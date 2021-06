Potsdam

Berlin und die Wirtschaft in der Hauptstadtregion gehen im Streit um mehr Fernverbindungen zum BER in Konfrontation zum Bund. Die Unterstützung des Bundes für die Lufthansa und deren zwei Drehkreuze München und Frankfurt (Main) offenbare eine „gegen Berlin gerichtete Politik“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Jan Eder. Die Hauptstadtregion werde „aus ökonomischen Gründen abgehängt“, denn der Bund stütze die Lufthansa, an der die Bundesrepublik beteiligt sei. Für diese Politik habe er „kein Verständnis“, sagte Eder. Der Bund, der ebenfalls Teilhaber des BER ist, habe eine „Fürsorgepflicht“ gegenüber dem Unternehmen und der Region.

Nationale Luftfahrtkonferenz am Freitag

Die Äußerungen fallen einen Tag vor der Nationalen Luftfahrtskonferenz am Freitag in Berlin, zu der auch Beiträge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erwartet werden.

Vom BER startet derzeit nur ein Langstreckenflug – vor der Coronakrise waren es sieben. Damit lag die Bundeshauptstadt europaweit auf dem 22. Platz (zwischen Budapest und Kiew). Flughafenchef Engelbert Lüdke-Daldrup, sagte auf einem von der IHK Berlin veranstalteten Online-Symposium, Ziel sei die Marke von „bis zum Jahr 2025 idealerweise 25 Langstreckenverbindungen.“ Zum Vergleich: London und Paris hatten vor Corona jeweils mindestens 120 Fernverbindungen im Angebot. Laut dem Flughafenchef werde das Fahrgastaufkommen am BER in den Sommermonaten voraussichtlich mit 50.000 Passagieren am Tag wieder die Hälfte des Vor-Pandemie-Sommers erreichen.

Flughafenchef will Verbindung nach Shanghai

Auf der Wunschliste des BER-Chefs rangiert eine Verbindung nach Shanghai weit oben. Berlin, die Region und Ostdeutschland litten unter der Konzentration der Politik auf westdeutsche Standorte. „Menschen aus aller Welt wollen auf direktem Weg in die Hauptstadtregion fliegen und keine Umwege von Tausenden Kilometern in Kauf nehmen“, so Lüdke-Daldrup

Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg, merkte an: „Der Flughafen ist auf dem Weg, das größte Wirtschaftsunternehmen der Hauptstadtregion zu werden. Mehr Langstreckenflüge von und nach Berlin sind ein relevanter Faktor für das Wirtschaftswachstum in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus.“ Laut dem Geschäftsführer von „Visit Berlin“, Burkhard Kieker, gehen Berlin immer wieder große Messen durch die Lappen, weil direkte Flugverbindungen in andere Erdteile fehlten.

Unternehmer sehen Wettbewerbsnachteil für die Region

Ganz so wie der Gewerkschafts-Chef sieht auch Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), die Flughafenfrage: „Die Hauptstadt braucht eine Brücke zu anderen Kontinenten, um im Wettbewerb mit Metropolen wie London oder Paris auf Augenhöhe agieren zu können.“

Ein Interessent steht bereit, den Liniendienst binnen weniger Monate aufzunehmen: Emirates Airlines aus dem Nahen Osten möchte von Dubai zum BER fliegen – am liebsten schon ab Herbst. „Wir stehen startbereit“, sagte der Emirates-Manager Adnan Kazim. Es fehlten nur die entsprechenden Flugrechte. Ganz Ostdeutschland würde profitieren, außerdem der Westen Polens, sagte der Unternehmensvertreter.

„Deutschland verdient mehr Direktverbindungen – es ist eine der stärksten Wirtschaftskräfte der Welt“, so Marketing-Chef Kazim. Tesla und andere bedeutende Industrieansiedlungen verliehen der Region zusätzlich Potenzial, sagte die Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, Hafsa Al Ulama,

Emirates fliegt schon vier deutsche Städte an

Unterstützung für die Forderung kam von Unternehmensverbänden, Industrie- und Handelksammern sowie Agenturen für Wirtschafts- und Tourimusförderung beider Bundesländer.

Nach einem Abkommen Deutschlands mit den Vereinigten Arabischen Emiraten darf Emirates vier Flughäfen in Deutschland anfliegen. Die Gesellschaft nutzt die Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg. Statt eines der Landrechte zu verlagern, möchte Emirates seit Jahren eine zusätzliche Genehmigung, um auch in Schönefeld starten und landen zu können.

Von Ulrich Wangemann