Potsdam

Haben Sie am Wochenende schon was vor? Falls nicht, hat die MAZ hier einige Vorschläge für Sie. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Sommernachtstanz unterm Sternenhimmel oder einem Ausflug in Brandenburgs größtes Eisenbahnmuseum? Alternativ gibt es ein neues Autokino oder einen Auftritt des DJ-Duos Gestört aber Geil – natürlich mit Abstand.

Ab ins Eisenbahnmuseum nach Wittenberge

Im Eisenbahnmuseum in Wittenberge gibt es viel zu sehen. Quelle: Jens Wegner

Brandenburgs größtes Eisenbahnmuseum, der historische Lokschuppen in Wittenberge ( Prignitz), lädt am Sonnabend und Sonntag zum “Sommerdampf” ein. Die Zeiten, als noch Kohle und Dampf die Züge antrieben, werden hier wieder lebendig, sieben Dampfloks und eine Reihe weiterer historischer Lokomotiven bringen Alt und Jung zum Staunen.

Der Lokschuppen bietet an diesem Wochenende zahlreiche Aktivitäten rund um das Thema Eisenbahn. So können historische Fahrzeuge bewundert und bestiegen, schwere Maschinen im Betrieb beobachtet und sogar das Museumsgelände vom Zug aus erkundet werden.

Wanderung um den Hohennauener See

Blick auf den Hohennauener-Ferchesarer See. Quelle: Norbert Stein

Nördlich von Rathenow ( Havelland) lädt ein Rundweg um den Hohennauener-Ferchesaer See zu einer Tour in eine ländlich-verwunschene Region mit herrlichen Rastplätzen ein. 24 Kilometer lang ist der Rundweg, er kann auch mit dem Rad befahren werden. Vom Westufer des Sees in der Ortschaft Hohennauen, wo es gleich zwei ehemalige Herrenhäuser gibt, die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg verzeichnet sind, geht es zuerst in Richtung Rathenow.

Weiter geht es auf einem schönen Wiesenweg und schmalen Pfaden immer nah am Ufer entlang, bis man den Ort Ferchesar erreicht. Durch den Ferchesarer Forst geht es zurück nach Hohennauen.

Gestört aber Geil legen in Altes Lager auf

Niedergörsdorf in Teltow-Fläming ist seit Jahren als Festivalregion bekannt. Wegen der Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr rund um den Flugplatz Altes Lager einige Großveranstaltungen abgesagt werden, aber seit dem 1. Juli kommt wieder ein wenig Festival-Feeling auf: Veranstalter Stephan Zebisch und sein Team haben mit „Addicted to Music” ein Open-Air-Konzept entwickelt, bei dem alle 1000 Besucher einen festen Platz zugewiesen bekommen. Dafür wurden Stühle mit dem nötigen Abstand im Boden verankert.

„Die Leute müssen an ihrem Platz bleiben, aber sie können gerne aufstehen und feiern“, erklärt er. Beim Toilettengang oder dem Kauf von Essen und Getränken besteht Maskenpflicht. Los geht es am Samstag mit einem Auftritt des DJ-Duos Gestört aber Geil, in den nächsten Wochen folgen Konzerte von Culcha Candela (16. Juli), Nena (24. Juli) und der Berliner Band Mia (26. Juli). Das ganze Programm und Tickets (ab 25 Euro) gibt es hier.

Tanz unterm Sternenhimmel auf dem alten Flugplatz Neuruppin

Abendhimmel über dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin. Quelle: Juliane Becker

Und noch mehr Freiluft-Freuden: Zum Sommernachtstanz unterm Sternenhimmel kommen Tanzfreudige am Samstag auf der großen Wiese auf dem alten Neuruppiner Flugplatz ( Ostprignitz-Ruppin) zusammen. Gespielt wird bunt gemischte Musik ab 18 Uhr. Für kurze Tanzpausen gibt es Sitzgelegenheiten und ein Getränke- und Imbissangebot im Biergarten. Einlass ist ab 17 Uhr und das Besucherkontingent wegen der Corona-Auflagen begrenzt, daher wird empfohlen, sich frühzeitig Tickets zu sichern. Eintrittskarten für 12 Euro gibt es online unter www.hangar-312.de.

Neues Autokino im Ziegeleipark Mildenberg

Dieses Team sorgt für Kinofeeling in Mildenberg. Quelle: Uwe Halling

Lust auf Rock und Horror im eigenen Auto? Auf dem Gelände des Ziegeleiparks in Mildenberg ( Oberhavel) gibt es ein neues Autokino. Am Wochenende gehen die Veranstalter mit einem Doppelevent in die Vollen: Am Sonnabend ab 19 Uhr spielt Uwe Kolberg unplugged, eine halbe Stunde vor Mitternacht folgt dann der Gruselschocker „Es 2“. Nach dem Doppelevent folgt am Sonntagvormittag gleich eine weitere Premiere, das Kino für Kinder mit „ Hotel Transilvanien“. Das Team vom Restaurant Alter Hafen auf dem Ziegeleiparkgelände sorgt für das Catering und natürlich gibt es auch Nachos und Popcorn. Tickets gibt es online unter www.eventpark-mildenberg.de.

Leinöltag in Kloster Zinna

Um Leinöl geht es am Sonntag in Kloster Zinna. Quelle: picture alliance/Franziska Gab

Zu einem Leinöltag begrüßt das Restaurant & Hotel Alte Försterei Kloster Zinna ( Teltow-Fläming) seine Gäste am Sonntag ab 11 Uhr. Bis 16 Uhr sind die Leinölexperten von Dahmequell Landprodukte vor Ort, informieren über die Vorzüge der Leinsaat und des Leinöls und stellen ihre Produkte vor: Die Palette ist umfangreich und reicht von kaltgepresstem Leinöl über Leinöl mit gerösteter Saat bis zu ballaststoffreichem Leinschrot und Leinpuder.

Von MAZonline