Jedem zweiten Windrad in Brandenburg droht der Rückbau

Potsdam

Nach dem Einbruch beim Bau von Windrädern hofft die Branche in Brandenburg auf einen deutlichen Nachfrage-Effekt durch Ansiedlungen von Tesla und die Klimaprojekte von BASF in Schwarzheide. Damit werde der Bedarf an erneuerbaren Energien deutlich steigen, sagte Jan-Hinrich Glahr, Vorsitzender des Windenergieverbands Brandenburg am Mittwoch. „Wir erleben derzeit einen regelrechten Nachfrageboom aus der Industrie“, sagte er.

Das unterstrich auch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD). „Die Entscheidung zur Ansiedlung von Tesla hing maßgeblich von der Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien ab“, sagte er. Dieser Trend werde sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Es sei ein Standortvorteil, dass Brandenburg in den vergangenen Jahren Vorreiter bei der Energiewende gewesen sei. „Die Ernte wird jetzt eingefahren“, so Steinbach.

Problem: Rückbau

Ein großes Problem für die Branche sind jedoch die Anlagen, die demnächst nach 20 Jahren aus der staatlichen Förderung herausfallen. Ob sie noch wirtschaftlich betrieben, ausgebaut oder ganz abgebaut werden müssen, ist gegenwärtig unklar. Für die Branche ist das ebenso Neuland wie die Frage, wie abgebaute Anlagen entsorgt werden können.

Derzeit ist offen, ob eine alte Anlage mit wenig Leistungen aus der Anfangszeit der Energiewende an ihrem bestehenden Standort künftig durch einen leistungsfähigeren Rotor ersetzt werden kann, oder ob für sie strengere Abstandsregelungen gelten. Die Folge: Es könnten mehr Windräder aus Brandenburg verschwinden, als jährlich neu genehmigt und gebaut werden.

1700 Anlagen droht der Rückbau

„Es macht keinen Sinn, dass wir negativ wachsen. Dann sollten wir die Anlagen lieber am Netz lassen“, sagte Glahr. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen droht den meisten Anlagen die Stilllegung“, sagte Glahr.

In den kommenden fünf Jahren fallen in Brandenburg rund 1700 Windräder mit einer Leistung von 2385 Megawatt aus der staatlichen Förderung, durchschnittlich pro Jahr also 477 Megawatt. Derzeit gibt es rund 3890 Anlagen mit einer Leistung von 7320 Megawatt. Es würde also fast jedes zweite Windrad betreffen.

Unter strengeren Abstandsregelungen von mindestens 1000 Metern zwischen Siedlung und Anlagen, wie sie derzeit diskutiert werden, droht die für Windkraft geeignete Fläche in Brandenburg um bis zu ein Drittel reduziert zu werden, befürchtet der Windenergieverband.

Ausschreibungen fallen positiv aus

Im vergangenen Jahr wurden 59 neue Windräder mit einer Leistung von 201 Megawatt gebaut. Das war ein deutlicher Einbruch gegenüber den Vorjahren. Was die Branche neben der steigenden Ökostromnachfrage aus der Industrie optimistisch stimmt, sind die Ergebnisse der Ausschreibungen durch die Bundesnetzagentur.

Wer Windparks bauen will, muss sich an bundesweiten Ausschreibungen beteiligen. Dabei erhielten 2019 rund 170 Anlagen mit einer Leistung von 473 Megawatt den Zuschlag. Das war deutlich mehr als 2018, wo nur 123 Anlagen (391 Megawatt) genehmigt wurden.

Streitfall Windkraft

Für Rechtsstreitigkeiten sorgen auch die teils von Gerichten für ungültig erklärten Regionalpläne. Brandenburg ist in fünf landkreisübergreifende regionale Planungsgemeinschaften aufgeteilt, die Pläne mit Windeignungsgebieten festlegen. Doch die werden immer wieder wegen Formfehlern außer Kraft gesetzt.

Windräder vor Gericht Der Streit um die Windkraft beschäftigt zunehmend die Gerichte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ( OVG) wird sich in diesem Jahr mit mehreren symptomatischen Streitfällen befassen. Doberlug-Kirchhain:Betreiber von Windkraftanlagen klagen gegen einen Flächennutzungsplan, der aus ihrer Sicht zu harte „Tabukriterien“ enthält wie Abstände zu Flugplätzen oder Landschaftsschutzgebiete. Windpark Groß Ziescht ( Baruth/Mark):Die Eigentümer von Flächen und Windkraftbetreiber wehren sich gegen eine Beschränkung der Anlagenhöhe auf 196 Meter. Die Gemeinde habe außerdem weniger geeignete Standorte von Konkurrenzunternehmen bevorzugt, argumentieren die Kläger vor dem OVG. Es sei nicht sicher, ob die für Windenergie vorgesehenen Flächen auch ausgenutzt werden können. Gemeinde Niederer Fläming: Ein Unternehmen wendet sich gegen einen geänderten Flächennutzungsplan und wirft der Gemeinde Abwägungsmängel und Verfahrensfehler vor. Das Verfahren ist Folge des 2018 vom Gericht für ungültig erklärten Regionalplan Havelland-Fläming, der Windeignungsgebiete ausweisen soll. Der Betreiber bemängelt unter anderem einen übertriebenen Mindestabstand für Windräder zum Flämingskate. Trebbin: Auch hier geht es um den Flächennutzungsplan der Gemeinde. Unternehmen beklagen, dass der unwirksame Regionalplan Havelland-Fläming als Grundlage diene sowie falsche Abstandszonen zu Straßen, Bahngleisen und Hochspannungsleitungen festgelegt worden seien.

Vor anderthalb Jahren etwa hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg den Regionalplan Havelland-Fläming für ungültig erklärt, weil die Satzung fehlerhaft war. Damit herrscht in den Kreisen Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark, Havelland sowie Potsdam und Brandenburg/Havel große Unsicherheit darüber, wo überhaupt noch Windräder gebaut werden dürfen. In diesem Jahr wird sich das Oberverwaltungsgericht in mehreren Fällen mit den Folgen des ungültigen Regionalplans beschäftigen müssen.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner