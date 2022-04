Potsdam

Brandenburg wird mehr Flächen für Windräder und Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen müssen – das ist schon seit Längerem ein offenes Geheimnis. Denn der Strombedarf steigt durch die Dekarbonisierung der Industrie.

Ob dafür aber in der Kenia-Koalition noch in dieser Legislaturperiode die nötigen Weichen gestellt werden, bleibt abzuwarten. Zunächst dürfte die Landesregierung darauf warten, wie konkret sich das Osterpaket und das folgende Sommerpaket in Bundesvorgaben niederschlagen. Dann wird man sich über die Gesetze und Richtlinien beugen. Dann wird man fordern, dass erst mal die anderen Länder wie Bayern und Baden-Württemberg ihre Hausaufgaben machen. Aber so gelingt die Energiewende niemals.

Wirtschaft ist längst weiter als die Politik

Drei Ressorts sind am Ausbau der Windkraft beteiligt: Wirtschaft (SPD), Infrastruktur (CDU) und Umwelt (Grüne). Gerade die CDU wechselte in letzter Zeit ja gerne mal in die energiepolitische Oppositionsrolle. Dabei muss sie sich fragen, ob das ihrem Selbstverständnis als Wirtschaftspartei gerecht wird, wenn sich selbst energieintensive Firmen wie BASF und ArcelorMittal auf den Weg machen hin zur klimaneutralen Produktion.

Auch wenn das Osterpaket noch nicht umgesetzt ist und viele Fragen offen sind, ist ein Umdenken darin erkennbar. Es fußt auf der Erkenntnis, dass Bürokratie und Überregulierung die Energiewende nicht voranbringen, sondern ausbremsen. Das muss sich jetzt in praktischer Politik niederschlagen.