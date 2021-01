Wintereinbruch in Brandenburg: Acht Menschen bei Unfällen verletzt

Der Wintereinbruch hat am Samstag in Brandenburg zu zahlreichen Unfällen geführt. Insgesamt wurden acht Menschen leicht verletzt. Zu den Unfällen zählten laut Polizei Auffahrunfälle und Abkommen von der Fahrbahn, weil die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterung angepasst hatten.