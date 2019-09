Ohne straffere Planung wird es nichts mit der Verkehrswende

Potsdam

Alle reden über den Verkehr der Zukunft:In Brandenburg werden Unterschriften für eine Verkehrswende gesammelt. Das Thema beschäftigt die Sondierungsgespräche, und auch der Bund will jetzt Milliarden locker machen.

Der Forderungskatalog für Brandenburg sieht vor: Neue Buslinien, mehr Radwege und vor allem die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene. Auch wenn noch offen ist, welches Bündnis in Brandenburg künftig regiert, so ist klar, dass sich zumindest ein Teil dieser Forderungen in konkreten Projekten im Koalitionsvertrag niederschlagen werden. Denn so groß sind die Unterschiede zwischen den möglichen Partnern nicht.

Aber: Ein solcher Koalitionsvertrag müsste zwingend erklären, wie derlei Projekte zeitnah umgesetzt werden sollen. Denn was in den vergangenen Jahren beim Schienenausbau passiert (oder vielmehr nicht passiert) ist, gleicht einem Debakel. Nach mehr als 20 Jahren gibt es jetzt grünes Licht für die Dresdner Bahn – für eine 16 Kilometer lange Strecke! Ende 2027 soll es endlich ein zweites Gleis nach Cottbus geben – auf 29 Kilometern. Es wird niemals eine Verkehrswende geben, wenn es in diesem Tempo weitergeht. Da nützen die schönsten Milliardenpakete nichts. Brandenburg braucht nicht nur eine Verkehrs-, es braucht auch eine Umsetzungswende.

Von Torsten Gellner