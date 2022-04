Potsdam

Der vom Bund forcierte Ausbaue der erneuerbaren Energien durchkreuzt die Pläne Brandenburgs. Hier befindet sich gerade ein Landesgesetz auf der Zielgeraden, das einen verbindlichen Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauungen vorsieht. Das Gesetz steht nun vor dem Aus.

Denn der Bund hat sich nicht nur auf einen verringerten Abstand zu Wetterradaren und Drehfunkfeuer für die Luftnavigation verständigt. Das Bauministerium um Klara Geywitz (SPD) plant eine Aufhebung der Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch und hat einen entsprechenden Entwurf an die Verbände zur Stellungnahme gegeben – mit äußerst knapper Frist, wie es aus der Branche heißt. Paragraph 249 ermöglicht es den Ländern, pauschale Abstandsregelungen zwischen Windrädern und Siedlungen einzuführen.

Bund will Gesetz in Brandenburg verhindern

Die Eile, mit der der Bund vorgeht, hat offenbar Methode: Man will verhindern, dass die ähnlich lautenden Landesgesetze in Brandenburg, Sachsen und Thüringen noch in Kraft treten. In Brandenburg soll das Gesetz eigentlich noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden. Es befindet sich gerade in der parlamentarischen Beratung, deren Abschluss für Mai vorgesehen ist.

Jan Hinrich Glahr, Vorsitzender des Windenergieverbands Berlin-Brandenburg, spricht von einem „echten Befreiungsschlag für den Zubau der Windenergie“. Der Bund mache deutlich, dass er „die Verhinderungspolitik einiger Länder mit Hilfe pauschaler Abstände“ nicht mehr akzeptieren wolle. Deutschland könne sich das laut Glahr auch nicht mehr leisten. „Das in Brandenburg geplante 1.000-Meter-Abstandsgesetz ist damit vom Tisch“, sagte er am Mittwoch.

Kabinett bringt „Osterpaket“ auf den Weg

Der Mindestabstand von 1000 Metern ist Teil des Koalitionsvertrags von SPD, CDU und Grüne. Das Gesetz soll der Akzeptanz von Windkraftanlagen dienen. Die Windkraftbranche hatte eine solche 1000-Meter-Regel als „Selbstverpflichtung“ bereits vor Jahren selbst ins Gespräch gebracht – allerdings unter anderen Vorzeichen. Nun befürchtet sie, dass mit einem Landesgesetz ältere Anlagen zum Teil nicht mehr ertüchtigt werden können und abgebaut werden müssen. Damit seien die Ausbauziele nicht zu erreichen, heißt es.

Der Bund drückt bei der Energiewende auch deshalb so aufs Tempo, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Deutschland soll seinen Strom binnen 13 Jahren weitgehend aus erneuerbaren Quellen beziehen. Das kündigte Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch an, als das Bundeskabinett das so genannte Osterpaket beschloss.

Von Torsten Gellner