Brandenburg

Der Bahnverkehr ist wegen des Wintereinbruchs in weiten Teilen Deutschlands beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass es an vielen Stellen zu Zugausfällen und Verspätungen komme. Auch Brandenburg ist betroffen: Am heutigen Sonntag stellt die Bahn mindestens bis in die Mittagsstunden den Fernverkehr zwischen dem Raum Leipzig/Halle und Berlin ein.

Zudem sollen den ganzen Tag keine Intercity-Züge zwischen Berlin und Hannover fahren. Mit einem eingeschränkten Angebot, mindestens zum Mittag, steht der Fernverkehr zwischen Berlin, Kassel und Frankfurt zur Verfügung.

Im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg gibt es laut Bahn derzeit keine Einschränkungen aufgrund des Wetters.

Die Bahn hat für seinen Fahrgäste eine kostenlose Servicenummer unter (08000) 996633 eingerichtet. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise in der Reiseauskunft unter bahn.de/Liveauskunft, im DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter (0180) 6996633 (20 Cent pro Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf informieren).

Von MAZ Redaktion