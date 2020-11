Potsdam

Vor der Konferenz der Umweltminister der Länder am Mittwoch richtet ein Bündnis aus Landnutzerverbänden („Aktionsbündnis Forum Natur“) einen Forderungskatalog zum Umgang mit Wölfen an die Ministerrunde. In einem zehn Punkte-Papier fordern die Unterzeichner unter anderem von Ländern und Bund eine feste Obergrenze („Akzeptanzbestand“) für die Wolfspopulation in Deutschland und die gesetzliche Verankerung von Abschussmöglichkeiten in allen Ländern – Brandenburg erlaubt dergleichen schon in Ausnahmefällen. Die Umweltministerkonferenz müsse eine „Muster-Wolfsverordnung erarbeiten“.

Verbände fordern Freigabe der Wölfe zur Jagd

Hauptthese der Verbände ist: „Der günstige Erhaltungszustand des Wolfs ist erreicht“. Die Tiere, die in Deutschlands Wäldern leben, gehörten zum „Westteil der baltisch-osteuropäischen Population“, heißt es in dem Papier. Mit einem Gesamtbestand von 8.500 Tieren, davon 1.800 Tieren in Deutschland, sei der Bestand der Art gesichert. Folgerung: Die Tiere sollten ins Jagdrecht aufgenommen werden, außerdem solle sich Deutschland international dafür einsetzen, den Schutzstatus des Wolfs herabzusetzen.

Anzeige

Das Bündnis dringt darauf, die offizielle Zählweise der Tiere zu ändern, den Wolfsbestand in Deutschland dürfe man „nicht kleinreden“. So registriere das Bundesamtes für Naturschutz derzeit „Anzahl der Einzeltiere, Paare und Rudel“, vielmehr müsse aber der „daraus resultierenden Gesamtbestand“ öffentlich gemacht werden – diese Gesamtzahl wäre naturgemäß eindrucksvoller als die Auflistung einzelner Kategorien.

Beweislastumkehr zugunsten von Tierhaltern?

Ferner bemängeln die Verbände die bisherige Praxis bei der Entschädigung von Tierhaltern im Fall von Wolfsrissen. Sie sei „unzulänglich und grundlegend neu zu justieren“, heißt es in dem Positionspapier. Die Länder müssten eine unbürokratische Rissbewertung sicherstellen, indem sie im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise die Beweislast umkehrten. „Zukünftig muss eine zeitnahe Entschädigung bereits dann erfolgen, wenn ein Wolfsriss nicht ausgeschlossen werden“ kann, schreiben die Verbände. Derzeit müssen Gutachter Wolfsrisse feststellen, damit die Landwirte Entschädigungen erhalten.

Zu dem bundesweiten „Aktionsbündnis Forum Natur“ gehören neben dem Deutschen Jagdverband, dem Deutschen Bauernverband und dem Verband der Waldeigentümer Organisationen von Anglern, Pferdehaltern und anderen Landnutzern.

Der Geschäftsführer des Brandenburger Forums Natur, Gregor Beyer, betonte, in einem „gesellschaftlichen Dialog“ müsse festgelegt werden, wie viele Wölfe es im Bund und in den Ländern geben solle. Sachsen habe den Wolf bereits ins Jagdrecht aufgenommen, Niedersachsen schicke sich an dies zu tun. Dies seien Voraussetzungen für ein „aktives Bestandsmanagement“. „Es geht darum, dass die Akzeptanz für die Wölfe in der Kulturlandschaft erhalten bleibt und andererseits die vielfältigen Auswirkungen auf die Weidetierhaltung minimiert werden“, so Beyer im Vorfeld der Konferenz.

Land zahlt 112.000 Euro Entschädigung

In Brandenburg leben im Bundesvergleich die meisten Wölfe. Nach Angaben des Landesamts für Umwelt leben 47 Rudel in Brandenburg. Das sind rund achtmal so viele wie im Jagdjahr 2013/14. 153 Welpen wurden aktuell landesweit gezählt. 34 Tiere wurden seit Januar tot aufgefunden, 31 davon starben bei Verkehrsunfällen, zwei wurden geschossen.

2020 wurden 365 Schafe, 80 Rinder, zehn Ziegen, zwei Pferde und 52 Stück Damwild nachweislich beziehungsweise wahrscheinlich von Wölfen gerissen, meldet das Landesamt für Umwelt. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erfassung. Im Jahr 2020 hat das Land rund 112.000 Euro an von Wolfsrissen geschädigte Landwirte ausgezahlt. Das ist knapp sechsmal so viel wie vor zehn Jahren.

Von Ulrich Wangemann