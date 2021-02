Brandenburg

Der Bahnverkehr ist wegen des Wintereinbruchs in weiten Teilen Deutschlands beeinträchtigt –auch in Brandenburg. Derzeit kommt es auf folgenden Linien von DB Regio Nordost auf den Streckenabschnitten im Süden Brandenburgs sowie in Richtung Sachsen-Anhalt und Sachsen zu Einschränkungen:

RE1: Magdeburg/Brandenburg - Potsdam - Berlin - Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus

Anzeige

Es kann zu Zugausfällen zwischen Brandenburg Hbf und Magdeburg Hbf kommen.

RE3: Stralsund/Schwedt (Oder) - Pasewalk - Angermünde - Berlin - Lutherst. Wittenberg/Falkenberg (Elster)

Der Zugverkehr zwischen Jüterbog und Falkenberg (Elster) ist eingestellt.

RE10: Cottbus - Doberlug-Kirchhain - Falkenberg (Elster) - Leipzig

Der Zugverkehr zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig Hbf ist eingestellt.

RE18: Cottbus - Ruhland - Großenhain - Coswig (b Dresden) - Dresden

Der Zugverkehr zwischen Cottbus Hbf und Dresden Hbf ist eingestellt.

RB11: Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Cottbus

Die Linie RB11 verkehrt nur im 2-Stundentakt.

RB24: Eberswalde - Bernau (b Berlin) - Berlin Ostkreuz - Königs Wusterhausen - Lübben - Senftenberg

Der Zugverkehr zwischen Calau und Senftenberg ist eingestellt.

RB49: Cottbus - Ruhland - Falkenberg (Elster)

Der Zugverkehr ist eingestellt.

Die Bahn hat für seinen Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise in der Reiseauskunft unter bahn.de/Liveauskunft, im DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter (0180) 6996633 (20 Cent pro Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf informieren).

Zugausfälle im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass es auch im Fernverkehr an vielen Stellen zu Zugausfällen und Verspätungen komme.

Der Fernverkehr zwischen Berlin und Frankfurt über Braunschweig/Kassel ist bis auf weiteres eingestellt

Der Fernverkehr zwischen Berlin, Leipzig/Halle und Erfurt sowie zwischen Dresden, Leipzig und Erfurt ist mindestens bis in die Mittagstunden eingestellt.

Der Fernverkehr zwischen Berlin, Hannover und Dortmund/Köln ist bis auf weiteres eingestellt.

Der Fernverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden ist bis auf weiteres eingestellt. Die ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam, sowie die Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam entfallen auf dem gesamten Laufweg.

Auch in anderen Teilen Deutschlands müssen Bahnkunden mit starken Einschränkungen rechnen. Die Bahn hat für seinen Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise in der Reiseauskunft unter bahn.de/Liveauskunft, im DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter (0180) 6996633 (20 Cent pro Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf informieren).

Weitere Informationen finden sie in der Auskunft der Deutschen Bahn.

Von MAZonline