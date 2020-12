Wo und wie Heiligabend Gottesdienst gefeiert wird

Brandenburg/H

Die geplanten zentralen Gottesdienste mit etwa 500 geplanten Besuchern am Heiligen Abend an der Brandenburger Regattastrecke werden aufgrund der Corona Pandemie abgesagt. Pfarrer Philipp Mosch schreibt: „Wir sind darüber sehr traurig, denn wir haben viel Kraft in die Vorbereitung gesteckt.

Aber Gottesdienste mit mehreren hundert Besuchern halten wir derzeit nicht für angebracht.“ Nun ist das weniger eine Frage dessen, was Mosch für angebracht hält als davon, was erlaubt ist. Die Eindämmungsverordnung begrenzt ab Mittwoch selbst Demonstrationen auf 200 Menschen.

Von derart vollen Kirchen wie hier beim Reformationstag im Dom kann man derzeit nur träumen. Quelle: Jast

Im Übrigen hat die Landeskirche verfügt, dass Gottesdienste mit maximal 150 Gläubigen veranstaltet werden dürfen, bestätigt Pfarrer Jonas Börsel. Aktuell planen die drei Brandenburger Innenstadtgemeinden nun kleinere Gottesdienste jeweils um 14.30 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr im Brandenburger Dom, in der St. Gotthardtkirche und in der St. Katharinenkirche entsprechend der geforderten Abstände zwischen den Besuchern, mit Masken und ohne Gesang. „Eben so, wie es das Hygienekonzept verlangt“, sagt Jonas Börsel.

Auch die Weihnachtliche Orgelandacht um 22 Uhr in der St. Katharinenkirche und die Mitternachtsmesse der Evangelischen Jugend um 24 Uhr in der St. Gotthardtkirche finden mit beschränkter Besucherzahl statt.

Dompfarrerin Susanne Graap organisiert derzeit, wie die Mitglieder der Domgemeinde an Karten für die Weihnachtsgottesdienste kommen. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der zurückliegenden Woche hatten die Innenstadtgemeinden bereits „ Eintrittskarten“ für die Gottesdienste an der Regattastrecke verkauft. Damit sollte der Besucherstrom an der Regattastrecke gesteuert werden. Alle Karteninhaber, die bisher schon eine Eintrittskarte für die Regattastrecke erworben haben, können diese in den drei Kirchen zurückgeben oder gegen aktuelle Karten umtauschen.

Die Schutzgebühr wird entweder erstattet oder dient als Spende für die evangelische Hilfsorganisation „ Brot für die Welt“. Da auch die MAZ-Ticketeria ab Mittwoch geschlossen sein muss, können Eintrittskarten nur in den jeweiligen Kirchen während der Öffnungszeiten zurückgegeben und dort neue Karten für die Gottesdienste in den Kirche gegen eine Spende erworben werden.

Neue Eintrittskarten nötig

Die alten Eintrittskarten gelten also nicht für die Gottesdienste in den Kirchen. Die Kirchengemeinden bitten darum, am Heilig Abend nicht ohne Eintrittskarte zu den Gottesdiensten zu kommen, da sonst kein Eintritt gewährt werden kann.

Weihnachtsgottesdienste finden außerdem am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, um 10.30 Uhr im Gemeindesaal St. Katharinen und ebenfalls um 10.30 Uhr in der St. Gotthardtkirche sowie am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr in der St. Petrikapelle statt. Dafür sind keine Eintrittskarten notwendig. Die Personenzahl ist jedoch begrenzt.

Die Gemeinden halten die Kirchen wie folgt offen: St. Gotthardtkirche: Montag bis Freitag 13 bis 15 Uhr und Samstag und Sonntag 11.30 bis 15.30 Uhr; Heilig Abend ab 11.30 Uhr, ab 14 Uhr nur mit Eintrittskarte. 25. und -26.12. von 11.30 bis 15.30 Uhr.

Dom derzeit geschlossen

St. Katharinenkirche: Samstag 19.12. von 11 bis 15 Uhr und Sonntag, 20.12. von 13 bis 17 Uhr; Heilig Abend nur mit Eintrittskarte. 25. und /26.12. von 11 bis 17 Uhr, 27.12. von 13 bis 15 Uhr.

Problematisch ist es derzeit noch am Brandenburger Dom. Wie Dompfarrerin Susanne Graap sagt, hat das Domstift am Montag beschlossen, den Dom außer zu den Gottesdienstzeiten zu schließen. derzeit jage ein Krisensitzung die andere, so Graap. Man werde jedoch eine Lösung finden, damit auch die Gemeindemitglieder des Doms an Eintrittskarten für die Weihnachtsgottesdienste kommen.

Angenommen, alle Gottesdienste der Innenstadtgemeinden sind am Heiligen Abend mit 150 Gästen besucht, können insgesamt 1650 Brandenburger am 24. Dezember eine der drei großen Stadtkirchen besuchen. Das erfordere noch eine Menge Vorbereitung, verrät Jonas Börsel. Dazu komme erschwerend, dass auch die Vorbereitungen und Verträge für die Veranstaltungen an der Regattastrecke noch zu stoppen und rück abzuwickeln sind.

Von Benno Rougk