraulichen Brief an Bundeskanzler und CDU-Chef Helmut Kohl warf er Theo Waigel, Bundesfinanzminister mit CSU-Parteibuch, vor, die DSU zu alimentieren. Biedenkopf setzte sich durch, die CSU blieb bayerisch, die DSU rutschte ab.

Anlauf für Sachsen-Karriere

Doch so schnell wollte Jürgen Schwarz nicht aufgeben. Schließlich hatte seine Partei in Sachsen bei der Volkskammerwahl im März noch zweistellig abgeschnitten. Im Oktober 1990 trat er als einer von fünf weiteren Spitzenkandidaten gegen Biedenkopf an: „Dass Biedenkopf gewinnt, war klar. Aber wir waren sicher, dass wir locker die 5-Prozent-Hürde nehmen“, erinnert er sich. Auch an das böse Erwachen am Abend. „3,6 Prozent!“. Ein Politikerleben im Freistaat fiel aus.

Und noch einmal fuhr ihm „König Kurt“ in die Parade. Die frisch ernannte Kultusministerin Stefanie Rehm, die Schwarz noch aus dem Medienausschuss der Volkskammer kannte, wollte ihn zum Abteilungsleiter für Bildung und Gymnasien machen. Doch Biedenkopf sagte nein.

Für die DSU im Stadtrat

Jürgen Schwarz schwenkte um zur Lokalpolitik. Von 1994 bis 2004 – also bis zu seinem 68. Geburtstag – saß er für die DSU im Dresdner Stadtrat, zuletzt in einer gemeinsamen Fraktion mit der FDP. „Für mich ist Kommunalpolitik die Fortsetzung meiner Arbeit nach der Wende in der Volkskammer“, sagte er damals in einem Interview. Und tatsächlich hat sich der heute 82-Jährige tatendurstig und wortgewaltig in Dresden eingemischt. Motto: „Wenn ich was mache, dann richtig“.

Für viele Dresdner Projekte wacker gestritten

Auf seine Fahnen schreibt er sich die erste ostdeutsche Volksabstimmung – „die Dresdner votierten damals für eine stadtnahe Autobahn“. Auch dass die Messe im Ostragehege entwickelt wurde, dass die Stadt den Wiederaufbau der Frauenkirche ebenso unterstützte wie den Bau der Waldschlösschenbrücke, dass Dresden der Philharmonie einen neuen Saal baute – für all das hat er wacker gestritten. 2015 protegierte er mit dem Verein „Unabhängige Bürger für Dresden“ den OB-Wahlkampf für Dirk Hilbert ( FDP).

Und wie ist das heute mit ihm und der DSU? Ach, das interessiere ihn nicht mehr so, Beiträge zahle er jedenfalls schon lange nicht mehr, antwortet Jürgen Schwarz fast beiläufig.

Warum Schach bestens passt

Wenn ihm gerade keine Coronapandemie in sein gut vernetztes Leben grätscht, ist der sportliche Mann viel beschäftigt. Er ist – als Vater zweier Töchter – ein ausgesprochener Familienmensch, fährt ausufernd Fahrrad, pflegt eine Skat-, eine Gesangs-, eine Nachbarn- und eine Frühschoppen-Runde. Tischtennis spielt er erst wieder, wenn seine Knie-OP durch ist. Doch eigentlich widmet er sich inzwischen viel lieber dem Tennis.

Vor einiger Zeit hat Jürgen Schwarz mit dem Schachspielen begonnen. Schach, schreibt der italienische Autor Primo Levi, ist „eine ernste Metapher des Lebenskampfes... Ein einmal ausgeführter Zug kann nicht zurückgenommen werden.“ Jürgen Schwarz hat viele Entscheidungen getroffen. Und viele, meint nicht nur er, waren gut. Schach passt.

Von Barbara Stock