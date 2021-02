Brandenburg

Der Bahnverkehr ist wegen des Wintereinbruchs in weiten Teilen Deutschlands beeinträchtigt –auch in Brandenburg. Am Montagmorgen waren vor allem noch die Regionen um Cottbus und Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) betroffen.

Hier die einzelnen Linien im Überblick

RE1: Magdeburg/Brandenburg - Potsdam - Berlin - Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus

Verspätungen auf der gesamten Linie.

RE 3 Schwedt (Oder) – Pasewalk – Angermünde – Falkenberg (Elster)

Teilausfälle zwischen Jüterbog und Falkenberg

RE7: Dessau/Bad Belzig - Michendorf - Berlin - Berlin-Schönefeld Flughafen - Wünsdorf-Waldstadt

Verspätungen und Teilausfälle.

RE10/RB 43: Cottbus - Doberlug-Kirchhain - Falkenberg (Elster) - Leipzig

Verspätungen und einzelne Zugausfälle zwischen Cottbus und Leipzig.

RE18: Cottbus - Ruhland - Großenhain - Coswig (b Dresden) - Dresden

Verspätungen und Teilausfälle.

RB11: Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus

Verspätungen und Teilausfälle.

RB24: Eberswalde - Bernau (b Berlin) - Berlin Ostkreuz - Königs Wusterhausen - Lübben - Senftenberg

Verspätungen und Teilausfälle.Die Bahn hat für ihre Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise in der Reiseauskunft unter bahn.de/Liveauskunft, im DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter (0180) 6996633 (20 Cent pro Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf informieren).

Kaum Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn

Die S-Bahn Berlin ist nach Angaben des Unternehmens nur vereinzelt betroffen.

Die Linien S1, S2, S25, S26, S41, S42, S45, S46, S47, S5, S7, S75 und S9 fahren dennach planmäßig.

Auf der Linie S3 kann der 10-Minuten-Takt nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden.

Die Linie S8 verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Schöneweide. Zwischen Schöneweide und Grünau beziehungsweise Zeuthen müssen Fahrgäste mit der Linie S46 vorlieb nehmen.

Auf der Linie S85 es kommt zu vereinzelten Zugausfällen.

Zugausfälle im Fernverkehr

Von Berlin aus verkehren bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge mehr in Richtung Hannover/Köln, Erfurt, Frankfurt und München.

Von Hamburg aus verkehren bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge mehr in Richtung Dortmund/Köln, Hannover, Frankfurt und München

Von Dresden aus verkehren bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge mehr in Richtung Leipzig, Frankfurt, Hannover und Köln

Der Fernverkehr nördlich von Frankfurt, zum Beispiel in Richtung Leipzig, Dresden, Berlin, Hannover und Hamburg ist bis auf weiteres eingestellt

Der Fernverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden ist bis auf weiteres eingestellt. Die ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam, sowie die Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam entfallen auf dem gesamten Laufweg. Es verkehren auch keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland.

Es verkehren keine Intercity-Züge zwischen Hannover und Norddeich Mole sowie zwischen Münster (Westf) und Norddeich Mole

Weitere Informationen finden sie in der Auskunft der Deutschen Bahn.

Von MAZonline