Die Situation vieler Mieter in Brandenburg ist entspannter als noch vor ein Monaten, trotz Lockdowns und Pandemie. Das zeigt der aktuelle Marktmonitor, der am Donnerstag vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen vorgestellt wurde. Mussten im April 2020 noch 0,36 Prozent der Mieten gestundet werden, waren es im Januar 2020 nur 0,08 Prozent. „Das zeigt, dass die Maßnahmen der Bundesregierungen greifen“, sagte BBU-Vorständin Maren Kern in der Pressekonferenz und brachte als Beispiel das Kurzarbeitergeld an.

Im BBU sind 350 kommunale, genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen wie die Deutsche Wohnen und Vonovia vertreten, die in beiden Bundesländern rund 1,14 Millionen Wohnungen vermieten. Das entspricht 44 Prozent des Brandenburger und 43 Prozent des Berliner Marktes.

Ladenmieten bereiten große Sorgen

Größere Sorge bereitet Maren Kern dagegen die Lage vieler Gewerbetreibender, vor allem in Brandenburg. 5,5 Prozent der Gewerbetreibenden mussten im Januar 2021 einen Antrag auf Stundung stellen. In Berlin waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 2 Prozent. Auch eine Umfrage des Handelsverband Berlin-Brandenburg macht die schwierige Situation vieler Händler deutlich. So sehen fast 20 Prozent der Gewerbetreibenden in Berlin und Brandenburg ihre Existenz als gefährdet. „Wie sehen diese Entwicklung mit großer Beunruhigung“, sagte BBU-Vorständin Maren Kern. Die Folge von möglichen Insolvenzen durch die Corona-Pandemie sei eine Gefahr für die Innenstädte. „Jedes aufgegebene Geschäft kann die Attraktivität der Städte schädigen“, warnte Kern.

Neuvermietungen im Berliner Umland werden günstiger

Eine positive Entwicklung ist dagegen auf dem Mietmarkt zu verzeichnen. Bei den Neuvermietungen im Berliner Umland sanken die Preise gegenüber 2018 um 0,4 Prozent, auf durchschnittlich 6,72 Euro pro Quadratmeter. Besonders günstig waren die Neuvermietungen in Velten (Oberhavel) mit 5,51 Euro. Eine Entwicklung, die BBU-Chefin Maren Kern auf die Neubaupolitik zurückführt: „Hier zeigt sich, dass erfolgreich gegen angespannte Mietwohnungsmärkte angebaut werden kann.“ Gleichzeitig warnte sie vor fehlendem Spielraum für Investitionen in Klimaschutz oder Stadtentwicklung. „Wir brauchen eine Wohnungspolitik, die ihr Augenmerk auch auf die Berlin ferneren Städte richtet. Das Wachstum muss besser verteilt werden“, forderte Kern.

Bestandsmieten in Wildau (Dahme-Spreewald) am teuersten

Die Bestandsmieten im weiteren Metropolenraum stiegen im Jahr 2019 um 1,9 Prozent und lagen bei 4,92 Euro. Im Berliner Umland kostete ein Quadratmeter Wohnraum rund 5,26 Euro. Besonders teuer waren die Mieten in Wildau (Dahme-Spreewald) mit 6,65 Euro. Preistreiber ist hier vor allem der Zugzug der letzten Jahre.

Bei den kreisfreien Städten lag Potsdam an der Spitze des Mietpreissegments, sowohl bei den Neuvermietungen als auch bei den Bestandsmieten. 7,30 Euro müssen Mieter hier beim Einzug zahlen, in Berlin sind es 7,95 Euro. Noch mehr kostet ein Erstbezug in einem Neubau in Postdam, in diesem Fall müssen Mieter 10,46 Euro zahlen. Die Bestandsmieten liegen in Potsdam bei 6,17 Euro. Frankfurt (Oder) ist im Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten am günstigsten. Hier liegen Neuvertragsmieten bei 5,53 Euro und die Bestandsmieten bei 4,94 Euro pro Quadratmeter.

Insgesamt zog Maren Kern ein positives Fazit für den Mietmarkt in Brandenburg. Als Beispiele nannte sie den langjährig erfolgreichen Stadtumbau im weiteren Metropolenraum und die positiven Anzeichen für eine Entspannung der Mietwohnungsmärkte in den Städten des Berliner Umlandes. Beides sei das Ergebnis von kooperativer Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, sagte Kern, „das könnte auch eine gute Blaupause für Berlin sein.“

