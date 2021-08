Potsdam

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat mit seinem Vorstoß, die Ausbauziele für Windkraft in Brandenburg drastisch zu erhöhen, Widerspruch beim Koalitionspartner CDU provoziert. Grüne, Linke und der Verband Windenergie begrüßten dagegen gestern die Ankündigung des Ministers im MAZ-Interview. Die Freien Wähler lehnen weitere Windräder ab, ebenso die AfD.

Steinbach hatte angekündigt, zur Erreichung der Klimaziele den geplanten Ausbau von Wind- und Solarenergie zu forcieren. Zugleich soll der Flächenbedarf für Windenergieanlagen, der bisher bei zwei Prozent lag, angehoben werden. Das soll in der neuen „Energiestrategie 2040“ Eingang finden, die derzeit erarbeitet wird und Ende des Jahres vorliegen soll. Bislang galt als Ziel eine Erhöhung der Windkraft-Leistung von jetzt 7500 auf 10.500 Megawatt bis 2030.

Steinbach: „Mehr Flutkatastrophen oder mehr Spargel“

Im Wirtschaftsausschuss des Landtags, der Steinbach am Mittwoch zu seinen Plänen befragte, legte der Minister nach. Wegen des wachsenden Strombedarfs werde die Erhöhung der Ausbauziele „um zehn Prozent“ bei Windkraft „definitiv“ nicht ausreichen, sagte er. „Wir müssen massiv zulegen.“ Steinbach und sagte: „Jede Bürgerin und jeder Bürger muss sich klar machen, was man will: Mehr Flutkatastrophen oder mehr Spargel in der Landschaft.“

Diese Äußerung sorgte für Widerspruch – beim Koalitionspartner CDU. Vize-Fraktionschef Frank Bommert, der auch Chef des Wirtschaftsausschusses ist, sagte: „Wir werden es allein mit einer Verspargelung der Landschaft in Brandenburg nicht schaffen, das Weltklima zu retten und Flutkatastrophen zu verhindern.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass sich die Menschen im Land mit immer mehr Windrädern vor ihrer Haustür zufrieden geben. „Das wird nicht überall funktionieren“, meinte Bommert. Um Akzeptanz zu erreichen, müssten „ganz dicke Bretter“ gebohrt“ werden.

Saskia Ludwig (CDU): Die 1000-Meter-Abstandsregel ist einzuhalten

Die energiepolitische Sprecherin der CDU, Saskia Ludwig, mahnte, Lösungen für den steigenden Energiebedarf zu schaffen, die die Menschen mitnehmen und die zunehmenden Vorbehalte gegenüber Windkraft Rechnung trügen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Windrad-Abstandsregel von 1000 Meter zu bewohnten Häusern müsse eingehalten werden, betonte sie.

Die Grünen lobten die Ankündigung Steinbachs. Der Abgeordnete Clemens Rostock sagte, angesichts des wachsenden Strombedarfs sei es erforderlich, bei den erneuerbaren Energien „neue Pfade“ zu gehen.

Der Fraktionschef der oppositionellen Linken, Sebastian Walter, sagte, er könne mit der Ankündigung des Ministers mitgehen. Allerdings werde damit die bisherige Landesplanung „auf den Kopf“ gestellt. Aus Sicht von Walter ist die Akzeptanz bei den Bürgern das Entscheidende.

Freie Wähler: Ausbau der Windkraft ist Geldverschwendung

Auf Ablehnung stoßen die Pläne des Ministers bei den Freien Wählern im Landtag. Der weitere Ausbau der Windkraft sei „anwohner- und verbraucherfeindliche Geldverschwendung“, sagte die Abgeordnete Christine Wernicke. Brandenburg könne bei Wind die enorme Einspeisung schon jetzt nicht mehr verwerten oder ableiten. Diesen zeitweisen Stromüberschuss in Batterien oder Wasserstoff zu speichern sei nicht finanzierbar.

Zustimmung kommt vom Verband der Windenergie. Landesvorsitzender Jan Hinrich Glahr sagte auf Anfrage, ein schnellerer Ausbau der Erneuerbaren Energien sei nötig, „damit der Strom auch nach dem Atom- und Kohleausstieg verlässlich aus der Steckdose kommt“. Es seien alle Formen der Erneuerbaren Energien benötigt, die Weichen für ein Planungssystem zu stellen, das der Windenergie die benötigten Flächen rechtssicher ausweise.

Von Igor Göldner