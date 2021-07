Potsdam

Nachdem der Ausbau der Windenergie in Deutschland in den vergangenen drei Jahren massiv eingebrochen war, befindet sich die Branche inzwischen wieder im Aufwind.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden 240 Windenergieanlagen an Land mit einer Leistung von 971 Megawatt (MW) in Deutschland installiert. Damit übertrifft der Zubau des ersten Halbjahres bereits die Menge, die im Gesamtjahr 2019 installiert wurde. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 wurden 62 Prozent mehr Leistung installiert.

Das geht aus Zahlen hervor, die das Unternehmen Deutsche WindGuard im Auftrag des Bundesverbands Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems erhoben hat.

Niedersachsen und Brandenburg liegen vorne

Die meisten neuen Windräder wurden in Niedersachsen in Betrieb genommen: 48 Anlagen mit einer Leistung von 211 Megawatt. Das macht 22 Prozent des gesamten Zubaus aus.

Brandenburg liegt beim Zuwachs auf Platz zwei. Hier gingen 40 Anlagen mit einer Leistung von 166 Megawatt ans Netz, was einem Zubau-Anteil von 17 Prozent entspricht. Auf Platz drei folgt Nordrhein-Westfalen. Bayern liegt mit einem Zubau-Anteil von 2 Prozent auf einem der hinteren Plätze. Überhaupt keine neuen Windräder gingen in den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland und Sachsen in Betrieb.

Bezogen auf Windräder pro Einwohner liegt Brandenburg mit großem Abstand vorne, wie Anne-Kathrin Wallasch von WindGuard erklärte. Hier gingen neben Thüringen und Baden-Württemberg auch die größten Windräder ans Netz. Die Marke von 200 Metern Gesamthöhe, also Nabenhöhe plus Rotor-Radius, sei inzwischen im Durchschnitt geknackt, so Wallasch. Im Schnitt waren die neuen Windräder in Brandenburg 217 Meter hoch.

„Die Talsohle ist durchschritten“, sagte Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie. Darauf deuten auch die jüngsten Ausschreibungsergebnisse hin. „Vor uns liegt allerdings immer noch ein steiniger Weg, den es jetzt dringend zu ebnen gilt“, sagte Albers.

Zubauziel nach oben korrigiert

Um die ambitionierten Klimaziele auf europäischer und nationaler Ebene zu erreichen, müssten jetzt politische Weichen gestellt werden. So müsse es einfacher werden, Flächen für Windräder zu erschließen, und Genehmigungen müssten schneller erteilt werden.

Denn obwohl die Branche deutlich wächst, ist man noch weit davon entfernt, das Zubauziel von 4000 Megawatt pro Jahr zu erfüllen.

Für das gesamte Jahr 2021 erwartet die Branche ein Windkraftplus von 2200 bis 2400 MW; damit wurde die Prognose von Anfang des Jahres leicht korrigiert.

Altmaier korrigiert Strombedarf nach oben

Darin sind die ehrgeizigeren Klimaschutzziele nach den Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch nicht eingepreist. Hinzu kommt: Mitte Juli hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eingeräumt, was Branchenverbände längst prognostiziert hatten: Durch den Umstieg auf Elektroautos, Wärmepumpen für das Heizen und die Produktion von „grünem“ Wasserstoff wird der Stromverbrauch in Deutschland deutlich ansteigen.

Altmaiers Ministerium rechnet mit einem Mehrbedarf von 10 bis 15 Prozent. „Ich freue mich sehr, dass Peter Altmaier nun anerkannt hat, was wir seit vielen Jahren vorgetragen haben“, sagte Hermann Albers.

Bei diesem prognostizierten Stromverbrauch müsste jährlich nicht 4000 Megawatt an neuer Windkraftleistung an Land installiert werden, sondern mindestens 5000 MW, sagte Matthias Zelinger, Geschäftsführer VDMA Power Systems.

„Wir brauchen deutlich mehr erneuerbare Energien“, sagte er. Wenn es die Flächen und Genehmigungen für neue Windkraftanlagen nicht gebe, könne auch die Industrie die Klimaschutzziele nicht erreichen. „Wir brauchen doppelt so viele Anlagen und doppelt so viele Anstrengungen von der Politik“, so Zelinger.

Steigende Erlöse

Ähnlich wie im Bereich der Solarenergie führen steigende Strompreiserlöse dafür, dass sich Anlagen zunehmend auch ohne Förderung lohnen. Zwar war der größte Teil der Windräder, die im ersten Halbjahr vom Netz genommen wurden, aus der Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefallen und damit für die Betreiber nicht mehr lukrativ.

BWE-Präsident Albers erwartet aber, dass künftig in vielen Fällen die Anlagen länger am Netz bleiben und auf dem freien markt betrieben werden, selbst wenn sie nicht durch leistungsfähigere Anlagen (Repowering) ersetzt werden können.

Von Torsten Gellner