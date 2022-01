Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) einen Filmwettbewerb für Kinder eröffnet. Unter dem Motto „Wir halten zusammen - trotz Corona“ seien alle Grundschulklassen aufgerufen, sich mit einem kurzen Handyfilm für die Teilnahme zu bewerben, teilte die Staatskanzlei am Sonntag in Potsdam mit.

Eine Jury aus Mitarbeitenden der Staatskanzlei und des Bildungsministeriums sowie einem Filmprofi werde die drei originellsten und schönsten Handy-Filme auswählen. Auf die drei Gewinner-Klassen warte Anfang Mai jeweils ein Drehtag im Filmpark Babelsberg. Unter Anleitung von Filmprofis werde dann ein Film in Original-Kulissen gedreht. Alle Kinder der Gewinner-Klassen seien vor oder hinter der Kamera beteiligt, hieß es. Am 1. Juni würden die drei Filme feierlich beim Kindertags-Film-Fest uraufgeführt.

Leider könne auch in diesem Jahr das traditionelles Kindertags-Fest zum Internationalen Kindertag am 1. Juni nicht wie gewohnt stattfinden, hieß es im Aufruf von Woidke und Ernst zum Wettbewerb. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es derzeit undenkbar, unbeschwert mit 100 Kindern in der Staatskanzlei zu feiern.

Teilnehmen könnten bis zum 1. April Klassengemeinschaften mit maximal 30 Sekunden langen Handy-Filmen im Querformat, in denen auf originelle Art dargestellt wird, „wie ihr es schafft, euch von der Pandemie nicht unterkriegen zu lassen“. Aufgerufen sind alle Brandenburger Schulklassen im Grundschulalter unabhängig von der Schulform.

