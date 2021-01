Potsdam

Dank starker Schneefälle verwandelten sich viele Teile Brandenburgs am Sonnabend in zauberhafte Winterlandschaften. Wir haben einige Impressionen des Wintereinbruchs in der Mark für Sie gesammelt.

In Potsdam lagen sogar bis zu elf Zentimeter Schnee, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen sagte. Der Schnee sollte am Samstag allerdings im Laufe des Tages nach Süden abziehen.

Viele Potsdamerinnen und Potsdamer nutzten das Wetter, um sich an der frischen Luft zu bewegen. Hier einige Impressionen des MAZ-Fotografen Juius Frick.

Auch rund um das Schloss Sanssouci genossen viele die winterlichen Verhältnisse. Julian Stähle war dort unterwegs und hat einige Momente festgehalten.

Auch in Oberhavel und im Havelland ist die Freude über verschneite Landschaften groß. Hier ein paar schöne Bilder aus Kremmen und Rathenow.

In Kyritz in Ostprignitz-Ruppin freuten sich Kinder und Naturfreunde gleichermaßen über den Schnee. Schon am Morgen machten sich daher viele Eltern mit ihren Kindern auf den Weg, um zu rodeln. Die schönsten Bilder finden Sie hier.

Strahlende Kinderaugen beim morgendlichen Blick aus dem Fenster: In Jüterbog, Luckenwalde und Umgebung war die Lieblingsbeschäftigung am Samstag das Rodeln. Hier geht’s zur Bildergalerie.

Reichlich Schnee lockte auch in Bad Belzig und Umgebung ins Freie. Vorsicht auf Eisflächen war aber geboten.

Am Sonntag soll es erstmal nicht mehr schneien, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Morgens soll es noch teilweise neblig und bewölkt sein und im Tagesverlauf soll sich die Sonne zeigen. Es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum.

