Gleich am Eingang der Ausstellung läuft ein digitales Textband mit den aktuellen Top-Ten der Publikumsfragen. Die Besucher der „MS Wissenschaft“ können nämlich selber Fragen einreichen, die sie gerne einmal an die Wissenschaft oder an Wissenschaftler gerichtet hätten. „Nachgefragt!“ lautet auch der Titel des Wissenschaftsjahres 2022. Es geht darum, wie Wissenschaftler zu ihren Fragestellungen kommen, wie sie versuchen sie zu lösen und welche Erwartungen die Bürger selbst an die Wissenschaft haben.

Genau dieses Themenfeld macht sich auch die „MS Wissenschaft“ zu eigen. Seine Deutschlandtour beginnt das Ausstellungsschiff an diesem Donnerstag in Berlin. Vom 10. Mai an wird das Ausstellungsschiff an sechs Orten in Brandenburg Station machen und danach bis zum 16. September durch ganz Deutschland schippern.

Wissenschaft unter der Lupe

„Die MS Wissenschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wissenschaft selbst unter die Lupe zu nehmen“, sagt Projektleiterin Maren Grüber. Dabei gehe es um die volle Bandbreite der Wissenschaft, von Geistes- über Gesellschaft bis hin zur Naturwissenschaft. Immer wieder stelle sich heraus, dass die Wissenschaft keinen schnurgeraden Weg verfolge, sondern von vielen Umständen abhänge.

So beschäftige sich ein besonders attraktives Exponat des Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) mit der Frage, wie Bodenbakterien bei der Bekämpfung von Krankheiten helfen. Das Institut stellt kleine Ausschnitte von Modelllandschaften mit verschiedenen Böden vor. Dass es in diesen vor bakteriellem Leben nur so wimmelt, ist nicht neu, aber es brauchte erst die Entwicklung neuer Technologien, um all die Arten und Typen der Mikroorganismen zu klassifizieren – sowie der Wirkstoffe, die sie absondern. Erst dadurch kamen die Forscher darauf, dass diese bakteriellen Wirkstoffe ganz ähnlich wie Penizillin auch zur Bekämpfung anderer, krankheitserregender Organismen taugen. „Der Boden ist ein Superfundus für Antibiotika“, so Grüber.

Künstliche Kanäle auf dem Mars?

Dass auch die Wissenschaft eine lange Zeit Irrwege gehen kann zeige das Exponat rund um den italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli, der 1877 mit seinem Teleskop gerade Linienstrukturen auf dem Mars entdeckte und sie schließlich für von Marsbewohnern angelegte Kanäle hielt. Bis in die 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hielt sich die zumindest in Teilen der Wissenschaft die These, die Linien zeugten von Bauwerken einer Zivilisation – bis genauere Teleskope die Linien teilweise als geologische Formationen, andererseits als bloße optische Täuschungen aufwiesen: Die Forscher früherer Zeiten hatten einfach einzelne dunkle Punkte zu schnurgeraden Linien verbunden. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie neue Technologien die Wissenschaft voranbringen und alte Ideen widerlegen können“, sagt Grüber.

Nicht zuletzt werde anhand des Mückenatlas erklärt, wie man sich als „Bürgerwissenschaftler“ selbst an der Forschung beteiligen könne. Das alles ist verpackt in ein sinniges Design, bei dem schwarze Latten eine wichtige Rolle spielen. „Die Grundidee ist: Wo speichern wir Wissen?“, sagt Grüber. Gespeichert werde es in Regalen der Bibliotheken oder auf Datenspeichern. Dafür stünden die Latten. Effekte mit Spiegeln stellten das Unendliche der Wissenschaft dar, aber auch den Einfluss des Menschen auf deren Verlauf. Beschränkungen beim Besuch gäbe es – außer einer FFP-2-Maske für Besucher ab 14 Jahren – keine mehr. Ob das Konzept überzeugt können am 10. Mai als die Ersten die Eberswalder im Barnim prüfen. Bis zum 8. Juni fährt das Schiff auf der Havel durch Brandenburg, wo es unter anderem in Oranienburg, Potsdam und Brandenburg/Havel hält.

Info: ms-wissenschaft.de