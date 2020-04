Steinbach: Corona-Krise Chance für Tourismus in Brandenburg

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) sieht in der Corona-Krise für den Tourismus im Land eine mögliche Chance. Der Flugverkehr werde mit Sicherheit noch sehr viel länger auf sich warten lassen, sagte Steinbach am Mittwoch im RBB-Hörfunk. Wörtlich sagte er: „Da heißen wir dann auch herzlich jeden willkommen - trotzdem wird es nicht eine unendliche Einladung sein.“

„ Badeseen nicht sperren, aber Zugang begrenzen“

Diese werde sicherlich auch mit Einschränkungen verbunden sein wie etwa momentan im Einzelhandel: zum Beispiel, dass in Hotels nur eine bestimmte Anzahl an Zimmern belegt werden dürfte. Das werde sich steuern lassen, zeigte sich Steinbach überzeugt. Steinbach betonte zugleich, dass er sich nicht vorstellen könne, dass Badeseen im Land total gesperrt werden könnten. Allerdings müsste sicherlich der Zugang reduziert werden.

Die Äußerungenmuten wie eine Charme-Offensive gegenüber Hoteliers und Gastronomen an, die in den letzten Tagen gar nicht gut auf den Minister zu sprechen waren. „Verkennt das Land den Ernst der Lage in der Tourismuswirtschaft?“ war eine Pressemitteilung dervom Dienstagnachmittag überschrieben.

IHK-Präsident Peter Heydenbluth kritisierte darin, Steinbachs Aussagen, dass es für manche Tourismus-Unternehmen möglicherweise besser sei, die ganze Saison ausfallen zu lassen, hätten „zu größtem Unmut sowie zu Unverständnis in der Wirtschaft“ geführt. Heydenbluth stellte die rhetorische Frage: „Mit welchem Geld soll denn jemand sanieren, wenn er ein Jahr lang keine Einnahmen hat?“

Hotelier spricht vom „Totenschein“

Es könne nur darum gehen, verantwortungsvoll und Schritt für Schritt Tourismus und Gastgewerbe wieder zuzulassen, und zwar, wenn irgendwie möglich, bereits in der zweiten Mai-Hälfte zu Himmelfahrt und Pfingsten. Kai Frodl vom Hotel Uckermark in Prenzlau warf Steinbach vor, seine Aussagen kämen „einem Totenschein für meine Branche sehr nahe. Eine Schließung in den Herbst hinein bedeutet wahrscheinlich den Tod von ungefähr 60 Prozent in unserer Branche.“ Thomas Dippe, Inhaber eines Reisebüros Potsdam, kritsierte: „Mit unsensiblen Aussagen und zugleich fehlenden handfesten Alternativen wird deutlich, wie sehr verantwortlichen Politikern immer noch ein klares Bewusstsein für die dramatischen Folgen der Corona-Pandemie auf die Reisebranche fehlt.“

Jan Henrik Eilers vom Romantik-Hotel Schloss Reichenow erklärte: „Ein kompletter Saisonausfall ist die bewusst in Kauf genommene Insolvenz der kleinen und mittelständischen Betriebe in Brandenburg.“ Auch sei es keine gute Idee, Mitarbeiter bis Ende 2020 in Kurzarbeit zu schicken. „Es würde dazu führen, dass diese sich Jobs suchen, in denen sie wieder normal verdienen. Folglich verliert die Gastronomie weiter gute Fachkräfte, die wir bereits jetzt mehr als dringend benötigen. Die Branche braucht Planungssicherheit und das nicht erst in vier bis sechs Wochen, sondern jetzt.“

