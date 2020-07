Wikipedia macht Woidke zu Merkels Regierungssprecher

Potsdam

So schnell wird man vom brandenburgischen Ministerpräsidenten zum Regierungssprecher der Bundesrepublik. Glaubt man dem Wikipedia-Eintrag zu Deutschland, der in Kurzform bei Google angezeigt wird, hat Dietmar Woidke ( SPD) genau diesen Wechsel vollzogen. Allerdings wohl nicht ganz freiwillig.

„Stimmt das?“, fragt ein Twitter-User die Staatskanzlei und teilt dazu einen Screenshot des Wikipedia-Eintrags.

Die Staatskanzlei nimmt es mit Humor: „Wir haben die beiden mal angefragt. Die wissen von nichts“, lautet die Antwort via Twitter.

Inzwischen ist man sich in Potsdam sicher, was den kuriosen Eintrag verursacht hat. Eine „fleißige/r Wikipedia-Redakteur*in“ sei wohl in der Rubrik verrutscht, als er oder sie Woidke als amtierenden Bundesratspräsident eintragen wollte.

Eine Userin widerspricht dieser Theorie allerdings. „Eher hat Google irgendwas falsch verstanden“, mutmaßt sie.

