Wenn der BER eröffnet, gibt es dann auch mehr Langstreckenflüge?

Potsdam

Die Unternehmen in Berlin und Brandenburg haben ihreForderung nach mehr Langstreckenverbindungen am neuen Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) bekräftigt. Derzeit würden lediglich sieben Langstreckenverbindungen ab Tegel und Schönefeld angeboten, teilten die Industrie- und Handelskammern ( IHK) mit.

Damit liege Berlin im Vergleich mit anderen europäischen Hauptstädten auf Platz 20 von 26. Drei von vier Unternehmen in der Region seien mit dem Angebot an internationalen Langstreckenverbindungen unzufrieden, hieß es unter Berufung auf eine Umfrage unter Unternehmen.

„ Langstreckenflüge sind für uns unverzichtbar. Mehr direkte Interkontinentalverbindungen würden unsere Arbeit enorm erleichtern, indem wir Reisezeit sparen und damit effizienter werden“, sagte Gerald Rynkowski, Managing Director der Veinland GmbH aus Seddiner See ( Potsdam-Mittelmark).

„Langstreckenpassiere werden momentan künstlich gezwungen, auf Drehkreuzflughäfen im In- und Ausland auf ihrem Weg nach Berlin umzusteigen. Das ist ineffizient und unökologisch“, ergänzte Burkhard Kieker, Geschäftsführer von Visit Berlin.

Von MAZOnline