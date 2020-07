Potsdam

Bis es an Deutschlands Nachthimmel ein wenig dunkler wird und die großen Windkraftanlagen ihr Dauerblinken ausstellen, könnte es noch Jahre dauern. Bei der Umrüstung der Anlagen gibt es Kapazitätsengpässe. Es fehlt nach Einschätzung von Branchenvertretern an Personal und Technik. Dabei war die Frist zur Ausrüstung der Windräder, die künftig nur noch blinken sollen, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug nähert, bereits um ein Jahr auf den 1. Juli 2021 verlängert worden.

Carlo Reeker, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, hält auch diesen Zeitrahmen für nicht ausreichend. „Die Frist bis Mitte nächsten Jahres wird nicht zu halten sein. Das ist viel zu ambitioniert“, sagte er auf Anfrage. „Wir gehen davon aus, dass die Nachrüstfrist für neue Windenergieanlagen um mindestens ein Jahr und die für bereits bestehende Anlagen um mindestens zwei Jahre verlängert werden muss.“

Anzeige

Radar soll Flugzeuge erkennen

Um die Lichtemissionen im Umfeld von Windparks zu reduzieren und die Akzeptanz zu erhöhen, brachte der Bundesrat nach jahrelangen Verhandlungen im Frühjahr eine entsprechende Verordnung auf den Weg. Ab einer Höhe von 100 Metern sollen Windräder nachts ihr Leuchtfeuer nur dann anschalten, wenn sich tatsächlich Flugobjekte nähern. Das geht entweder über einen auf einen Radar, der herannahende Flugzeuge oder Helikopter erkennt – oder neuerdings auch mithilfe von Transpondern, die Signale der Flugobjekte auffangen.

Weitere MAZ+ Artikel

Damit soll das kilometerweit sichtbare Blinken um bis zu 98 Prozent reduziert werden. Ausgenommen von der Umrüstung sind ältere Anlagen, die ohnehin bald vom Netz gehen.

„Alles etwas in der Schwebe“

Die neue Technik wirft bei Betreibern Fragen auf. „Wir wissen momentan noch nicht, wie viele Windkraftanlagen wir nachrüsten müssen. Dazu müssen wir erst überprüfen, ob die vorhandenen Leuchtfeuer überhaupt nachrüstbar sind oder komplett ausgetauscht werden müssen“, erklärt Ronny Krüger von der Teut Windprojekte GmbH aus Lindow ( Ostprignitz-Ruppin).

Je nachdem, ob die Frist von der Bundesnetzagentur noch einmal verlängert wird, könnten mehrere ältere Anlagen aus der Umrüstpflicht herausfallen. „Das hängt also momentan alles etwas in der Schwebe. Grundsätzlich müssen wir aber vom Status quo ausgehen und wollen eine Umrüstung im Rahmen der aktuell geltenden Frist vornehmen“, so Krüger.

Zu wenige Anbieter am Markt

Derzeit gebe es noch zu wenige zertifizierte Systemanbieter am Markt. Für die verschiedenen Systeme läuft noch die Baumusterprüfung, die sich als Flaschenhals erweist: Die geschätzt 17.500 bis 18.000 Anlagen binnen einen Jahres umzurüsten sei daher unrealistisch, so Krüger. Deswegen sei auch noch nicht absehbar, wie teuer die Umrüstung für die Betreiber wird.

Die Firma Dark Sky, eine Tochter des Windkraftunternehmens Enertrag aus der Uckermark, bietet entsprechende Abschaltsysteme an. Auch hier geht man davon aus, dass die Umrüstung nicht von heute auf morgen zu stemmen ist. Dafür gebe es schlicht zu wenige Fachkräfte. „Ein Service-Team braucht etwa einen Tag, um zwei bis vier Anlagen auszurüsten“, sagt Mitarbeiter Arne Knox. Der Gesetzgeber verlange nämlich zusätzlich noch die Installation eines permanenten Infrarotgefahrenfeuers auf jeder Anlage, die von Piloten mit Nachtsichtbrillen erkannt werden können – ein zusätzlicher Aufwand. Knox schließt daher nicht aus, dass die Frist ein weiteres Mal verlängert wird.

Eine Pflicht dazu, die Anlagen nachts auszuschalten, gibt es nicht. Der Gesetzgeber hat sich aber ein politisches Druckmittel einfallen lassen: Wer seine Anlagen nachts weiter durchgängig leuchten lässt, verliert die Marktprämie, also einen Teil der staatlichen Förderung, die ihm über das EEG zusteht. Das werden die wenigsten Unternehmen riskieren wollen.

Von Torsten Gellner