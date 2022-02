Wilderei in Brandenburg – wie viel weiß die Polizei?

Potsdam

Der Mord an zwei Polizisten im pfälzischen Kusel rückt ein weitgehend unbeachtetes Kriminalitätsfeld ins öffentliche Bewusstsein: Wilderei. Denn die beiden mutmaßlichen Täter haben allem Anschein nach auf die Beamten geschossen, um ihren Handel mit illegal erlegtem Wild zu verdecken. Verbotene Jagden sind auch in Brandenburg kein Stoff aus Räubermärchen, Anzeigen gibt es zu Dutzenden in jedem Jahr. So haben Brandenburgs Polizeidienststellen nach Angaben des Innenministeriums im Jahr 2020 in 68 Fällen Jagdwilderei angezeigt bekommen, 2019 waren es 45, im Jahr davor 49 Fälle. Das Innenministerium resümiert die Lage so: „Die Zahlen liegen höher als vor fünf Jahren.“ Die Aufklärungsquote lag meist unter 50 Prozent.

Meist geht es um Angeln ohne Berechtigung

Viel häufiger als die illegale Jagd auf Reh, Fasan oder Wildschwein ist Fischwilderei. 369 Fälle verzeichnete die Polizei 2020. Wilderei macht laut Innenministerium damit seit Jahren etwa 0,3 Prozent aller in der Polizeistatistik aufgeführten Straftaten im Land aus. Auf die Jagdwilderei entfallen somit jährlich nur 15 bis 20 Prozent der Wildereifälle – Angeln ohne Angelschein dominiert das Deliktfeld. „Naturgemäß werden die Tatverdächtigen bei Fischwilderei eher auf frischer Tat betroffen und sind dadurch bereits bei Anzeige bekannt“, heißt es aus dem Ministerium auf MAZ-Anfrage. Bei Jagdwilderei würden meist verletzte oder getötete Tiere aufgefunden und der Polizei gemeldet.

Bis zu fünf Jahre Haft

Wilderei ist in Deutschland ein recht seltenes Delikt. Das Strafgesetzbuch sieht Strafen von bis zu fünf Jahren vor. Ein besonders schwerer Fall von Wilderei liegt laut Gesetz vor, wenn die Wilderer „gewerbs- und gewohnheitsmäßig“, zur Nachtzeit beziehungsweise zu mehreren mit Schusswaffen ausgerüstet vorgingen. Jagdverbands-Geschäftsführer Hamann sagt, Wilderei spiele in Brandenburg keine große Rolle. „Auszuschließen ist es aber nicht.“

Dennoch haben einige Fälle in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen gesorgt. So machten im Mai 2020 im Oderbruch Männer mit einem Pickup-Truck Jagd auf Rehe, indem sie hinter den Tieren her über die Felder fuhren, bis das Wild erschöpft war – dann ließen sie Hunde los.

In den vergangenen Jahren sind außerdem mehrere Wölfe getötet worden, teilweise schnitten Trophäenjäger ihnen die Köpfe ab. Seit 2014 sind in Brandenburg nach Angaben des Landesamts für Umwelt 22 Wölfe illegal geschossen worden, davon drei im Jahr 2020 und vier jeweils in 2019 und 2018. Laut Bundesnaturschutzgesetz können Personen, die Wölfen nachstellen, sie fangen, verletzen oder töten mit Geldbußen von 10.000 bis 50.000 Euro belegt werden.

Niederländer schoss Wolf – und musste vor Gericht

Vor Gericht musste sich im Jahr 2021 ein Niederländer wegen des Abschusses eines der streng durchs Naturschutzrecht geschützten Tiere im Fläming verantworten. Der versierte Jäger – damals 71 Jahre alt – hatte 2019 bei einer Treibjagd einen Wolf erschossen, weil dieser angeblich Jagdhunde angegriffen habe. Vor Gericht wurde der Mann freigesprochen, weil seine Version des Tathergangs nicht widerlegt werden konnte. Eine Wolfsgutachterin, die den Kadaver untersucht hatte, fand allerdings keine Hundehaare im Maul des erlegten Wolfs. Deshalb zweifelte sie die Darstellung an, es sei zu einem Kampf mit den Hunden gekommen.

In der Jagdszene hat der zweifache Polizistenmord von Kusel jedenfalls Bestürzung ausgelöst. „Wir sind erschüttert und sprachlos angesichts der unfassbaren Kaltblütigkeit“, sagt Kai Hamann, Geschäftsführer des Brandenburger Jagdverbandes. Bei dem mutmaßlichen Haupttäter und seinem Komplizen „handelt es sich nicht um Jäger“. Der Haupttäter des Polizistenmordes von Kusel habe keinen Jagdschein mehr besessen, nachdem ihm dieser entzogen worden sei, so Hamann. Nun sei die Frage zu klären, warum der Mann „nach wie vor im Besitz scharfer Waffen sein konnte“.

Brandenburgs Polizei kassiert Waffengenehmigungen

Waffenscheininhaber würden einmal im Jahr polizeilich überprüft. Sei der Waffenträger etwa durch Ermittlungs- oder Strafverfahren belastet, könne er wegen Unzuverlässigkeit die Erlaubnis entzogen bekommen, Waffen zu besitzen, erklärt Hamann. Wie berichtet, hatte der mutmaßliche Haupttäter Ärger mit der Justiz unter anderem wegen des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung im Zusammenhang mit der Pleite einer von ihm geführten Bäckerei. Deshalb waren ihm Nutzung und besitz von Waffen verboten worden, er besaß jedoch ein ganzes Arsenal.

Werde eine Waffenbesitzkarte entzogen, müssten die ehemaligen Inhaber gegenüber den Behörden schnell nachweisen, dass sie die Waffe verkauft oder sich in anderer Form von ihr getrennt hätten. Laut Innenministerium sind im Jahr 2021 in Brandenburg in 16 Fällen Waffenberechtigungen entzogen worden.

Was den Jagdverbands-Geschäftsführer in Brandenburg ebenfalls beschäftigt: „Ich kann mir nicht erklären, wie man es schafft, Wild in dieser Größenordnung schwarz auf den Markt zu bringen“, sagt Hamann. Wie berichtet waren bei dem Haupttäter, der einen Wildhandel betrieb, hunderte Kilogramm Wildfleisch entdeckt.

Wildfleischhandel wird strikt überwacht

Gerade der Fleischhandel werde besonders stark kontrolliert, sagt Hamann, weil es um Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Kühlketten gehe. Gerade die Wildsammelstellen würden regelmäßig Prüfungen unterzogen. Hamann erklärt, dass bereits kurz nach dem Erlegen jedes stück Wild mit einer von der Jagdbehörde vergebenen Marke versehen wird, die nicht entfernt werden kann, ohne dass sie dabei zerstört wird. Diese Markierung, die nur an „Jagdausübungsberechtigte“ – also Jagdpächter oder Jagdinhaber – vergeben werden, würde an der Bauchdecke des aufgebrochenen Tiers angebracht. Sie dürfe erst bei der Weiterverarbeitung entfernt werden.

Zu jedem Stück Wild werde auch ein „Wildursprungsschein“ ausgefüllt, mit dessen Hilfe das tote Tier „bis zum Erleger zurückverfolgt werden“ kann, so Hamann. Wildhändler müssten in ihrer Buchführung genau dokumentieren, wann sie welches Stück Wild woher bekommen hätten. Es gebe also eine Nachverfolgbarkeit bis an die Theke. „Wild wird wahnsinnig stark überwacht, weil es ein Nahrungsmittel ist“, so Hamann.

Von Ulrich Wangemann