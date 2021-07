Potsdam

Eigenheime haben sich binnen eines Jahres in Brandenburg um 13 Prozent verteuert. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2020, den der Obere Gutachterausschuss des Landes am Freitag in Potsdam vorgestellt hat. Demnach kostete ein freistehendes Einfamilienhaus im Landesdurchschnitt 311.000 Euro, für ein Reihenhaus wurden 249.000 Euro verlangt. Allerdings gibt es innerhalb des Landes erhebliche Unterschiede. Während freistehende Häuser in Schlieben (Elbe-Elster) für durchschnittlich 55.000 Euro gehandelt wurden, verlangten Verkäufer für vergleichbare Objekte in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) direkt an der Berliner Stadtgrenze 922.000 Euro. Damit ist die Waldgemeinde der teuerste Ort im Land.

Wo der Speckgürtel am teuersten ist

Saftige Preise werden auch für Einfamilienhäuser in Glienicke Nordbahn (Oberhavel – 636.000 Euro), Stahnsdorf und Schwielowsee (beide Potsdam-Mittelmark) verlangt, wo der Durchschnittspreis bei mehr als 600.000 Euro liegt. Das ist mehr als viermal so teuer wie in Wittenberge (Prignitz – 130.000 Euro).

Bei den Eigentumswohnungen liegt Potsdam vorn mit einem Quadratmeterpreis von 5685 Euro – eine 100-Quadratmeter-Wohnung liegt also ohne Kaufnebenkosten schon bei fast 600.000 Euro. Wildau (Dahme-Spreewald) mit 5626 Euro und Nauen (Havelland) mit einem Quadratmeterpreis von 5285 Euro liegen nur knapp hinter der Landeshauptstadt. Dagegen gibt es in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) Eigentumswohnungen für einen Quadratmeterpreis von 3251 Euro. Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen um fünf Prozent im Jahresvergleich, also deutlich langsamer als die für Eigenheime.

Steiles Gefälle zwischen Umland und Peripherie

Trotz des steilen Gefälles zwischen Stadtrand und Peripherie hat die Rekordjagd auf dem märkischen Immobilienmarkt die Berlin-fernen Regionen erfasst. „Bei gutem Anschluss an den Personennahverkehr und Internet-Versorgung werden auch Städte in der zweiten oder auch dritten Reihe immer stärker nachgefragt“, sagte Innenstaatssekretär Uwe Schüler. Der Gesamtumsatz bei den Verkäufen stieg bei einer gleichbleibenden Zahl von Kaufverträgen um knapp eine Milliarde Euro auf acht Milliarden Euro. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung.

Galoppierten die Preise im Berliner Umland jenen im Rest des Landes viele Jahre davon, hat sich das Verhältnis jetzt stabilisiert. Wohnbauland ist im Speckgürtel konstant viermal so teuer wie im „weiteren Metropolenraum“, sagte der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Jürgen Kuse. Die Gefahr, dass sich eine Immobilienblase auf dem heiß gelaufenen Markt bildet, sieht Kuse derzeit nicht. „Eine Blasenbildung würde ich sehen, wenn die Preisentwicklung in den peripheren Räumen sich ungebremst fortsetzt und das Niveau des Berliner Umlands erreicht“, sagte Kuse. Käufer müssten sich fragen, ob sie in 20 Jahren ihr Haus wieder verkaufen und das investierte Geld zurückerhalten würden, selbst wenn der Zuzug nach Berlin und die Region nicht anhält.

Dynamik in Berlin lässt nach

Die Entwicklung in Brandenburg läuft nicht mehr parallel zu der in Berlin. Dort hat der Umsatz bei Immobiliendeals im Jahr 2020 um 15 Prozent nachgegeben und liegt mittlerweile bei gut 18 Millionen Euro, also immer noch mehr als doppelt so hoch in Brandenburg. Beim Wohnungsbau etwa hätten „professionelle Anleger großes Interesse am Speckgürtel und weichen aus Berlin aus“, sagt Innenstaatssekretär Uwe Schüler. Zuletzt waren Anleger in Berlin verunsichert, weil der mittlerweile gerichtlich kassierte Mietendeckel und die Debatte um Enteignungen die Renditerwartungen in Frage stellten.

Bei Agrar- und Forstflächen hat sich der Preisauftrieb im Coronajahr 2020 nicht fortgesetzt, sondern verharrt auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Dies führen die Gutachter auf die Dürrejahre zurück, die die Geldreserven vieler Landwirtschaftsbetriebe aufgezehrt hätten.

Gutachter-Chef Kuse weist allerdings darauf hin, dass Verkäufe von Anteilen an Agrarunternehmen („Share Deals) – nicht von der Verkaufsstatistik erfasst würden. Gerade solche Beteiligungen aber machen Landwirten Sorgen, weil auf diese Weise Konzerne sich in die Landwirtschaft einkaufen und die Preise in die Höhe treiben. Die Gutachter drängen deshalb beim Bund darauf, Share Deals künftig mit in ihr Zahlenwerk aufnehmen zu dürfen.

Von Ulrich Wangemann