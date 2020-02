Wirtschaft warnt: Wenn Tesla scheitert, hat Deutschland ein Problem

Potsdam/Grünheide

Wirtschaftsvertreter haben vor einem Scheitern der Tesla-Ansiedlung durch Klagen und hohe Umweltschutzauflagen gewarnt. „Wenn das Ding in die Hose geht, haben wir nicht nur in Brandenburg ein Problem, sondern in ganz Deutschland. Ein Scheitern wäre ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, sagte Gundolf Schüke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg. Im Gebiet der Kammer liegt mit Grünheide der geplante Standort der Gigafactory des US-Autobauers. Tesla will dort pro Jahr 150.000 Elektroautos bauen.

Die Wirtschaft rechnet damit, dass die Ansiedlung nicht nur den Wettbewerb um Fachkräfte verschärfen wird, sondern auch indirekte Wachstumseffekte für Zulieferer, Dienstleister und Logistikunternehmen mit sich bringt. „Bei Werken in diesen Dimensionen kann man mit dem faktor zwei rechnen“, sagte Marcus Tolle, Chef der IHK Cottbus. Das heißt: Pro Tesla-Arbeitsplatz würden zwei weitere Jobs im Umfeld der Fabrik entstehen. In der Startphase will Tesla 3000 Menschen einstellen. In späteren Ausbaustufen ist von bis zu 8000 Jobs de Rede.

Klagebefugnisse in der Diskussion

Das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Berlin-Brandenburg hatte die Rodung von rund 90 Hektar des Geländes nach einer Beschwerde zweier Umweltverbände, darunter die Grüne Liga, vorerst gestoppt. Das Landesumweltamt hatte in der vergangenen Woche den vorzeitigen Beginn für die Rodung des Waldes gebilligt.

Die endgültige Genehmigung steht noch aus. Ab Sommer 2021 will Tesla in Grünheide Elektrofahrzeuge produzieren. Das Gericht prüft derzeit Stellungnahmen des Umweltamtes und von Tesla. Ob es am Dienstag noch eine Entscheidung trifft, ist unklar.

Der Rodungsstopp hat eine Debatte über Klagebefugnisse von Verbänden ausgelöst. Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann hält eine Änderung für diskussionswürdig. „Vielleicht müsste man das Verbandsklagerecht beschränken auf bestimmte Einwendungen“, sagte Redmann am Dienstag in Potsdam. Eine solche Änderung sei aber Aufgabe der Bundesebene. Der CDU-Fraktionsvorsitzende warf der Grünen Liga vor, das Klagerecht zu missbrauchen.

Auch für Tesla gelten Gesetze

SPD-Fraktionschef Erik Stohn zeigte sich wie Redmann zuversichtlich, dass die Rodung bald weitergehen kann. „Wir haben jetzt in Brandenburg die Chancen zu beweisen, dass etwas geht“, betonte er. Wenn es aber dazu komme, dass so ein Projekt über ein halbes Jahr nicht weitergehen könne, „dann haben wir am Standort Deutschland wirklich ein Problem“.

Die Grüne Liga Brandenburg wies den Vorwurf, sie würde ihr Klagerecht missbrauchen zurück. Sie ist der Ansicht, die Zulassung für einen vorzeitigen Baubeginn sei rechtswidrig. Der Landesvorsitzende Heinz-Herwig Mascher sagte im Gespräch mit der MAZ, es gehe auch gar nicht darum, die Pläne des Autoherstellers völlig zu verhindern. „Uns geht es nur darum, dass sich auch ein Riese wie Tesla an Gesetze halten muss“, sagte er. Der Fabrikbau dürfe nicht ohne vorherige sorgfältige Prüfung vonstatten gehen.

Fachkräfte fehlen

Durch vorzeitige Maßnahmen dürfe es keine Beschädigungen der Natur geben, die nicht rückgängig zu machen seien. Außerdem darf es eine vorzeitige Freigabe von Bauarbeiten laut Grüner Liga erst geben, wenn eine belastbare Prognose vorliegt, ob das Projekt genehmigungsfähig ist.

Für Großprojekte wie Tesla oder dem Bau der Batteriefabrik durch BASF in Schwarzheide fehlt es nach Auffassung der Wirtschaftsverbände an ausreichenden Fachkräften in Brandenburg. „Tesla wird die Konkurrenz um Fachkräfte erhöhen. Davor sollte man aber keine Angst haben“, sagte IHK-Chef Schülke. Zuzüge aus anderen Regionen Deutschlands sowie von ausländischen Facharbeitern seien zur Deckung des Personalbedarfs unvermeidbar. „Wir erwarten, dass viele junge Menschen in die Region ziehen. Das wird dem demografischen Wandel gut tun“, sagte er.

